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नीट री-एग्जाम का बढ़ता दबाव, क्या बच्चों पर भारी पड़ रही है दूसरी परीक्षा की चिंता?

''मन में घबराहट हो रही है लेकिन यही सोच रही हूं कि जो भी प्रश्न आएगा सभी के लिए बराबर रहेगा. मैं यही सोच रही हूं कि पिछले बार से कठिन प्रश्न पूछा जाएगा तो इस बार कट ऑफ कम जाएगा, ऐसे में जो भी है और जितना आ रहा है उतना सवाल सॉल्व करूंगी.'' - सृष्टि भारती, नीट परीक्षार्थी

'दोबारा शुरुआत करना था सबसे मुश्किल' : छात्रा सृष्टि भारती बताती हैं कि री एग्जाम की घोषणा के बाद उन्हें समझ नहीं आया कि तैयारी की शुरुआत कहां से करें. 11वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के विषयों को दोबारा पढ़ना और रिवीजन करना आसान नहीं था. धीरे धीरे उन्होंने सभी विषयों का पुनरावलोकन किया. सृष्टि का कहना है कि घबराहट तो है, लेकिन वह यह सोचकर खुद को संभाल रही हैं कि कठिन प्रश्नपत्र आने पर सभी छात्रों के लिए परिस्थितियां समान होंगी.

"मुझे 21 जून को दोबारा नीट की परीक्षा देनी है. मन में चिंता बनी हुई है कि कहीं इस बार प्रश्न कठिन न पूछ दे. पिछला प्रश्न पत्र आसान ता और अच्छे नंबर आ रहे थे. इस बात से मुझे काफी तनाव है. इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फिर से चलने लगा है कि यही प्रश्न आएगा और वायरल प्रश्न पत्र बताया जा रहा है. अगर वही प्रश्न पूछा जाएगा तो क्या होगा." - आयुषी कुमारी, नीट परीक्षार्थी

'कठिन प्रश्नपत्र का सता रहा डर' : नीट की तैयारी कर रही छात्रा आयुषी कुमारी कहती हैं कि उन्हें सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि कहीं इस बार प्रश्नपत्र पहले से ज्यादा कठिन और लंबा न हो जाए. उनका मानना है कि पिछला पेपर अपेक्षाकृत आसान था और अच्छे अंक आने की उम्मीद थी. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कथित प्रश्नपत्र और अफवाहें भी उनकी चिंता बढ़ा रही हैं. हालांकि वे खुद को यही समझा रही हैं कि अब जो होगा, उसका सामना करना होगा.

बिहार के छात्रों में भी दिख रही है घबराहट : बिहार में भी बड़ी संख्या में छात्र इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं. कोचिंग संस्थानों, पुस्तकालयों और हॉस्टलों में पढ़ाई का माहौल बना हुआ है, लेकिन छात्रों से बातचीत करने पर उनके मन की बेचैनी साफ दिखाई देती है. अधिकांश छात्रों के मन में यही सवाल हैं कि क्या दूसरी बार भी वैसा ही प्रदर्शन कर पाएंगे, क्या तैयारी पर्याप्त है और क्या परीक्षा का दबाव उनके प्रदर्शन को प्रभावित करेगा.

री एग्जाम के बाद बढ़ी चिंता : री एग्जाम की घोषणा के बाद कई राज्यों से तनाव और अवसाद से जुड़ी चिंताजनक खबरें सामने आई हैं. विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में कुछ नीट अभ्यर्थियों द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटनाएं सामने आई हैं. हाल ही में तमिलनाडु के कोयंबटूर में एक छात्रा ने कथित रूप से दोबारा परीक्षा देने के दबाव का जिक्र करते हुए आत्महत्या कर ली. इन घटनाओं ने परीक्षा से जुड़े मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे को गंभीर चर्चा का विषय बना दिया है.

नीट पेपर लीक विवाद के बाद रद्द हुई थी परीक्षा : नीट यूजी 2026 परीक्षा कथित पेपर लीक विवाद के बाद रद्द कर दी गई थी. इसके बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने 21 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया. इस निर्णय का असर करीब 23 लाख अभ्यर्थियों पर पड़ा. कई छात्र ऐसे थे जिन्हें विश्वास था कि पहली परीक्षा में उनका प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है और वे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की दौड़ में मजबूत स्थिति में हैं. अब उन्हें फिर से परीक्षा देनी पड़ रही है, जिससे मानसिक दबाव और अनिश्चितता बढ़ गई है.

