Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / bharat

NEET UG 2025: स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एलॉट सीट जॉइन नहीं करने पर भी जमा करानी होगी MBBS की फीस! सवा करोड़ तक FEE

कैंडिडेट को आवंटित की जाने वाली MBBS सीट पर जॉइनिंग नहीं करने वाले को भारी खामियाजा उठाना पड़ सकता है.

नीट काउंसलिंग
नीट काउंसलिंग (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 14, 2025 at 8:14 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा : नीट यूजी 2025 के परिणाम के आधार पर मेंडिकल काउंसिल चल रही है. इसके तहत राजस्थान स्टेट 85 फीसदी कोटा काउंसलिंग में चौथा यानी स्ट्रे वैकेंसी राउंड शुरू होने वाला है. इस राउंड के तहत कैंडिडेट को आवंटित की जाने वाली एमबीबीएस सीट पर जॉइनिंग नहीं करने वाले को भारी खामियाजा उठाना पड़ सकता है. इसके लिए मेडिकल डेंटल काउंसलिंग बोर्ड जयपुर बॉन्ड भरवा रहा है. इसमें पूरी एमबीबीएस की फीस भरनी होगी, यह फीस सवा करोड़ रुपए तक भी है.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि काउंसलिंग बोर्ड ने स्ट्रे-वैकेंसी राउंड के बॉन्ड में तीन शर्त दी है. इसमें पहली स्ट्रे-वैकेंसी राउंड से आवंटित एमबीबीएस सीट जॉइन करने की बाध्यता है. दूसरी स्ट्रे-वैकेंसी राउंड में शामिल होने के लिए कैंडिडेट को सभी आवश्यक व मांगे गए ओरिजिनल-डाक्यूमेंट्स जमा कराने होंगे. ये स्ट्रे-वैकेंसी राउंड की शर्त पूरी करने के बाद ही यह ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट को लौटाए जाएंगे. वहीं, तीसरी शर्त है कि स्ट्रे-वैकेंसी राउंड से संबंधित दोनों शर्त का उल्लंघन करता है तो उसे आवंटित मेडिकल संस्थान की एमबीबीएस कोर्स की पूरी ट्यूशन फीस या 10 लाख रुपए दोनों में से जो अधिक हो, वह राशि जरूर जमा करानी ही होगी.

पढ़ें. NEET UG 2025 राजस्थान काउंसलिंग: तीसरे राउंड में 26451 रैंक, 527 अंक पर आवंटित हुई MBBS सीट

देव शर्मा का कहना है कि निजी मेडिकल कॉलेज में एक करोड़ रुपए से ज्यादा फीस है. सरकारी की एनआरआई की फीस भी सवा करोड़ के आसपास है. सरकारी मेडिकल कॉलेज की मैनेजमेंट सीट पर यह फीस 50 लाख के आसपास है, जबकि सरकारी सीट पर फीस कुछ लाख रुपए हैं. ऐसे में बॉन्ड के अनुसार यह पूरी फीस जमा करनी होगी. देव शर्मा ने बताया कि यह बॉन्ड 500 रुपए के स्टांप पेपर पर निष्पादित होगा. इसकी पालना की जमानत स्ट्रे-वेकेंसी राउंड में शामिल होने वाला कैंडिडेट व एक जमानती को देनी होगी. बॉन्ड नहीं भरने वाला कैंडिडेट स्ट्रे वैकेंसी राउंड में शामिल नहीं हो पाएगा.

137 सीट खाली, केवल 3 सरकारी फीस वाली : देव शर्मा ने बताया कि स्ट्रे-वैकेंसी राउंड के लिए जारी की गई सीट-मैट्रिक्स के अनुसार खाली एमबीबीएस सीटों की संख्या 137 है, जिनमें गवर्नमेंट मेडिकल संस्थानों की 3, प्राइवेट कॉलेज की 70, गवर्नमेंट व प्राइवेट कॉलेज की में मैनेजमेंट कोटे में 63 व एनआरआई कोटे की 1 सीट शामिल है. देव शर्मा ने बताया कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में 13 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन हुए हैं. इसके बाद नए रजिस्टर्ड कैंडिडेट को 14 नवंबर को जयपुर एसएमएस मेडिकल कॉलेज के एकेडमिक ब्लॉक में ओरिजिनल डाक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाना होगा. ये दस्तावेज वहां जमा कर लिए जाएंगे. इसके साथ ही बॉन्ड भी देना होगा. इसके बाद 16 नवंबर तक कैंडिडेट को सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट करनी होगी. कैंडिडेट्स की भरी चॉइस 16 नवंबर रात को ऑटो लॉक होगी. सीट एलॉटमेंट रिजल्ट 17 नवंबर को जारी होगा और 18 से 20 नवंबर के बीच कैंडिडेट्स एसएमएस मेडिकल कॉलेज के एकेडमिक ब्लॉक में जॉइनिंग दे सकेंगे.

TAGGED:

MBBS FEES
MBBS COUNSELLING
MBBS सीट की फीस
नीट काउंसलिंग
NEET UG 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मधुमेह का बढ़ता खतरा: छोटे बच्चे भी आ रहे चपेट में, आयुर्वेद में छिपा है समाधान

'जेब में पैसे होते हैं तभी...' एक ताने ने शौक को बनाया जुनून, पढ़िए मोतीलाल मोहता की कहानी

अलवर म्यूजियम में हर साल आ रहे 50 हजार से ज्यादा सैलानी, दुलर्भ कलाकृति, ऐतिहासिक हथियार आकर्षण का केंद्र

Tri Services Exercise : 'अखंड प्रहार' में वायुसेना और थलसेना का तालमेल, थार के धोरों में स्वदेशी तकनीक का दिखा दम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.