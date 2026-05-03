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NEET UG 2026: 22.79 लाख अभ्यर्थी आज देंगे परीक्षा, 58% महिला उम्मीदवार, जानिए छात्रों के लिए जरूरी निर्देश

नई दिल्ली: देशभर में 3 मई 2026 (आज) मेडिकल क्षेत्र में करियर का सपना देखने वाले लाखों छात्रों के लिए बड़ा दिन है. नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET UG 2026) में इस बार 22,79,743 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. इस बार भी छात्राओं ने बढ़त बनाई है. कुल उम्मीदवारों में करीब 58% यानी 13,32,928 महिला अभ्यर्थी हैं, जबकि 9,46,815 पुरुष उम्मीदवार परीक्षा देंगे. NTA की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई है. परीक्षा केंद्र पर पहले पहुंचना बेहद जरूरी है, गेट दोपहर 1:30 बजे बंद हो जाएंगे.

देशभर में कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा

NEET UG 2026 का आयोजन देश के विभिन्न राज्यों और शहरों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जा रहा है. परीक्षा का संचालन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा किया जा रहा है. परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिससे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या नकल की संभावना को पूरी तरह खत्म किया जा सके. अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचने, एडमिट कार्ड और वैध पहचान पत्र साथ रखने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा, बायोमेट्रिक सत्यापन और सख्त चेकिंग के बाद ही परीक्षा हॉल में प्रवेश दिया जाएगा.

इस साल NEET UG में महिला उम्मीदवारों की संख्या 13 लाख से अधिक पहुंच गई है, जो कुल परीक्षार्थियों का लगभग 58% है. यह ट्रेंड पिछले कुछ वर्षों से लगातार देखा जा रहा है, जहां मेडिकल क्षेत्र में लड़कियों की रुचि तेजी से बढ़ रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि मेडिकल शिक्षा में करियर की स्थिरता, सामाजिक सम्मान और बढ़ते अवसरों ने महिलाओं को इस क्षेत्र की ओर आकर्षित किया है. ग्रामीण और छोटे शहरों से भी बड़ी संख्या में छात्राएं इस परीक्षा में शामिल हो रही हैं.

परीक्षा पैटर्न और विषय

NEET UG परीक्षा ऑफलाइन (OMR आधारित) मोड में होगा. इसमें कुल 180 प्रश्न तीन विषयों भौतिकी विज्ञान (Physics), रसायन विज्ञान (Chemistry) और जीवविज्ञान (Botany + Zoology) पूछे जाएंगे. प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, जबकि गलत उत्तर पर 1 अंक की नेगेटिव मार्किंग होती है. परीक्षा 720 अंकों की होती है. इस परीक्षा के माध्यम से देशभर के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में MBBS, BDS, AYUSH और अन्य मेडिकल कोर्स में

दाखिला मिलता है.

छात्रों के लिए जरूरी निर्देश