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NEET-SS उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी: केंद्र सरकार ने क्वालीफाइंग परसेंटाइल 50 से घटाकर किया 30

नीट एसएस के पात्रता परसेंटाइल घटे, करीब 6000 अतिरिक्त डॉक्टरों को मिलेगा सुपर स्पेशलिटी सीटों पर एडमिशन का मौका.

NEET SS Cut off Percentile
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
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By Sumit Saxena

Published : September 17, 2026 at 8:57 PM IST

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि, उसने नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट-सुपर स्पेशियलिटी (NEET-SS) सीटों के लिए क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल को 50 से घटाकर 30 करने का फैसला किया है. इसके साथ ही सरकार तमिलनाडु से संबंधित सेवा में रहने वाले डॉक्टरों की 40 खाली सीटों को राज्य को वापस लौटाने पर भी सहमत हो गई है.

यह मामला जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा की अगुवाई वाली बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया. तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ वकील ए. एम. सिंघवी ने किया और याचिकाकर्ता 'तमिलनाडु मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन' की ओर से वरिष्ठ वकील पी. विल्सन पेश हुए.

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एक नोट में कहा: "संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श के बाद इस मामले पर फिर से विचार किया गया है. यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपलब्ध सुपर स्पेशलिटी सीटें खाली न रहें और उपलब्ध प्रशिक्षण क्षमता का बेहतर उपयोग हो सके, यह निर्णय लिया गया है कि प्रस्तावित 'स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड' के उद्देश्य से NEET-SS के लिए पात्रता पर्सेंटाइल को मौजूदा 50 पर्सेंटाइल से घटाकर 30 पर्सेंटाइल कर दिया जाए."

केंद्र के नोट में आगे कहा गया, "इसके परिणामस्वरूप, NEET-SS में 30 पर्सेंटाइल और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार इस स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भाग लेने के लिए पात्र हो जाएंगे. ऐसा अनुमान है कि इस कटौती से लगभग 6,000 अतिरिक्त उम्मीदवार भाग लेने के पात्र बन जाएंगे. इससे वर्तमान में खाली सीटों की संख्या की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक उम्मीदवारों का एक पूल उपलब्ध हो जाएगा, यानी कुल 1,857 खाली सीटों के मुकाबले लगभग 6,000 पात्र उम्मीदवार होंगे."

केंद्र के नोट में बताया गया कि NEET-SS काउंसलिंग के दूसरे दौर के पूरा होने के बाद, वर्तमान में 1,857 सुपर स्पेशलिटी सीटें खाली पड़ी हैं. जिनमें 1,094 डीएम/एम.सीएच. (DM/M.Ch.) सीटें और 763 डीएनबी-एसएस (DNB-SS) सीटें शामिल हैं. इनमें से एक बड़ी संख्या में सीटें अत्यधिक विशिष्ट चिकित्सा (मेडिकल) और शल्य चिकित्सा (सर्जिकल) विषयों से संबंधित हैं.

नोट में कहा गया है कि खाली पड़ी सुपर स्पेशलिटी सीटों को भरने के संबंध में मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी/स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के परामर्श से विचार किया गया था.

10 सितंबर को, मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि एक 'स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड' आयोजित किया जाएगा. शीर्ष अदालत ने केंद्र से पात्रता पर्सेंटाइल को घटाने के मुद्दे पर फिर से विचार करने के लिए भी कहा था, विशेष रूप से खाली पड़ी सुपर स्पेशलिटी सीटों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए.

नोट में कहा गया कि आगे यह भी प्रस्ताव है कि यह 'स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड' पूरी तरह से एक सामान्य 'स्ट्रे वैकेंसी राउंड' पर लागू होने वाले मौजूदा सिद्धांतों/नियमों के अनुसार ही आयोजित किया जाए. जिसमें उन उम्मीदवारों के लिए अपग्रेडेशन का कोई प्रावधान नहीं होगा जो पहले से ही किसी सीट पर काबिज हैं या उसमें शामिल हो चुके हैं.

