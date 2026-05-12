नीट परीक्षा रद्द: CBI ने दर्ज की FIR, विशेष टीम ने देशभर में शुरू की जांच
यह केस भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से मिली एक लिखित शिकायत के आधार पर फाइल किया गया है.
Published : May 12, 2026 at 8:30 PM IST
नई दिल्लीः केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने नीट-यूजी (NEET-UG) 2026 परीक्षा के आयोजन में हुई कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है. सीबीआई प्रवक्ता के अनुसार, यह मामला भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है.
जांच एजेंसी ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि उसने इस परीक्षा में हुई धांधली और पेपर लीक को लेकर एक एफआईआर दर्ज की है. इसमें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, चोरी और सबूत मिटाने जैसे अपराधों के लिए भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. इसके साथ ही इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024 के तहत भी आरोप लगाए गए हैं.
In continuation of its press release dated 10 May 2026, the National Testing Agency wishes to inform candidates, parents, and members of the public of the following decisions taken in respect of NEET (UG) 2026. NTA had, on 8 May 2026, referred the matters then under consideration…— National Testing Agency (@NTA_Exams) May 12, 2026
शिकायत में उल्लेख किया गया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा इस साल 3 मई को नीट-यूजी (NEET UG)- 2026 परीक्षा आयोजित की गई थी. इसमें आगे आरोप लगाया गया है कि NTA को एक शिकायत और जानकारी मिली थी कि परीक्षा के आयोजन से पहले ही नीट-यूजी-2026 परीक्षा से संबंधित कुछ दस्तावेज अनधिकृत रूप से प्रसारित किए गए थे. ये आरोप परीक्षा प्रक्रिया की पवित्रता और अखंडता के साथ संभावित समझौते का संकेत देते हैं.
सीबीआई ने इन कथित अनियमितताओं की प्रकृति और सीमा का पता लगाने के साथ-साथ इसमें शामिल व्यक्तियों और संस्थाओं की भूमिका की व्यापक जांच के लिए मामला अपने हाथ में ले लिया है. बयान में कहा गया है कि मामले की जांच के लिए जांच एजेंसी ने सीबीआई की विशेष टीमें बनाई हैं और उन्हें जांच के लिए विभिन्न स्थानों पर भेजा गया है. इसमें आगे कहा गया कि सीबीआई इस मामले के दोषियों की पहचान करने के लिए गहन जांच के लिए प्रतिबद्ध है.
इससे पहले दिन में, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी दी कि केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में NTA द्वारा बाद में जांचे गए इनपुट्स और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा साझा किए गए जांच निष्कर्षों के आधार पर, और सिस्टम में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ 3 मई 2026 को आयोजित नीट (UG 2026) परीक्षा को रद्द करने और अलग से अधिसूचित की जाने वाली तारीखों पर फिर से परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है.
NTA ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, "भारत सरकार ने इन आरोपों की व्यापक जांच के लिए मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का निर्णय लिया है. NTA जांच ब्यूरो को पूरा सहयोग देगा और जांच के लिए आवश्यक सभी सामग्री, रिकॉर्ड और सहायता प्रदान करेगा."
इसमें आगे कहा गया, "दोबारा होने वाली परीक्षा की तारीखें और फिर से जारी किए जाने वाले एडमिट कार्ड के शेड्यूल सहित आगे की सभी सूचनाएं एजेंसी के आधिकारिक चैनलों के माध्यम से दी जाएंगी. उम्मीदवारों और अभिभावकों से अनुरोध है कि वे केवल इन आधिकारिक चैनलों पर भरोसा करें और सोशल मीडिया पर चल रही असत्यापित खबरों को नजरअंदाज करें."
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