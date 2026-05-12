ETV Bharat / bharat

नीट में फिर सेंधमारी! आखिर कब तक 'सॉल्वर गैंग' की भेंट चढ़ती रहेगी छात्रों की तैयारी?

NEET-UG 2026 कैंसिल होने से सिस्टम की नाकामियों सामने आयी हैं. इस घटना ने मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले की याद दिला दी.

NEET exam cancelled 2026
नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के सदस्य NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद NTA के खिलाफ शास्त्री भवन, नई दिल्ली के बाहर मंगलवार, 12 मई, 2026 को प्रदर्शन करते हुए. (PTI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 12, 2026 at 4:13 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

गौतम देबरॉय.

नई दिल्लीः नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा सोमवार को NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द किए जाने से एक बार फिर देश भर में गुस्सा फूट पड़ा है. स्टूडेंट ग्रुप और मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि कोचिंग सेंटर, बिचौलिए और पूरे भारत में पेपर लीक करने वाले संगठित नेटवर्क का गहरा गठजोड़ है. छात्र संगठन अधिकारियों से जवाबदेही और परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधार की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी धांधली रोकी जा सके.

यह फैसला 3 मई को देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में 25 से 26 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने के कुछ ही दिनों बाद आया है. केंद्र द्वारा निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे, लेकिन पेपर लीक और धांधली के आरोपों के कारण अधिकारियों को परीक्षा रद्द करने पर मजबूर होना पड़ा. इससे भारत की प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

नीट-यूजी 2026 परीक्षा रद्द: घटनाक्रम के मुख्य बिंदु

  1. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 3 मई को आयोजित नीट-यूजी (NEET-UG) 2026 परीक्षा रद्द कर दी.
  2. स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) ने नीट पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने के विरोध में नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है.
  3. यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट (UDF) ने इस कथित रैकेट में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, चाहे उनका रुतबा या पद कुछ भी हो.
  4. इस घटना ने मध्य प्रदेश के कुख्यात व्यापम घोटाले की यादें ताजा कर दीं.
  5. इसी तरह के पेपर लीक विवादों ने कई राज्यों में यूजीसी-नेट (UGC-NET), पुलिस भर्ती परीक्षाओं और शिक्षक पात्रता परीक्षाओं को भी प्रभावित किया है.

इस घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए, यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट (UDF) के अध्यक्ष डॉ. लक्ष्य मित्तल ने इस कथित रैकेट में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, चाहे उनका प्रभाव या पद कुछ भी हो.

डॉ. मित्तल ने ईटीवी भारत से कहा, "चाहे वह कोई हाई-प्रोफाइल राजनेता हो, नौकरशाह, बिचौलिया, डॉक्टर, कोचिंग माफिया हो या इस रैकेट से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा कोई भी अन्य व्यक्ति- बिना किसी राजनीतिक या प्रशासनिक संरक्षण के उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए."

विडंबना यह है कि यह विवाद परीक्षा से पहले केंद्र सरकार द्वारा घोषित सुरक्षा उपायों की एक लंबी सीरीज के बावजूद पैदा हुआ. पिछले महीने ही, शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए देश भर के चिकित्सा संस्थानों को सख्त निर्देश जारी किए थे.

NEET exam cancelled 2026
नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के सदस्य NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद NTA के खिलाफ शास्त्री भवन, नई दिल्ली के बाहर मंगलवार, 12 मई, 2026 को प्रदर्शन करते हुए. (PTI)

एक मुख्य उपाय के तहत परीक्षा के दौरान छात्रों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई थी. मेडिकल कॉलेजों को खास तौर पर सलाह दी गई थी कि वे 2 और 3 मई को असाधारण परिस्थितियों के अलावा छात्रों को छुट्टी न दें, ताकि छात्र नेटवर्क के दुरुपयोग या डमी कैंडिडेट जैसे रैकेट को रोका जा सके.

हालांकि, इस ताजा घटना ने उन आशंकाओं को और पुख्ता कर दिया है कि संगठित परीक्षा धोखाधड़ी नेटवर्क कड़ी निगरानी और सुरक्षा तंत्र के बावजूद खामियों का फायदा उठाना जारी रखे हुए हैं.

डॉ. मित्तल ने कहा, "यह पहली बार नहीं है जब नीट (NEET) परीक्षाओं को लेकर गंभीर आरोप और अनियमितताएं सामने आई हैं." उन्होंने आगे कहा कि निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के हित में परीक्षा रद्द करने और दोबारा आयोजित करने का निर्णय स्वागत योग्य है, लेकिन इतने बड़े घोटाले का अंतिम समाधान केवल परीक्षा रद्द करना नहीं हो सकता.

इस विवाद ने देश को झकझोर देने वाले पिछले पेपर लीक घोटालों की यादें ताजा कर दी हैं. 2024 में भी, नीट-यूजी (NEET-UG) को पेपर लीक और ग्रेस मार्क्स देने में गड़बड़ी के आरोपों का सामना करना पड़ा था. उस मामले ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया था और अंततः केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा जांच की गई थी. बिहार और अन्य राज्यों में 'सॉल्वर गैंग' और संगठित नकल गिरोहों से जुड़े आरोपों में कई गिरफ्तारियां की गई थीं.

भारत ने पिछले एक दशक में भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं से जुड़े कई घोटाले देखे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश का कुख्यात व्यापम घोटाला भी शामिल है. उस घोटाले ने बिचौलियों, राजनेताओं और अधिकारियों की मिलीभगत से मेडिकल दाखिलों और सरकारी भर्तियों में बड़े पैमाने पर हो रही हेराफेरी को उजागर किया था. इसी तरह के पेपर लीक विवादों ने कई राज्यों में UGC-NET, पुलिस भर्ती परीक्षाओं और शिक्षक पात्रता परीक्षाओं (TET) को भी प्रभावित किया है.

चिकित्सा पेशेवरों और शिक्षा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह मुद्दा केवल परीक्षा प्रबंधन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर भारत की भविष्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को प्रभावित करता है. डॉ. मित्तल ने आगे कहा, "आज मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले छात्र ही कल के डॉक्टर बनेंगे. यदि अयोग्य उम्मीदवार भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के जरिए मेडिकल शिक्षा में प्रवेश पाते हैं, तो यह अंततः मरीजों की सुरक्षा और भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता के साथ समझौता होगा."

NEET exam cancelled 2026
नई दिल्ली में मंगलवार, 12 मई, 2026 को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) हेडक्वार्टर पर पहरा देते सुरक्षाकर्मी. (PTI)

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के पूर्व अध्यक्ष डॉ. राजन शर्मा ने ईटीवी भारत से बात करते हुए केंद्र सरकार द्वारा अपनाई गई कई पहलों के व्यावहारिक कार्यान्वयन और उनके नतीजों पर संदेह जताया. डॉ. शर्मा ने कहा, "पेपर लीक की इस घटना ने एक बार फिर देश की शिक्षा प्रणाली में मौजूद गहरी खामियों को उजागर कर दिया है. इसने एक बार फिर यह दोहराया है कि सभी उपाय केवल कागजों तक ही सीमित रहे और वे उन अनियमितताओं और धोखाधड़ी को नहीं रोक पा रहे हैं जो दशकों से चली आ रही हैं."

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

नीट परीक्षा रद्द 2026
NEET PAPER LEAK SCAM
PAPER LEAK IN INDIA
भारत में पेपर लीक
NEET EXAM CANCELLED 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.