धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं था, CJP प्रोटेस्ट से लेकर जानें NEET पेपर लीक मामले में कब क्या हुआ
नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शनकारियों को प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं था. आखिरकार प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा.
Published : July 25, 2026 at 4:00 PM IST
हैदराबाद: भारत के सबसे बड़े एंट्रेंस एग्जाम में से एक में पेपर लीक के आरोपों से शुरू हुआ यह मामला देश के परीक्षा तंत्र में जवाबदेही, पारदर्शिता और सुधारों की मांग करते हुए एक देशव्यापी आंदोलन बन गया है. इन सबके बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है.
प्रधान ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा. बता दें कि, NEET-UG परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर देशभर में जारी विवाद और जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच उन्होंने यह फैसला लिया है. बता दें कि, NEET पेपर लीक मामले को लेकर जंतर-मंतर पर पिछले 36 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है. आंदोलनकारियों का कहना था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम में वह नहीं मानेंगे.
3 मई को NEET-UG 2026 एग्जाम होने के बाद, छात्रों ने एंट्रेंस एग्जाम की ईमानदारी पर सवाल उठाए थे, क्योंकि उन पर आरोप लगे थे कि इसका प्रश्न पत्र लीक हुआ था. कुछ दिनों बाद, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने एग्जाम कैंसिल कर दिया और केंद्र ने जांच सीबीआई को सौंप दी, जिससे पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए.
#WATCH | Delhi: On the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan, Abhijeet Dipke, Founding President of Cockroach Janta Party, says, "...This is the first wicket. We won't stop here. This is just the beginning. I salute all students, all the volunteers who have… pic.twitter.com/vWPseOMdLD— ANI (@ANI) July 25, 2026
इस आंदोलन को और हवा तब मिली जब एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी. उनके उपवास ने इस मुद्दे पर देश का ध्यान खींचा, जिससे कोर्ट को दखल देना पड़ा, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आईं और विरोध करने वाले प्रतिनिधियों और केंद्र के बीच बातचीत हुई.
यहां NEET विरोध में हुए खास डेवलपमेंट की टाइमलाइन दी गई है.
3 मई: NEET-UG 2026 हुआ
NEET-UG 2026 में करीब 22 लाख कैंडिडेट शामिल हुए.
परीक्षा के तुरंत बाद प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप सामने आए.
छात्रों और अभिभावकों ने कथित गड़बड़ियों की जांच की मांग की.
12 मई: NEET-UG कैंसिल
पेपर लीक के आरोपों के बाद NTA ने परीक्षा कैंसिल कर दी.
केंद्र ने जांच CBI को सौंप दी.
पूरे देश में दोबारा परीक्षा की घोषणा की गई, जिसमें सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए.
मई के बीच से जून: छात्रों ने प्रदर्शन शुरू किया.
छात्रों ने दिल्ली समेत कई शहरों में प्रदर्शन किए.
प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुधार की मांग की. यह मुद्दा कथित पेपर लीक से आगे बढ़कर प्रतियोगी परीक्षा(कॉम्पिटिटिव एग्जाम) की साख को लेकर बड़ी चिंताओं तक पहुंच गया.
21 जून: NEET री-एग्जाम हुआ
री-एग्जाम पूरे देश में हुआ. अधिकारियों ने कड़े सुरक्षा उपाय किए, जिसमें भारतीय वायु सेना के हवाई जहाज से सवाल-जवाब के पेपर ले जाना भी शामिल था. अधिकारियों ने इसे भारत में होने वाले सबसे कड़े सुरक्षा वाले एंट्रेंस एग्जाम में से एक बताया.
28 जून: सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल शुरू की
सोनम वांगचुक ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की. उन्होंने कथित पेपर लीक मामले में जवाबदेही और बड़े पैमाने पर परीक्षा सुधारों की मांग की. छात्र और नागरिक समाज समूह विरोध में शामिल हुए.
जुलाई की शुरुआत: विरोध ने जोर पकड़ा
सोनम वांगचुक का अनशन जारी रहने के कारण उनकी सेहत बिगड़ गई. ज्यादा छात्र संगठन और विपक्षी दलों के नेता विरोध वाली जगह पर गए. प्रदर्शनों और सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए इस आंदोलन ने पूरे देश में ध्यान खींचा.
