बीते साल से भी कम होंगे NEET UG 2026 में आवेदन! MBBS सीट के लिए घटेगा कंपटीशन
NEET UG 2026 के लिए शुक्रवार 6 मार्च सुबह 11:00 बजे तक 19.20 लाख आवेदन हुए हैं.
Published : March 6, 2026 at 12:20 PM IST|
Updated : March 6, 2026 at 12:30 PM IST
कोटा: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET UG 2026) का आयोजन 3 मई को हो रहा है. इस परीक्षा के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ऑनलाइन आवेदन ले रही है, जिसकी अंतिम तिथि 8 मार्च है. विद्यार्थी 8 मार्च को रात 9:00 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और रात 11:50 तक फीस जमा कर सकते हैं.
वर्तमान रिकॉर्ड के अनुसार NEET UG के आवेदनों में पिछले साल की तुलना में कमी आई है. शुक्रवार 6 मार्च सुबह 11:00 बजे तक 19.20 लाख आवेदन हुए हैं. करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट परिजात मिश्रा ने बताया कि इस आंकड़े के अनुसार माना जाए तो शेष दो दिनों में लगभग 2 लाख और आवेदन हो सकते हैं. ऐसे में कुल आवेदन 21.50 लाख के आसपास ही रह सकते हैं, जिससे देश में एक MBBS सीट के लिए प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगी. मिश्रा ने बताया कि वर्ष 2024 में 24.06 लाख रजिस्ट्रेशन हुए थे, जबकि 2025 में 22.76 लाख रजिस्ट्रेशन हुए. इस तरह 2024 से 2025 में करीब 5 प्रतिशत यानी 1.30 लाख रजिस्ट्रेशन की कमी आई थी. संभावना है कि इस साल भी इतनी ही कमी देखने को मिल सकती है.
एक MBBS सीट के लिए 16 कैंडिडेट के बीच कंपटीशन: मिश्रा ने बताया कि वर्ष 2026 में देश के मेडिकल कॉलेजों में 1.30 लाख से अधिक MBBS सीटों पर प्रवेश मिलेगा. वर्ष 2024 में रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड 24.06 लाख था, जो अब तक सर्वाधिक है, लेकिन 2025 में यह घटकर 22.76 लाख रह गया. इस साल 2026 में भी रजिस्ट्रेशन कम होने की संभावना है. वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए लगता है कि यदि अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई गई, तो लगभग 21.50 लाख आवेदन होंगे. इससे पिछले साल की तुलना में एक MBBS सीट के लिए प्रतिस्पर्धा कम होगी. पारिजात मिश्रा ने बताया कि अब एक MBBS सीट के लिए 16 कैंडिडेट के बीच प्रतिस्पर्धा होगी, जबकि 2024 में 20 और 2025 में 19 कैंडिडेट के बीच यह प्रतिस्पर्धा थी.
वेबसाइट में भी टाइम आउट की समस्या: राजीव गांधी नगर में ऑनलाइन परीक्षा के फॉर्म भरने का केंद्र संचालित करने वाले पंकज खंडेलवाल का कहना है कि अभी तक NEET UG में 19.20 लाख आवेदन हुए हैं. पिछले साल की तुलना में यह आवेदन काफी कम हैं. अब केवल दो दिन शेष हैं और आमतौर पर अंतिम दिन अधिक आवेदन नहीं आते. दूसरी ओर, वेबसाइट बीच-बीच में कई बार डाउन भी हुई है. वर्तमान में भी आवेदन करने आ रहे छात्रों को वेबसाइट के बार-बार टाइम आउट होने से समस्या हो रही है. बच्चों के फॉर्म भरने में काफी समय लग रहा है. वहीं गुरुवार को भी वेबसाइट में दिनभर समस्या बनी रही. इस बार लाइव फोटो खींचने की प्रक्रिया के कारण भी छात्रों को स्वयं आवेदन के लिए केंद्र पर आना पड़ रहा है. केवाईसी होने के कारण डमी फॉर्म भी नहीं भरे जा रहे हैं. इसके अलावा "दिस साइट इस टेंपरेरी अनअवेलेबल टू मेंटेनेंस" मैसेज भी वेबसाइट आ रहा है. जिसके बाद आवेदन अटक गए हैं.
आवेदन की तिथि बढ़ने पर भी संशय: एक्सपर्ट मिश्रा का कहना था कि ऑनलाइन आवेदन की वर्तमान समय सीमा NTA द्वारा निर्धारित 8 मार्च रात 9:00 बजे तक है. ऐसे में आवेदन तिथि आगे बढ़ाए जाने पर संशय बना हुआ है. NTA ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाएगी या नहीं. इस साल CUET UG के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि एक बार बढ़ाई गई थी और उसके समाप्त होने के बाद दोबारा आवेदन प्रक्रिया खोली गई थी. ऐसे में संभावना है कि NTA NEET UG के ऑनलाइन आवेदन की तारीख बढ़ा सकता है, या फिर वह इस पर कोई निर्णय नहीं भी ले सकता है.
NEET UG में बीते सालों में आए आवेदन
|साल
|रजिस्ट्रेशन
|2016
|802594
|2017
|1138890
|2018
|1326725
|2019
|1519375
|2020
|1597435
|2021
|1614777
|2022
|1872343
|2023
|2087462
|2024
|2406079
|2025
|2276069