पटना: नीट यूजी 2026 री एग्जाम अब कुछ ही दिनों की दूरी पर है. 21 जून को होने वाली परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं और देशभर के लाखों छात्र अंतिम तैयारी में जुटे हुए हैं. लेकिन इस बार चुनौती केवल पढ़ाई और प्रश्नपत्र तक सीमित नहीं है. बड़ी संख्या में अभ्यर्थी मानसिक दबाव, असुरक्षा और प्रदर्शन को लेकर चिंता का सामना कर रहे हैं. जिन छात्रों को पहली परीक्षा में अच्छे अंक आने की उम्मीद थी, उनके लिए दोबारा उसी स्तर की तैयारी और प्रदर्शन दोहराना आसान नहीं है.

'डॉक्टर बनने का सपना, लेकिन मन में डर' : अनुराग कुमार के पिता डॉक्टर हैं और वह भी चिकित्सा क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं. उनका कहना है कि पहली परीक्षा काफी अच्छी गई थी, लेकिन दोबारा परीक्षा होने से मन में असमंजस पैदा हो गया है. वह प्रतिदिन 9 से 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी यह डर बना हुआ है कि इस बार प्रश्नपत्र का स्तर कैसा होगा और परिणाम पर इसका क्या असर पड़ेगा.

''मेरे पिताजी डॉक्टर हैं और मैं भी डॉक्टर बनना चाहता हूं. दोबारा परीक्षा हो रही है तो उसकी तैयारी चल रही है लेकिन पिछला परीक्षा अच्छा गया था. अंदर से घबराहट है और डर लग रहा है कि इस बार पता नहीं कैसे सवाल पूछे जाएंगे और कैसा रिजल्ट होगा.''- अनुराग, नीट परीक्षार्थी

अनुराग, नीट परीक्षार्थी (ETV Bharat)

'सभी के लिए समान होगी चुनौती' : सीतामढ़ी के रहने वाले और पटना में हॉस्टल में रहकर तैयारी कर रहे सनराइज रॉय का कहना है कि- ''परीक्षा नजदीक आते ही घबराहट बढ़ना स्वाभाविक है. हालांकि मैं खुद को यह सोचकर प्रेरित करता हूं कि यदि पेपर आसान होगा तो सभी के लिए होगा और कठिन होगा तो भी सभी को समान चुनौती का सामना करना पड़ेगा. पढ़ाई के बीच समय मिलने पर मैं उपन्यास पढ़कर मन को शांत रखने की कोशिश करता हूं.''

अभिभावकों की भूमिका हुई और महत्वपूर्ण : प्रॉपर्टी सेक्टर से जुड़े अभिभावक इंद्रजीत बताते हैं कि उनका बेटा भी री एग्जाम को लेकर तनाव में था. लगातार आ रही खबरों और चर्चाओं ने उसका दबाव बढ़ा दिया था. उन्होंने अपने बेटे को समझाया कि परीक्षा सभी छात्रों के लिए दोबारा हो रही है और अफवाहों पर ध्यान देने के बजाय अपनी तैयारी पर भरोसा करना चाहिए. उनका कहना है कि बच्चों को मानसिक सहारा देना इस समय सबसे महत्वपूर्ण है.

अभिभावक इंद्रजीत (ETV Bharat)

'यह छात्रों के लिए बेहतर अवसर' : गोल इंस्टीट्यूट के असिस्टेंट डायरेक्टर रंजय कुमार सिंह का मानना है कि यह री एग्जाम कई ईमानदार छात्रों के लिए बेहतर अवसर साबित हो सकता है. उनके अनुसार यदि पेपर लीक का फायदा कुछ अभ्यर्थियों को मिला था तो अब निष्पक्ष परीक्षा में वास्तविक मेहनत करने वाले छात्रों को लाभ मिलेगा. वे छात्रों को लगातार आत्मविश्वास बनाए रखने और अपनी तैयारी पर भरोसा रखने की सलाह दे रहे हैं.

