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NEET Protests: सभी छात्रों को रिहा करने का आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पुलिस बर्बरता की जांच होगी

25 जुलाई को पटना में हुए उग्र प्रदर्शन का दृश्य ( ANI )

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को NEET पेपर लीक को लेकर हाल ही में हुए छात्र आंदोलन के खिलाफ पुलिस बर्बरता के सभी आरोपों की एक स्वतंत्र, पारदर्शी और व्यापक जांच पर विचार किया.

सुप्रीम कोर्ट ने विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए या गिरफ्तार किए गए छात्रों को रिहा करने का भी आदेश दिया, बशर्ते उनका कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड न हो.

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि "लोकतंत्र में आंदोलन या विरोध प्रदर्शन होना स्वाभाविक है" और कहा कि एक बार विरोध और पुलिस कार्रवाई को नियंत्रित करने वाला एक जैसा प्रोटोकॉल लागू हो जाए, तो "जिसने भी ज्यादती की है और कानून हाथ में लिया है, और जिसने भी क्रूरता की हैं, उन्हें कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए."

पीठ NEET परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाई के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. CJI ने कहा कि जांच निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी होनी चाहिए.'

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि सबूतों के आधार पर पूरी तार्किक जांच की जाएगी और कोर्ट बाद में कमेटी के बारे में बताएगा.

पटना में प्रदर्शनकारी छात्रों को काबू में करती हुई पुलिस (ANI)

पीठ ने कहा कि कोर्ट पुलिस हिंसा के आरोपों की जांच कर रहा है, जिसमें गंभीर चोटें, महिलाओं, वकीलों और मीडिया वालों पर हमला शामिल है, और कहा कि आरोपों से पहली नजर में अपराध होने का मामला बनता है. CJI ने कहा, "इन आरोपों की स्वतंत्र जांच क्यों नहीं होनी चाहिए?"

उन्होंने जोर देकर कहा कि पहली नजर में स्वतंत्र जांच का मामला बनता है. केंद्र और दिल्ली सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए कमेटी बनाता है तो सरकार तैयार है.

हाई-पावर्ड कमेटी बनाने का संकेत

खास बात यह है कि कोर्ट ने संकेत दिया है कि वह एक हाई-पावर्ड कमेटी बनाने का आदेश देगा जो दिल्ली और दूसरे राज्यों में भी हिंसा की घटनाओं की जांच करेगी.

हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस यह कह सकती है कि कभी-कभी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों में भी उपद्रवी तत्व घुस आते हैं, जिससे हिंसा होती है. इस बात पर जोर देते हुए कि हर हितधारकों को कोर्ट की मदद करनी चाहिए, CJI ने कहा कि विरोध प्रदर्शनों और भीड़ को नियंत्रित करने के उपायों को चलाने वाले प्रस्तावित ऑल-इंडिया प्रोटोकॉल में थोड़े बदलाव की जरूरत होगी क्योंकि चीजें पारंपरिक तरीके से भी नहीं हो रही हैं, और इस मुद्दे को सुलझाने की जरूरत है.