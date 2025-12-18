ETV Bharat / bharat

MBBS व डेंटल कोर्स में एडमिशन का एक और मौका, यहां पर देखें शेड्यूल

कोटा : नीट यूजी 2025 परीक्षा के आधार पर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया 20 नवंबर को खत्म हो गई थी, लेकिन मेडिकल काउंसिल कमेटी (MCC) ने खाली रह गई सीटों पर कैंडिडेट्स को एक मौका और दिया है. इसके तहत वे 18 से 31 दिसंबर के बीच स्ट्रे वैकेंसी स्पेशल राउंड काउंसलिंग में भाग लेकर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश ले सकते हैं. एमसीसी ने इसका पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है. इसमें एमबीबीएस के साथ-साथ बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की सीट भी है. बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के लिए 1 से 10 जनवरी के बीच प्रक्रिया होगी.

निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि ऐसी कई सीट्स हैं, जिनको कैंडिडेट्स ने अलॉट होने के बाद भी तय समय सीमा पर ज्वाइन नहीं किया या जिन्हें स्वेच्छा से कैंडिडेट्स ने छोड़ दिया है. काफी एमबीबीएस सीट्स रिक्त हैं, जिन पर नीट यूजी 2025 के कैंडिडेट्स को एक मौका और मिला है. एमसीसी ने ऑल इंडिया कोटे का स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग का शेड्यूल बुधवार देर रात को जारी किया है. इस शेड्यूल के अनुसार स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 18 से 20 दिसंबर के बीच चलेगा. इसके साथ 23 दिसंबर को सीट अलॉटमेंट जारी होगा. कैंडिडेट्स को व्यक्तिगत रूप कॉलेज फीस व ओरिजिनल डाक्यूमेंट्स के साथ उपस्थिति देनी होगी. इस काउंसलिंग में 23 सरकारी और 44 डीम्ड यूनिवर्सिटी की मिलाकर कुल 67 एमबीबीएस सीट्स को भरना है, जबकि डेंटल की 147 और बीएससी नर्सिंग ऑनर्स की 51 सीट्स भरी जानी है.

यह रहेगा एमबीबीएस एंट्रेंस का पूरा शेड्यूल :

  1. रजिस्ट्रेशन : 18 से 20 दिसंबर दोपहर 3:00 बजे तक
  2. काउंसलिंग फीस पेमेंट : 18 से 20 दिसंबर शाम 6:00 बजे तक
  3. चॉइस फिलिंग : 18 से 21 दिसंबर दोपहर 12:00 बजे तक
  4. चॉइस लॉकिंग : 20 दिसंबर को शाम 4:00 से 21 दिसंबर दोपहर 12:00 बजे तक
  5. सीट एलॉटमेंट प्रोसेस : 22 दिसंबर
  6. सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट : 23 दिसंबर
  7. कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग : 24 से 31 दिसंबर के बीच

यह रहेगा डेंटल और बीएससी नर्सिंग कोर्स का पूरा शेड्यूल

  1. रजिस्ट्रेशन : 1 से 2 जनवरी सुबह 9:00 बजे तक
  2. काउंसलिंग फीस पेमेंट : 1 से 2 जनवरी सुबह 11:00 तक
  3. चॉइस फिलिंग : 1 से 2 जनवरी दोपहर 1:00 बजे तक
  4. चॉइस लॉकिंग : 2 जनवरी सुबह 8:00 से दोपहर 1:00 तक
  5. सीट एलॉटमेंट प्रोसेस : 2 जनवरी
  6. सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट : 3 जनवरी
  7. कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग : 4 से 10 जनवरी के बीच