''आपने जब एक बार तैयारी की है और एक महीने बाद ही दूसरी परीक्षा आयोजित की जा रही है तो अपने पर भरोसा रखिए और पहले से भी बेहतर कर सकते हैं. अगर 650 अंक पिछले परीक्षा में ला रहे थे तो आप 700 अंक इस परीक्षा में लाने की क्षमता रखते हैं. अगर 720 में 720 अंक ला रहे थे तो आप फिर से इसे दोहराने की क्षमता रखते हैं.''- रंजय कुमार सिंह, और गोल इंस्टीट्यूट के असिस्टेंट डायरेक्टर

'काउंसलिंग से छात्रों का तनाव कम' : रंजय कुमार सिंह बताते हैं कि परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों में भारी निराशा और घबराहट थी. इसे देखते हुए संस्थान में सेमिनार, वेबिनार और व्यक्तिगत काउंसलिंग सत्र आयोजित किए गए. छात्रों को समझाया गया कि वे शांत मन से परीक्षा दें और इसे एक निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के रूप में देखें, जहां सभी को समान अवसर प्राप्त है.

तनाव की असली वजह क्या? : पटना की क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉ. ईशा सिंह का कहना है कि जिन छात्रों की पहली परीक्षा अच्छी गई थी, उनमें री एग्जाम के बाद तनाव सबसे अधिक बढ़ा है. उन्हें डर है कि क्या वे दोबारा वैसा प्रदर्शन कर पाएंगे. डॉ. सिंह का सुझाव है कि परीक्षा से ठीक पहले कोई नया विषय पढ़ने की बजाय केवल रिवीजन पर ध्यान देना चाहिए और परीक्षा से जुड़ी सभी तैयारियां एक दिन पहले पूरी कर लेनी चाहिए.

''अभिभावक बच्चों पर एक अदृश्य दबाव डाल दे रहे हैं, जो बच्चों को एग्रेसिव कर रहा है. अग्रेशन अगर बाहर निकल जा रहा है तो ठीक अन्यथा वह डिप्रेशन में चले जा रहे हैं.''- डॉ ईशा सिंह, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट

डॉ ईशा सिंह, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट (ETV Bharat)

दबाव बन सकता है खतरनाक : डॉ. ईशा सिंह के अनुसार कई बार माता पिता सीधे दबाव नहीं डालते, लेकिन उनका व्यवहार बच्चों के लिए मानसिक बोझ बन जाता है. बार-बार बच्चों को जताना कि उनकी खातिर त्याग और मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई के दौरान लगातार निगरानी रखना या हर समय परिणाम की चर्चा करना बच्चों में असफलता के डर को बढ़ा देता है. यह डर धीरे धीरे डिप्रेशन का रूप ले सकता है.

''मेरे पास एक मामला आया. नीट परीक्षा खत्म होने के बाद मां ने हॉस्टल से बेटी को घर बुला लिया. दोबारा परीक्षा की घोषणा हुई तो उस हॉस्टल में रूम नहीं मिला. इसके बाद मां अपनी बेटी को लेकर एक रिलेटिव के यहां आकर पटना में रहने लगीं. जाने अनजाने में अक्सर कह देती थीं कि तुम्हारे कारण सब कुछ छोड़-छाड़ कर यहां आए हैं, तो रिजल्ट अच्छा निकालना.''-डॉ ईशा सिंह, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट

सफलता से ज्यादा जरूरी मानसिक स्वास्थ्य : विशेषज्ञों का कहना है कि नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक जरूरी छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य है. अभिभावकों को बच्चों को भावनात्मक सहयोग देना चाहिए और उन्हें यह भरोसा दिलाना चाहिए कि एक परीक्षा उनके पूरे भविष्य का फैसला नहीं करती.

छात्रों की मानसकि दृढ़ता की भी परीक्षा : नीट यूजी री एग्जाम केवल एक शैक्षणिक परीक्षा नहीं रह गई है, बल्कि यह छात्रों की मानसिक दृढ़ता की भी परीक्षा बन चुकी है. ऐसे समय में अभिभावकों, शिक्षकों और समाज की जिम्मेदारी है कि वे छात्रों पर अतिरिक्त दबाव बनाने के बजाय उनका मनोबल बढ़ाएं. विशेषज्ञों का मानना है कि शांत मन, संतुलित तैयारी और सकारात्मक सोच ही इस चुनौतीपूर्ण दौर से निकलने का सबसे बेहतर रास्ता है.

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