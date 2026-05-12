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NEET UG 2026 Cancelled: पेपरलीक से टूटी छात्रों की उम्मीदें, फिर बढ़ा इंतजार, जानिये रिएक्शन

देहरादून: पेपरलीक मामले के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 3 मई को हुई NEET (UG) 2026 परीक्षा कैंसिल कर दी है. साथ ही इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है. बताया जा रहा है कि नीट परीक्षा दोबारा होगी. जल्द ही इसकी नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा. नीट की परीक्षा कैंसिल होने के बाद परीक्षार्थी नजर आ रहे हैं. नीट की परीक्षा कैंसिल होने के बाद छात्रों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

देश भर में 3 मई को हुई NEET (UG) 2026 की परीक्षा के लिए 22.75 लाख बच्चों ने आवेदन किया था. जिसमें से 22.05 लाख बच्चों ने परीक्षा दी थी. अब नीट की परीक्षा कैंसिल होने के बाद बच्चों में मायूसी छाई हुई है. ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए छात्र तनिषा नेगी ने कहा कि नीट की परीक्षा देने के बाद उनको बहुत खुशी थी. पेपर में सवाल बहुत कठिन नहीं थे बल्कि नॉर्मल सवाल आए थे, मगर जब उनको पता चला कि पेपर लीक हो गया है तो उन्हें काफी अधिक दुख हुआ. ऐसे में उन्हें अब फिर इंतजार है कि कब परीक्षा की डेट आएगी? वे उसके लिए फिर से तैयारी करेंगी.

छात्रों को नीट की तैयारी करवा रहे टीचर डॉ दिनेश कुमार ने कहा कि एग्जाम पेपर लीक होने का मामला सामने आने और फिर परीक्षा कैंसिल हो जाने के बाद बच्चों का मोटिवेशन खराब हो गया है. सरकार को पारदर्शी तरीके से एग्जाम कराने का दावा करती है, मगर फिर भी पेपरलीक हो जाता है. उन्होंने जब बच्चा घर से निकलता है तो वह अकेला नहीं होता है. उसके साथ उसे पूरी फैमिली की ताकत होती है. काफी अधिक खर्च भी लगता है. इसके अलावा, बच्चा पूरे साल भर तैयारी करता है. परीक्षा के दिन अपने पूरी मेहनत के साथ इस उम्मीद से एग्जाम को देता है. ऐसे में पेपरलीक जैसी घटनाएं बच्चों के मोटिवेशन को तोड़ देती हैं.

वहीं, शिक्षाविद् डॉ सुशील कुमार सिंह ने कहा पेपरलीक एक बीमारी की तरह फिर उभर आई है. नीट 2026 की परीक्षा जो 3 मई को आयोजित की गई थी, उसमें ऐसी जानकारी सामने आई थी कि उसके पेपर पहले से ही लोगों के पास पहुंच गए थे. जिसमें गड़बड़ी की बात सामने आने के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया है. इसी तरह साल 2024 में भी मामूली गड़बड़ियां सामने आई थी. ऐसे में एक बार 2026 में पेपरलीक का मामला सामने आ गया. नकल विरोधी कानून होने के बावजूद भी यह अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है.