इसके अनुसार, खाली सीटें केवल उन उम्मीदवारों को दी जा सकती हैं जो NEET-SS काउंसलिंग के पिछले दौरों में किसी सीट पर शामिल नहीं हुए हैं और जो पात्रता पर्सेंटाइल में की गई इस कटौती के परिणामस्वरूप इसके पात्र बन गए हैं, नोट में आगे कहा गया.

नोट में आगे कहा गया, "यह भी निर्णय लिया गया कि तमिलनाडु राज्य के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में और विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए, तमिलनाडु से संबंधित 40 खाली इन-सर्विस सीटों को राज्य सरकार को वापस सौंप दिया जाएगा. इसका सीमित उद्देश्य यह होगा कि राज्य एक सप्ताह की अवधि के भीतर अपना खुद का 'स्ट्रे वैकेंसी राउंड' आयोजित और पूरा कर सके."

नोट में आगे जोड़ा गया कि राज्य के स्ट्रे वैकेंसी राउंड के पूरा होने के बाद भी यदि कोई सीट खाली रह जाती है, तो उसे एमसीसी (MCC) के पास उपलब्ध खाली सीटों के पूल में जोड़ दिया जाएगा. इन सीटों के साथ-साथ अन्य खाली सुपर स्पेशलिटी सीटों के लिए विशेष स्ट्रे वैकेंसी राउंड एमसीसी द्वारा दो सप्ताह के भीतर आयोजित और पूरा किया जाएगा.

10 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया था: "विभिन्न दृष्टिकोणों से इस मामले की जांच करने के बाद, हमारी यह राय है कि कट-ऑफ पर्सेंटाइल को कम करने के फैसले पर फिर से विचार करना आवश्यक हो सकता है. यह कदम उठाना इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि आज की तारीख तक भी बड़ी संख्या में सीटें खाली पड़ी हैं. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी संबंधित मंत्रालय को हमारी इस चिंता से अवगत करा सकती हैं ताकि एक उचित निर्णय लिया जा सके."

केंद्र के नोट में आगे जोड़ा गया कि विशेष रूप से यह ध्यान दिया जाए कि अपग्रेडेशन का प्रावधान पहले से ही उपलब्ध था और मौजूदा NEET-SS काउंसलिंग के राउंड 1 और राउंड 2 के बीच इसकी अनुमति दी गई थी. इसमें कहा गया कि जिन उम्मीदवारों ने राउंड 2 में भाग लिया था, उनके पास अपने राउंड 1 के आवंटन (अलॉटमेंट) से अपग्रेडेशन प्राप्त करने का अवसर था.

केंद्र के नोट में कहा गया, "चूंकि शैक्षणिक सत्र पहले ही शुरू हो चुका है और काफी समय बीत चुका है, इसलिए जो उम्मीदवार पहले ही सीटों पर शामिल हो चुके हैं, उन्हें आगे अपग्रेडेशन की अनुमति देने से शैक्षणिक सत्र शुरू होने के कई महीनों बाद उम्मीदवार एक सुपर स्पेशलिटी सीट से दूसरी सीट पर ट्रांसफर हो सकते हैं. इसके परिणामस्वरूप, इस तरह के अपग्रेडेशन के बाद खाली होने वाली सीटें फिर से खाली हो जाएंगी, जिससे उन्हें आगे के काउंसलिंग राउंड में शामिल करना जरूरी हो जाएगा और संभावित रूप से ऐसी सीटें खाली ही रह सकती हैं."

तमिलनाडु द्वारा काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी किए जाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद तय की है. याचिकाकर्ता ने तमिलनाडु में सेवारत सरकारी डॉक्टरों के लिए आरक्षित 152 खाली सुपर स्पेशलिटी सीटों को समय से पहले ही ऑल इंडिया कोटा में स्थानांतरित किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी.

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