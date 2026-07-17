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NEET Result 2026: 720 में 715 नंबर लाकर फरीदाबाद के प्रांशुल ने किया टॉप, बताया सफलता का राज

फरीदाबाद: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा रीनीट यूजी-2026 का परिणाम घोषित कर दिया है. टॉपर स्टूडेंट्स में पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के प्रांशुल बंसल हैं. दोनों के 720 में से 715 अंक हैं. फरीदाबाद सेक्टर-21सी निवासी प्रांशुल बंसल ने कहा कि "यह सफलता किसी शॉर्टकट का नहीं, बल्कि वर्षों की नियमित मेहनत, अनुशासित दिनचर्या और आत्मविश्वास का परिणाम है."

प्रांशुल बंसल ने बताया सफलता का राज: प्रांशुल बंसल ने बताया "बचपन से ही मैं डॉक्टर बनने का सपना देखता था. 8वीं कक्षा से ही मैंने मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने का लक्ष्य तय कर लिया. इसी उद्देश्य के साथ विज्ञान विषयों की बुनियाद मजबूत करने पर लगातार काम किया. तैयारी के दौरान प्रतिदिन लगभग आठ घंटे पढ़ाई की और पुराने वर्षों के प्रश्नपत्र नियमित रूप से हल किए. इससे ना केवल विषयों की समझ बेहतर हुई, बल्कि परीक्षा के प्रति आत्मविश्वास भी बढ़ा."

फरीदाबाद से पूरी की प्रासंभिक शिक्षा: प्रांशुल बंसल ने बताया नीट से पहले उन्होंने जेईई मैन 2026 में भी 99.5 प्रतिशत स्कोर हासिल किया था. उन्होंने 12वीं की पढ़ाई दिल्ली के समर फील्ड्स स्कूल से पूरी की, जबकि 10वीं की शिक्षा फरीदाबाद के डीपीएस स्कूल से प्राप्त की. दोनों बोर्ड परीक्षाओं में उन्होंने 94 प्रतिशत अंक हासिल किए. प्रांशुल बंसल ने बताया कि पढ़ाई के दौरान समय प्रबंधन, नियमित अभ्यास और परीक्षा के दबाव को संभालने की कला ने उन्हें काफी मदद की.

माता-पिता को दिया सफलता का श्रेय: प्रांशुल बंसल ने कहा कि मेरी सफलता में परिवार की अहम भूमिका रही. पिता स्टील उद्योग से जुड़े हैं. उन्होंने विशेष रूप से फिजिक्स में मार्गदर्शन दिया. मेरी मां उनकी कंपनी सेक्रेटरी हैं. वो भी अन्य विषयों में लगातार सहयोग करती रहीं. माता-पिता के मार्गदर्शन और प्रोत्साहन ने मुझे हर कठिन दौर में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी."