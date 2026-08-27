'NEET की पात्रता अनिवार्य नहीं थी': हाई कोर्ट ने 10 BDS छात्रों के प्रवेश को सही ठहराया, DCI का आदेश रद्द
हाई कोर्ट ने कहा कि BDS छात्रों के प्रवेश वैध थे और अधिकारियों को सभी शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए उन्हें मान्यता देने का निर्देश दिया.
Published : August 27, 2026 at 7:31 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने गुरुवार को डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (DCI) के उस निर्देश को रद्द कर दिया है जिसमें इंस्टिट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज (IDS) जम्मू में 2016-17 शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रवेश लेने वाले 10 BDS छात्रों को बाहर (discharge) करने का आदेश दिया गया था. हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि छात्रों के प्रवेश को सिर्फ इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता कि उन्होंने NEET-2016 क्वालिफाई नहीं किया था.
36 पन्नों के फैसले में, जस्टिस संजय परिहार ने कहा कि छात्रों को खाली पड़ी राज्य कोटे की सीटों के तहत प्रवेश दिया गया था और वे सीटें 2016-17 के परिवर्तनकालीन शैक्षणिक सत्र के दौरान जम्मू और कश्मीर पर लागू NEET की अनिवार्यता से छूट के दायरे में आती थीं.
अदालत ने फैसला दिया कि छात्रों के प्रवेश वैध थे और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सभी शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए उन्हें मान्यता दें. अदालत ने कहा, "10 छात्रों को शैक्षणिक सत्र 2016-17 के लिए राज्य कोटे के तहत आने वाली रिक्तियों के विरुद्ध प्रवेश दिया गया था और ऐसी सीटें शैक्षणिक सत्र 2016-17 के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू NEET से छूट के दायरे में आती थीं, इसलिए उनके प्रवेश को सिर्फ इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता था कि उन्होंने NEET-2016 पास नहीं की थी.
यह मामला 2016-17 शैक्षणिक सत्र के दौरान IDS सेहोरा (जम्मू) में BDS कोर्स के लिए हुए एडमिशन से जुड़ा था. IDS में हर साल 100 बीडीएस स्टूडेंट्स के एडमिशन की मंजूरी थी. इनमें से 60 सीटें मैनेजमेंट कोटे में और 40 स्टेट कोटे में थीं. कोर्ट ने पाया कि मैनेजमेंट कोटे की सभी 60 सीटें NEET मेरिट से भरी गई थीं.
यह विवाद राज्य कोटे की 40 सीटों से जुड़ा था. रिकॉर्ड के मुताबिक, जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन (BOPEE) उनमें से सिर्फ 22 सीटें ही भर सका. इससे स्टेट कोटे की 18 सीटें खाली रह गईं.
इसके बाद इंस्टीट्यूट ने उन खाली जगहों में से आठ को उन कैंडिडेट्स से भर दिया जिन्होंने NEET-2016 क्वालिफाई किया था. बाकी 10 सीटों पर NRI कैंडिडेट्स को प्रवेश दिया गया, जो अर्हता परीक्षा में उनकी इंटर से मेरिट के आधार पर था.
कोर्ट ने कहा कि एडमिशन की कुल संख्या 100 स्टूडेंट्स की मंजूर संख्या के अंदर ही रही. यह भी पाया गया कि एडमिशन 15 अक्टूबर 2016, जो प्रवेश की तय डेडलाइन है, उससे पहले ही पूरे हो गए थे.
फैसले का एक अहम हिस्सा कैंडिडेट के दर्जे और उस सीट के विधिक स्वरूप के बीच का अंतर था, जिसके खिलाफ कैंडिडेट को एडमिशन दिया गया था.
कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया कि क्योंकि 10 स्टूडेंट NRI कैंडिडेट थे, इसलिए सीटें अपने आप NRI या मैनेजमेंट कोटा सीटें बन गईं.
कोर्ट ने कहा, "किसी कैंडिडेट के पास NRI स्टेटस हो सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ऐसे कैंडिडेट की हर सीट NRI या मैनेजमेंट कोटा सीट का विधिक स्वरूप ले लेगी."
कोर्ट ने आगे कहा कि "सीट का स्वरूप आमतौर पर मंजूर सीट मैट्रिक्स और उस नियामक फ्रेमवर्क से पता लगाया जाना चाहिए जिसके तहत सीट तय की गई थी."
कोर्ट ने कहा कि स्टेट कोटा सीट सिर्फ इसलिए अपने आप अपना स्वरूप नहीं खो देती क्योंकि वह आखिर में किसी खास श्रेणी के कैंडिडेट से भर जाती है. कोर्ट ने कहा कि किसी सीट को एक कोटे से दूसरे कोटे में बदलने का आधार कानून या लागू प्रवेश नियम होना चाहिए.
कोर्ट ने असली सीट मैट्रिक्स पर काफी जोर दिया. उसने पाया कि जिन 10 स्टूडेंट्स पर विवाद था, उन्हें उन 18 खाली सीटों में जगह दी गई. कोर्ट ने कहा कि एडमिशन से मैनेजमेंट कोटा में कोई दखल नहीं हुआ और इससे अतिरिक्त सीटें नहीं बनीं.
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