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NEET पेपर लीक के बीच छात्र ने की आत्महत्या, सीकर में कमरे पर मिला शव, पिता बोले- अच्छा गया था पेपर

अच्छे नंबर की उम्मीद, लेकिन रद्द हुई परीक्षा: मृतक छात्र की पहचान प्रदीप मेघवाल के रूप में हुई है, जो झुंझुनू जिले के गुड्डा गौड़जी क्षेत्र का निवासी था. वह सीकर में रहकर NEET की तैयारी कर रहा था और यह उसका तीसरा अटेम्प्ट था. परिजनों के अनुसार, इस बार उसका पेपर काफी अच्छा गया था और उसे करीब 650 अंकों की उम्मीद थी. परिवार को भी इस बार उसके चयन की पूरी आस थी, लेकिन 12 मई को पेपर लीक के आरोपों के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने NEET-UG परीक्षा रद्द कर दी. इस फैसले के बाद से प्रदीप गहरे मानसिक तनाव में आ गया था.

सीकर: राजस्थान में नीट परीक्षा विवाद के बीच एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. NEET पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने के घटनाक्रम के बीच 22 वर्षीय छात्र ने आत्महत्या कर ली, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक और चिंता का माहौल है.

परीक्षा रद्द होने के बाद बढ़ी बेचैनी: मृतक के पिता राजेश मेघवाल के मुताबिक, परीक्षा रद्द होने की खबर ने प्रदीप को अंदर तक झकझोर दिया था. वह लगातार परेशान रहने लगा था और भविष्य को लेकर चिंता में डूब गया था. परिवार ने उसकी पढ़ाई पर लाखों रुपये खर्च किए थे और इस बार अच्छे परिणाम की उम्मीद भी थी, लेकिन अचानक आई इस अनिश्चितता ने उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया.

किराए के कमरे में उठाया आत्मघाती कदम: प्रदीप सीकर में किराए के कमरे में रहकर तैयारी कर रहा था. घटना बुधवार रात करीब 11:30 बजे की बताई जा रही है. उस समय उसकी बहन घर में ही मौजूद थी. मकान मालिक के अनुसार, बहन के दूसरे कमरे में होने के दौरान प्रदीप ने आत्महत्या कर ली. परिजनों और आसपास के लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

कोचिंग हब में बढ़ते तनाव पर उठे सवाल: प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि प्रदीप परीक्षा और अपने भविष्य को लेकर मानसिक दबाव में था. हाल ही में सामने आए पेपर लीक मामले और परीक्षा रद्द होने की घटना ने छात्रों के बीच असमंजस और तनाव को और बढ़ा दिया है. सीकर और कोटा जैसे कोचिंग हब में पहले भी छात्रों पर मानसिक दबाव को लेकर सवाल उठते रहे हैं. इस घटना ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता कितनी जरूरी है.

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