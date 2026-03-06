ETV Bharat / bharat

बीते साल से भी कम होंगे NEET UG 2026 में आवेदन! MBBS सीट के लिए घटेगा कंपटीशन

आनलाइन आवेदन करते स्टूडेंट्स ( ETV Bharat Kota )

कोटा: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET UG 2026) का आयोजन 3 मई को हो रहा है. इस परीक्षा के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ऑनलाइन आवेदन ले रही है, जिसकी अंतिम तिथि 8 मार्च है. विद्यार्थी 8 मार्च को रात 9:00 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और रात 11:50 तक फीस जमा कर सकते हैं. वर्तमान रिकॉर्ड के अनुसार NEET UG के आवेदनों में पिछले साल की तुलना में कमी आई है. शुक्रवार 6 मार्च सुबह 11:00 बजे तक 19.20 लाख आवेदन हुए हैं. करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट परिजात मिश्रा ने बताया कि इस आंकड़े के अनुसार माना जाए तो शेष दो दिनों में लगभग 2 लाख और आवेदन हो सकते हैं. ऐसे में कुल आवेदन 21.50 लाख के आसपास ही रह सकते हैं, जिससे देश में एक MBBS सीट के लिए प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगी. मिश्रा ने बताया कि वर्ष 2024 में 24.06 लाख रजिस्ट्रेशन हुए थे, जबकि 2025 में 22.76 लाख रजिस्ट्रेशन हुए. इस तरह 2024 से 2025 में करीब 5 प्रतिशत यानी 1.30 लाख रजिस्ट्रेशन की कमी आई थी. संभावना है कि इस साल भी इतनी ही कमी देखने को मिल सकती है. पढ़ें: NEET UG 2026: 7 दिन में अब तक महज 3.5 लाख आवेदन, धीमी चल रही है रफ्तार एक MBBS सीट के लिए 16 कैंडिडेट के बीच कंपटीशन: मिश्रा ने बताया कि वर्ष 2026 में देश के मेडिकल कॉलेजों में 1.30 लाख से अधिक MBBS सीटों पर प्रवेश मिलेगा. वर्ष 2024 में रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड 24.06 लाख था, जो अब तक सर्वाधिक है, लेकिन 2025 में यह घटकर 22.76 लाख रह गया. इस साल 2026 में भी रजिस्ट्रेशन कम होने की संभावना है. वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए लगता है कि यदि अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई गई, तो लगभग 21.50 लाख आवेदन होंगे. इससे पिछले साल की तुलना में एक MBBS सीट के लिए प्रतिस्पर्धा कम होगी. पारिजात मिश्रा ने बताया कि अब एक MBBS सीट के लिए 16 कैंडिडेट के बीच प्रतिस्पर्धा होगी, जबकि 2024 में 20 और 2025 में 19 कैंडिडेट के बीच यह प्रतिस्पर्धा थी.