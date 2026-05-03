NEET UG 2026: 22.79 लाख अभ्यर्थी आज देंगे परीक्षा, 58% महिला उम्मीदवार, जानिए छात्रों के लिए जरूरी निर्देश
NEET UG 2026: 22.79 लाख अभ्यर्थी आज देंगे परीक्षा, 58% महिला उम्मीदवार, देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा पर सबकी नजर
Published : May 3, 2026 at 7:10 AM IST
नई दिल्ली: देशभर में 3 मई 2026 (आज) मेडिकल क्षेत्र में करियर का सपना देखने वाले लाखों छात्रों के लिए बड़ा दिन है. नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET UG 2026) में इस बार 22,79,743 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. इस बार भी छात्राओं ने बढ़त बनाई है. कुल उम्मीदवारों में करीब 58% यानी 13,32,928 महिला अभ्यर्थी हैं, जबकि 9,46,815 पुरुष उम्मीदवार परीक्षा देंगे. NTA की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई है. परीक्षा केंद्र पर पहले पहुंचना बेहद जरूरी है, गेट दोपहर 1:30 बजे बंद हो जाएंगे.
देशभर में कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा
NEET UG 2026 का आयोजन देश के विभिन्न राज्यों और शहरों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जा रहा है. परीक्षा का संचालन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा किया जा रहा है. परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिससे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या नकल की संभावना को पूरी तरह खत्म किया जा सके. अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचने, एडमिट कार्ड और वैध पहचान पत्र साथ रखने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा, बायोमेट्रिक सत्यापन और सख्त चेकिंग के बाद ही परीक्षा हॉल में प्रवेश दिया जाएगा.
A fair and transparent examination process is in place for NEET UG 2026.— National Testing Agency (@NTA_Exams) May 2, 2026
Stay informed, follow instructions, and approach the exam with confidence.#NTA #NTAUpdate #NTAExams #FairExams #StayInformed pic.twitter.com/LAGm7mKTQJ
- एडमिट कार्ड और वैध ID प्रूफ अनिवार्य
- निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना जरूरी
- किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स (मोबाइल, स्मार्टवॉच आदि) पूरी तरह प्रतिबंधित
- OMR शीट भरते समय विशेष सावधानी बरतना
- निर्देशों का पालन करना, अन्यथा परीक्षा से बाहर किया जा सकता है.
‘नो रूमर्स, ओनली फैक्ट्स’, NTA की अपील
इस बार NTA ने खास तौर पर छात्रों को “No Rumours, Only Facts” का संदेश दिया है. सोशल मीडिया पर फैलने वाली गलत खबरों और पेपर लीक जैसी अफवाहों से बचने के लिए एजेंसी लगातार जागरूकता अभियान चला रही है. छात्रों और अभिभावकों से कहा गया है कि वह किसी भी जानकारी के लिए केवल NTA की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन का ही उपयोग करें.
परीक्षा केंद्रों पर माहौल
देशभर के परीक्षा केंद्रों के बाहर सुबह से ही छात्रों और अभिभावकों की भीड़ देखने को मिली. कई जगहों पर छात्रों को समय से पहले पहुंचते देखा गया, जिससे किसी भी प्रकार की देरी से बचा जा सके.
छात्रों के लिए विशेषज्ञों की सलाह
परीक्षा के दौरान घबराहट से बचना और समय का सही प्रबंधन करना बेहद जरूरी है. पहले आसान प्रश्न हल करें, कठिन प्रश्नों में ज्यादा समय न लगाएं, OMR शीट भरते समय ध्यान रखें और आत्मविश्वास बनाए रखें. सबसे जरूरी बात यह है कि छात्र शांत रहें और अपनी तैयारी पर भरोसा रखें.
आगे क्या होगा
परीक्षा के बाद NTA द्वारा आंसर की जारी की जाएगी, जिस पर छात्र आपत्ति दर्ज कर सकते हैं. इसके बाद फाइनल रिजल्ट घोषित किया जाएगा और काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी. काउंसलिंग के जरिए छात्रों को उनके रैंक और पसंद के अनुसार कॉलेज और कोर्स आवंटित किए जाएंगे.
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