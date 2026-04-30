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NEET UG 2026: परीक्षा केंद्र पर बिना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की भी मिलेगी एंट्री, NTA ने जारी किए नए नियम

किसी भी कारण से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं होने पर भी विद्यार्थीयों को परीक्षा कक्ष में जाने की अनुमति दी जाएगी.

नीट परीक्षा 2026
नीट परीक्षा 2026 (ETV Bharat (File ))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 30, 2026 at 8:58 AM IST

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कोटा : एमबीबीएस, बीडीएस (डेंटल), आयुष और नर्सिंग कोर्सेज में एडमिशन के लिए 3 मई को आयोजित हो रही नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET UG 2026) के कैंडिडेट्स के लिए बड़ी खबर है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है.

इस नोटिफिकेशन के तहत कहा गया है कि विद्यार्थी परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं होने पर घबराएं नहीं. पहले बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जरूरी बताया था, लेकिन कई कारणों से स्टूडेंट का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं होता है. इसके लिए वैकल्पिक सुझाव भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दिए हैं. इसके तहत विद्यार्थी को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें परीक्षा देने से नहीं रोका जाएगा.

पढ़ें. NEET UG 2026: इस साल बढ़ी रजिस्ट्रेशन की संख्या, लेकिन रिकॉर्ड से रही काफी दूर, हजारों स्टूडेंट्स रहते हैं एब्सेंट

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि विद्यार्थियों की सुरक्षा जांच के बाद उन्हें बायोमेट्रिक-वेरिफिकेशन की अनिवार्य प्रक्रिया पूरी करनी होगी. बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एक तकनीकी प्रक्रिया है, जिसमें उपकरणों की खामी, बायोमेट्रिक डेटा का मानकों के अनुरूप नही होना, इंटरनेट कनेक्टिविटी या अन्य किसी भी कारण से थंब इंप्रेशन की दिक्कत हो सकती है. इनमें से किसी भी कारण बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया बाधित हो सकती है.

ऐन वक्त पर विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना होने से तनाव में भी आ जाते हैं. ऐसे में किसी भी कारण से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं होने पर भी विद्यार्थीयों को परीक्षा कक्ष में जाने की अनुमति दी जाएगी. बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन विद्यार्थी के परीक्षा में शामिल होने की प्रक्रिया में बाधा नहीं बनेगा. ऐसी स्थिति में विद्यार्थी को एक लिखित अंडरटेकिंग देनी होगी. इसका फॉर्मेट परीक्षा केंद्र पर उपलब्ध होगा, जिसे केंद्र सुपरिटेंडेंट या ऑब्जर्वर भरवा लेंगे. ऐसे स्टूडेंट का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या आधार कार्ड के जरिए मैन्युअल वेरिफिकेशन किया जाएगा.

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