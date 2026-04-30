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NEET UG 2026: परीक्षा केंद्र पर बिना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की भी मिलेगी एंट्री, NTA ने जारी किए नए नियम

नीट परीक्षा 2026 ( ETV Bharat (File ) )