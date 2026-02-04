ETV Bharat / bharat

नीट छात्रा मौत मामला: पुलिस ने माना चित्रगुप्त थाने की SI रोशनी कुमारी से हुई लापरवाही, CBI को सौंपी गई जांच

पटना: पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल से जुड़े चर्चित मामले में जांच अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंप दी गई है. इस संबंध में बुधवार को पटना के जोनल आईजी, एसएसपी, सिटी एसपी पूर्वी तथा एसआईटी टीम ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर अब तक की जांच और कार्रवाई की विस्तृत जानकारी दी. पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने माना कि पूरे मामले में चित्रगुप्त नगर थाने की SHO रोशनी कुमारी से लापरवाही हुई है.

'SHO की लापरवाही'-SSP: एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रारंभिक स्तर पर परिवार की ओर से एफआईआर दर्ज नहीं कराने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन प्रभात मेमोरियल अस्पताल से मिली सूचना के आधार पर मामला दर्ज किया गया. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि चित्रगुप्त नगर थाना की एसएचओ स्तर पर लापरवाही पाई गई है, जिसके कारण उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है.

नीट छात्रा मौत मामला में प्रेस कांफ्रेंस (ETV Bharat)

"6 जनवरी को पीड़िता अस्पताल लाया गया था. फिर समुचित इलाज के लिए परिजन उसे प्रभात मेमोरियल अस्पताल ले गए. अग्रतर अनुसंधान में ये बात सामने आई है कि प्रभात मेमोरियल अस्पताल में कोशिश की गई ये पुलिस केस दर्ज न हो. लेकिन थाना को सूचना दी गई. सूचना के बाद एक महिला सब इंस्पेक्टर पहुंचीं और परिजनों से मिलीं. 9 तारीख को कांड दर्ज हुआ था. चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी को कार्रवाई करनी चाहिए थी, उनपर अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है."- कार्तिकेय के शर्मा, एसएसपी, पटना

घर लौटने के दौरान खरीदी थी दवा: एसडीपीओ-1 सचिवालय अनु कुमारी ने बताया कि अनुसंधान के क्रम में अस्पताल से लामा रिपोर्ट भी बरामद की गई है. सिटी एसपी पूर्वी के अनुसार, जांच में यह भी सामने आया है कि पीड़िता जब अपनी मां और भाई के साथ घर लौट रही थी, तब अरवल मोड़ के पास एक दवा खरीदी गई थी, जिसका बाद में उपयोग किया गया था.

सबसे पहले परिवार ने दी जानकारी: अधिकारियों ने बताया कि मामले में दर्ज एफआईआर के आधार पर वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों के साथ जांच आगे बढ़ाई गई है. सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने बताया कि सबसे पहले पीड़िता के परिवार ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी. इसके बाद विधिवत एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया.

"इस मामले में सीबीआई जांच को लेकर हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी. अदालत की प्रक्रिया के बाद राज्य सरकार ने जांच सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है. अब आगे की जांच केंद्रीय एजेंसी करेगी."- जितेंद्र राणा, जोनल आईजी, पटना