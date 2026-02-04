नीट छात्रा मौत मामला: पुलिस ने माना चित्रगुप्त थाने की SI रोशनी कुमारी से हुई लापरवाही, CBI को सौंपी गई जांच
नीट छात्रा मौत मामले में पटना एसएसपी ने बड़ा खुलासा किया और कहा चित्रगुप्त नगर थाना की एसएचओ से जांच में लापरवाही हुई है. पढ़ें
Published : February 4, 2026 at 8:01 PM IST
पटना: पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल से जुड़े चर्चित मामले में जांच अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंप दी गई है. इस संबंध में बुधवार को पटना के जोनल आईजी, एसएसपी, सिटी एसपी पूर्वी तथा एसआईटी टीम ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर अब तक की जांच और कार्रवाई की विस्तृत जानकारी दी. पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने माना कि पूरे मामले में चित्रगुप्त नगर थाने की SHO रोशनी कुमारी से लापरवाही हुई है.
'SHO की लापरवाही'-SSP: एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रारंभिक स्तर पर परिवार की ओर से एफआईआर दर्ज नहीं कराने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन प्रभात मेमोरियल अस्पताल से मिली सूचना के आधार पर मामला दर्ज किया गया. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि चित्रगुप्त नगर थाना की एसएचओ स्तर पर लापरवाही पाई गई है, जिसके कारण उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है.
"6 जनवरी को पीड़िता अस्पताल लाया गया था. फिर समुचित इलाज के लिए परिजन उसे प्रभात मेमोरियल अस्पताल ले गए. अग्रतर अनुसंधान में ये बात सामने आई है कि प्रभात मेमोरियल अस्पताल में कोशिश की गई ये पुलिस केस दर्ज न हो. लेकिन थाना को सूचना दी गई. सूचना के बाद एक महिला सब इंस्पेक्टर पहुंचीं और परिजनों से मिलीं. 9 तारीख को कांड दर्ज हुआ था. चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी को कार्रवाई करनी चाहिए थी, उनपर अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है."- कार्तिकेय के शर्मा, एसएसपी, पटना
घर लौटने के दौरान खरीदी थी दवा: एसडीपीओ-1 सचिवालय अनु कुमारी ने बताया कि अनुसंधान के क्रम में अस्पताल से लामा रिपोर्ट भी बरामद की गई है. सिटी एसपी पूर्वी के अनुसार, जांच में यह भी सामने आया है कि पीड़िता जब अपनी मां और भाई के साथ घर लौट रही थी, तब अरवल मोड़ के पास एक दवा खरीदी गई थी, जिसका बाद में उपयोग किया गया था.
सबसे पहले परिवार ने दी जानकारी: अधिकारियों ने बताया कि मामले में दर्ज एफआईआर के आधार पर वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों के साथ जांच आगे बढ़ाई गई है. सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने बताया कि सबसे पहले पीड़िता के परिवार ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी. इसके बाद विधिवत एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया.
"इस मामले में सीबीआई जांच को लेकर हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी. अदालत की प्रक्रिया के बाद राज्य सरकार ने जांच सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है. अब आगे की जांच केंद्रीय एजेंसी करेगी."- जितेंद्र राणा, जोनल आईजी, पटना
CCTV फुटेज से छेड़छाड़ नहीं: जांच के दौरान हॉस्टल परिसर और संबंधित स्थानों की पूरी सीसीटीवी फुटेज एकत्र की गई, जिसे फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) से जांच के लिए भेजा गया. FSL रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई है कि सीसीटीवी फुटेज के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है. पूर्वी एसपी परिचय कुमार ने कहा कि पॉक्सो (POCSO) एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई हैं.
"जांच टीम ने घटना से जुड़े गार्ड, वार्डन, छात्राओं, डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के बयान दर्ज किए हैं. पीड़िता के कमरे से एक दवा बरामद की गई है. साथ ही पीड़िता के परिवार ने उसके पांच कपड़े भी जांच के लिए उपलब्ध कराए हैं. परिजनों ने ही पुलिस को बताया कि पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम थी, जिसके आधार पर संबंधित धाराएं जोड़ी गईं." -परिचय कुमार,पूर्वी एसपी, पटना
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, सीसीटीवी विश्लेषण से यह जानकारी मिली है कि पीड़िता पांच तारीख को अपने कमरे में गई थी. उस रात वह दो बार करीब दो-दो मिनट के लिए कमरे से बाहर निकली और फिर कमरा बंद हो गया, जिसे अगले दिन हॉस्टल के गार्ड द्वारा खोला गया. बयान और फोरेंसिक जांच से यह भी स्पष्ट हुआ है कि पीड़िता 27 तारीख से लेकर पांच तारीख को पटना आने तक अपने घर पर ही थी.
क्या है पूरा मामला:? जहानाबाद की रहने वाली छात्रा पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी. 6 जनवरी को अपने कमरे में बेहोश मिली. इलाज के दौरान 11 जनवरी को उसकी मौत हो गई थी. मामले में अबतक कई बड़े खुलासे हो चुके हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार छात्रा के शरीर और निजी अंगों में चोट के निशान थे.
