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NEET UG 2026: 22.79 लाख अभ्यर्थी आज देंगे परीक्षा, 58% महिला उम्मीदवार, जानिए छात्रों के लिए जरूरी निर्देश

NEET UG 2026: 22.79 लाख अभ्यर्थी आज देंगे परीक्षा, 58% महिला उम्मीदवार, देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा पर सबकी नजर

NEET UG 2026
NEET UG 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 3, 2026 at 7:10 AM IST

4 Min Read
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नई दिल्ली: देशभर में 3 मई 2026 (आज) मेडिकल क्षेत्र में करियर का सपना देखने वाले लाखों छात्रों के लिए बड़ा दिन है. नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET UG 2026) में इस बार 22,79,743 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. इस बार भी छात्राओं ने बढ़त बनाई है. कुल उम्मीदवारों में करीब 58% यानी 13,32,928 महिला अभ्यर्थी हैं, जबकि 9,46,815 पुरुष उम्मीदवार परीक्षा देंगे. NTA की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई है. परीक्षा केंद्र पर पहले पहुंचना बेहद जरूरी है, गेट दोपहर 1:30 बजे बंद हो जाएंगे.

देशभर में कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा
NEET UG 2026 का आयोजन देश के विभिन्न राज्यों और शहरों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जा रहा है. परीक्षा का संचालन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा किया जा रहा है. परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिससे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या नकल की संभावना को पूरी तरह खत्म किया जा सके. अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचने, एडमिट कार्ड और वैध पहचान पत्र साथ रखने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा, बायोमेट्रिक सत्यापन और सख्त चेकिंग के बाद ही परीक्षा हॉल में प्रवेश दिया जाएगा.

महिला उम्मीदवारों की बढ़ती भागीदारी
इस साल NEET UG में महिला उम्मीदवारों की संख्या 13 लाख से अधिक पहुंच गई है, जो कुल परीक्षार्थियों का लगभग 58% है. यह ट्रेंड पिछले कुछ वर्षों से लगातार देखा जा रहा है, जहां मेडिकल क्षेत्र में लड़कियों की रुचि तेजी से बढ़ रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि मेडिकल शिक्षा में करियर की स्थिरता, सामाजिक सम्मान और बढ़ते अवसरों ने महिलाओं को इस क्षेत्र की ओर आकर्षित किया है. ग्रामीण और छोटे शहरों से भी बड़ी संख्या में छात्राएं इस परीक्षा में शामिल हो रही हैं.
परीक्षा पैटर्न और विषय
NEET UG परीक्षा ऑफलाइन (OMR आधारित) मोड में होगा. इसमें कुल 180 प्रश्न तीन विषयों भौतिकी विज्ञान (Physics), रसायन विज्ञान (Chemistry) और जीवविज्ञान (Botany + Zoology) पूछे जाएंगे. प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, जबकि गलत उत्तर पर 1 अंक की नेगेटिव मार्किंग होती है. परीक्षा 720 अंकों की होती है. इस परीक्षा के माध्यम से देशभर के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में MBBS, BDS, AYUSH और अन्य मेडिकल कोर्स में
दाखिला मिलता है.
छात्रों के लिए जरूरी निर्देश
NTA ने परीक्षा के दिन अभ्यर्थियों के लिए जरूरी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. NTA ने छात्रों से अपील की है कि वह किसी भी अफवाह या गलत जानकारी पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही अपडेट ले.

  • एडमिट कार्ड और वैध ID प्रूफ अनिवार्य
  • निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना जरूरी
  • किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स (मोबाइल, स्मार्टवॉच आदि) पूरी तरह प्रतिबंधित
  • OMR शीट भरते समय विशेष सावधानी बरतना
  • निर्देशों का पालन करना, अन्यथा परीक्षा से बाहर किया जा सकता है.

‘नो रूमर्स, ओनली फैक्ट्स’, NTA की अपील
इस बार NTA ने खास तौर पर छात्रों को “No Rumours, Only Facts” का संदेश दिया है. सोशल मीडिया पर फैलने वाली गलत खबरों और पेपर लीक जैसी अफवाहों से बचने के लिए एजेंसी लगातार जागरूकता अभियान चला रही है. छात्रों और अभिभावकों से कहा गया है कि वह किसी भी जानकारी के लिए केवल NTA की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन का ही उपयोग करें.

परीक्षा केंद्रों पर माहौल
देशभर के परीक्षा केंद्रों के बाहर सुबह से ही छात्रों और अभिभावकों की भीड़ देखने को मिली. कई जगहों पर छात्रों को समय से पहले पहुंचते देखा गया, जिससे किसी भी प्रकार की देरी से बचा जा सके.

छात्रों के लिए विशेषज्ञों की सलाह

परीक्षा के दौरान घबराहट से बचना और समय का सही प्रबंधन करना बेहद जरूरी है. पहले आसान प्रश्न हल करें, कठिन प्रश्नों में ज्यादा समय न लगाएं, OMR शीट भरते समय ध्यान रखें और आत्मविश्वास बनाए रखें. सबसे जरूरी बात यह है कि छात्र शांत रहें और अपनी तैयारी पर भरोसा रखें.

आगे क्या होगा
परीक्षा के बाद NTA द्वारा आंसर की जारी की जाएगी, जिस पर छात्र आपत्ति दर्ज कर सकते हैं. इसके बाद फाइनल रिजल्ट घोषित किया जाएगा और काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी. काउंसलिंग के जरिए छात्रों को उनके रैंक और पसंद के अनुसार कॉलेज और कोर्स आवंटित किए जाएंगे.

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