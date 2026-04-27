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NEET UG 2026 Admit Card जारी, जानें डाउनलोड प्रक्रिया और जरूरी निर्देश

देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने एडमिट कार्ड जारी कर दिया है.

NEET UG 2026 Admit Card
NEET UG 2026 Admit Card जारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 27, 2026 at 11:02 AM IST

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नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. अब अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. 3 मई 2026 को होने वाली इस परीक्षा को लेकर अब अंतिम तैयारियां तेज हो गई हैं और छात्रों में उत्साह के साथ-साथ तनाव भी है. दिलचस्प बात यह है कि एडमिट कार्ड 27 अप्रैल को जारी होने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन NTA ने इसे एक दिन पहले 26 अप्रैल देर रात ही जारी कर सभी को चौंका दिया.

NEET UG 2026 परीक्षा ऑफलाइन मोड (OMR शीट) में आयोजित होगी. इसमें कुल 180 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से होंगे. कुल 720 अंकों की परीक्षा 3 घंटे (2 बजे से 5 बजे तक) में ली जाएगी. इसके लिए आने वाले छात्रों को दोपहर 1:30 बजे के बाद प्रवेश नहीं मिलेगा.

3 मई को होगी परीक्षा

NEET UG 2026 परीक्षा 3 मई (रविवार) को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगा. इस साल 22 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है, जो इसे देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में से एक बनाता है. परीक्षा के लिए भारत के 552 शहरों के साथ-साथ विदेशों के 14 शहरों में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इससे साफ है कि इस परीक्षा का दायरा लगातार बढ़ रहा है और इसकी प्रतिस्पर्धा भी हर साल कड़ी होती जा रही है.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करना बेहद आसान

  • एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया सरल है. उम्मीदवार निम्न स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं.
  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं Candidate Activity सेक्शन में NEET UG 2026 Admit Card लिंक पर क्लिक करें.
  • अपना एप्लीकेशन नंबर, जन्मतिथि और सिक्योरिटी पिन डालेंसबमिट करते ही एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.
  • इसे डाउनलोड करके 3-4 प्रिंट जरूर निकाल लें.

गाइडलाइंस का रखें ध्यान

परीक्षा के दिन उम्मीदवारों को कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होगा. एडमिट कार्ड के साथ वैध फोटो आईडी (आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि) अनिवार्य है. हल्के और आरामदायक कपड़े पहनें, जूते की जगह सैंडल या चप्पल पहनना बेहतर रहेगा और किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल, स्मार्टवॉच आदि ले जाना प्रतिबंधित है. इस बार NTA ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए “लाइव फोटो” से जुड़ा नियम भी लागू किया है, इसलिए एडमिट कार्ड पर फोटो साफ होना जरूरी है.

ट्रैवल प्लानिंग पहले करें

इस बार परीक्षा से ठीक पहले 2 और 3 मई को कोई सार्वजनिक अवकाश नहीं है, जिससे कई छात्रों को यात्रा की योजना पहले से बनानी पड़ रही है. खासकर कोटा और झुंझुनूं जैसे शिक्षा केंद्रों पर छात्रों की आवाजाही बढ़ने की संभावना है. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वह परीक्षा केंद्र की लोकेशन पहले ही देख लें और एक दिन पहले पहुंचने की कोशिश करें, जिससे परीक्षा के दिन किसी भी तरह की देरी न हो. NEET UG परीक्षा की गंभीरता को देखते हुए देशभर के मेडिकल कॉलेजों में 2 और 3 मई को छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं. स्टाफ और मेडिकल छात्रों को इन दिनों ड्यूटी पर रहने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे परीक्षा प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके.

हेल्पलाइन उपलब्ध

परीक्षा के दबाव के बीच छात्रों की मानसिक सेहत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हेल्पलाइन सेवाएं भी उपलब्ध कराई हैं. अगर कोई छात्र तनाव, चिंता या घबराहट महसूस कर रहा है, तो वह Tele-MANAS (24×7 राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन) 14416 या 18008914416 तुरंत मदद ले सकते हैं. यह सेवा पूरी तरह मुफ्त और गोपनीय है, जिसमें कई भाषाओं में काउंसलिंग उपलब्ध है.

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