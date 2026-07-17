NEET Result 2026: 720 में 715 नंबर लाकर फरीदाबाद के प्रांशुल ने किया टॉप, बताया सफलता का राज
NEET UG 2026 में 720 में से 715 अंक हासिल कर फरीदाबाद निवासी पंशुल बंसल ने ऑल इंडिया रैंक-2 हासिल किया. सफलता का राज बताया.
Published : July 17, 2026 at 9:44 AM IST
फरीदाबाद: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा रीनीट यूजी-2026 का परिणाम घोषित कर दिया है. टॉपर स्टूडेंट्स में पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के प्रांशुल बंसल हैं. दोनों के 720 में से 715 अंक हैं. फरीदाबाद सेक्टर-21सी निवासी प्रांशुल बंसल ने कहा कि "यह सफलता किसी शॉर्टकट का नहीं, बल्कि वर्षों की नियमित मेहनत, अनुशासित दिनचर्या और आत्मविश्वास का परिणाम है."
प्रांशुल बंसल ने बताया सफलता का राज: प्रांशुल बंसल ने बताया "बचपन से ही मैं डॉक्टर बनने का सपना देखता था. 8वीं कक्षा से ही मैंने मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने का लक्ष्य तय कर लिया. इसी उद्देश्य के साथ विज्ञान विषयों की बुनियाद मजबूत करने पर लगातार काम किया. तैयारी के दौरान प्रतिदिन लगभग आठ घंटे पढ़ाई की और पुराने वर्षों के प्रश्नपत्र नियमित रूप से हल किए. इससे ना केवल विषयों की समझ बेहतर हुई, बल्कि परीक्षा के प्रति आत्मविश्वास भी बढ़ा."
फरीदाबाद से पूरी की प्रासंभिक शिक्षा: प्रांशुल बंसल ने बताया नीट से पहले उन्होंने जेईई मैन 2026 में भी 99.5 प्रतिशत स्कोर हासिल किया था. उन्होंने 12वीं की पढ़ाई दिल्ली के समर फील्ड्स स्कूल से पूरी की, जबकि 10वीं की शिक्षा फरीदाबाद के डीपीएस स्कूल से प्राप्त की. दोनों बोर्ड परीक्षाओं में उन्होंने 94 प्रतिशत अंक हासिल किए. प्रांशुल बंसल ने बताया कि पढ़ाई के दौरान समय प्रबंधन, नियमित अभ्यास और परीक्षा के दबाव को संभालने की कला ने उन्हें काफी मदद की.
माता-पिता को दिया सफलता का श्रेय: प्रांशुल बंसल ने कहा कि मेरी सफलता में परिवार की अहम भूमिका रही. पिता स्टील उद्योग से जुड़े हैं. उन्होंने विशेष रूप से फिजिक्स में मार्गदर्शन दिया. मेरी मां उनकी कंपनी सेक्रेटरी हैं. वो भी अन्य विषयों में लगातार सहयोग करती रहीं. माता-पिता के मार्गदर्शन और प्रोत्साहन ने मुझे हर कठिन दौर में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी."
पढ़ाई के साथ शौक भी जारी रखे: पढ़ाई के साथ-साथ प्रांशुल ने अपने शौक भी नहीं छोड़े. उन्हें पियानो बजाना, स्केटिंग करना और फाइनेंस से जुड़ी किताबें पढ़ना पसंद है. पियानो में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं भी उत्तीर्ण की हैं. उनका मानना है कि पढ़ाई के साथ मनोरंजन और रुचियों के लिए समय निकालना मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है.
21 जून को हुई थी री-नीट परीक्षा: परीक्षा 21 जून को देशभर में दोबारा आयोजित की गई थी. एनटीए के अनुसार, इस परीक्षा में 22.79 लाख विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से लगभग 20 लाख ने परीक्षा दी. इनमें से 11.21 लाख विद्यार्थियों को क्वालीफाई घोषित किया गया है. परीक्षा में क्वालीफाई करने वाले कैंडिडेट्स में 58 फीसदी गर्ल्स हैं.
ऐसे देख सकते हैं विद्यार्थी रिजल्ट: विद्यार्थी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना परिणाम देख सकते हैं. इसके लिए दो लिंक उपलब्ध हैं. स्टूडेंट्स को अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा भरकर रिजल्ट डाउनलोड करना होगा. जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 213 अंक आने पर विद्यार्थियों को क्वालीफाई माना गया है. वहीं, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी में 177 अंक आने वाले विद्यार्थी काउंसलिंग के लिए क्वालीफाई घोषित किए गए हैं.
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