16 जुलाई: दिल्ली हाई कोर्ट ने दखल दिया
दिल्ली हाई कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे वांगचुक को सही मेडिकल केयर दिलाएं. कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों को सही प्रक्रिया का पालन करते हुए उनकी सेहत की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने चाहिए.
#WATCH | Delhi: On next round of talks with the government, Cockroach Janta Party's Chief Spokesperson Saurav Das says, " we've been called at 3:30 pm. we're not going anywhere until all our demands are met and they give them in writing. this is a huge victory." pic.twitter.com/oWHNmlk4Rn— ANI (@ANI) July 25, 2026
16 जुलाई: री-एग्जाम के नतीजे घोषित
NTA ने री-एग्जाम के नतीजे घोषित किए. कुछ उम्मीदवारों ने स्कोर में अंतर और मूल्यांकन प्रक्रिया पर चिंता जताई. नतीजों की घोषणा में पारदर्शिता को लेकर नए विरोध प्रदर्शन सामने आए.
18 जुलाई: वांगचुक अस्पताल में भर्ती
दिल्ली पुलिस ने वांगचुक की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें जंतर-मंतर से मेदांता अस्पताल में शिफ्ट कर दिया. इस कदम की विरोध प्रदर्शन करने वालों और विपक्षी नेताओं ने आलोचना की. उनके अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद प्रदर्शन जारी रहे.
20 जुलाई: 'संसद चलो' मार्च
हजारों प्रदर्शनकारी संसद की ओर मार्च के लिए दिल्ली में इकट्ठा हुए. दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाकर मार्च को रोक दिया. इस दौरान झड़प की खबरें आईं और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया. जंतर मंतर विरोध आंदोलन का केंद्र बना रहा.
23 जुलाई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपायों की घोषणा की
1.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पेपर लीक से निपटने के लिए कई उपायों की घोषणा की, जिनमें शामिल हैं:
2. पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट.
3. सख्त एंटी-पेपर लीक कानून का प्रस्ताव.
4. लापरवाही या गलत काम के दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई.
5. हालांकि, छात्र नेताओं ने कहा कि वे तब तक विरोध करते रहेंगे जब तक बड़े सुधार और जवाबदेही के उपाय लागू नहीं हो जाते.
24 जुलाई: वांगचुक ने 26 दिन की भूख हड़ताल खत्म की
सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मिलने के बाद अपनी 26 दिन की भूख हड़ताल खत्म कर दी. इस बैठक से विरोध करने वाले लोगों और केंद्र के बीच बातचीत का रास्ता खुला. छात्रों के ग्रुप ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता, तब तक प्रदर्शन जारी रहेंगे.
जानें, सोनम वांगचुक वांगचुक प्रदर्शन में क्यों शामिल हुए?
सोनम वांगचुक ने कहा कि उनकी भूख हड़ताल का मकसद कथित नीट पेपर लीक मामले में जवाबदेही की मांग कर रहे छात्रों का समर्थन करना और ऐसे सुधारों पर जोर देना था जिनसे भारत के प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का भरोसा मजबूत हो.
अपने भूख हड़ताल के दौरान, सोनम वांगचुक ने पारदर्शी जांच, संस्थागत जवाबदेही और भविष्य की परीक्षाओं में ऐसे विवादों को रोकने के उपायों की मांग की. उनकी 26 दिन की भूख हड़ताल प्रोटेस्ट मूवमेंट के अहम पलों में से एक बन गई, जिसे छात्रों, एक्टिविस्ट और विपक्षी नेताओं का भरपूर समर्थन मिला.
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब आगे क्या....
सरकार के साथ अगले दौर की बातचीत पर कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि, सीजेपी को वार्ता के लिए बुलाया गया है. उन्होंने कहा कि, जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं हो जातीं और वे (सरकार) उन्हें लिखकर नहीं देते, हम कहीं नहीं जा रहे हैं. उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को बहुत बड़ी जीत करार दिया.
कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि, अगर सरकार उनकी तीन मांगें लिखकर मान लेती है तो वे घर चले जाएंगे. रांका ने कहा कि, उन लोगों ने पूरे देश में शांति से कैंडल मार्च निकालने के लिए अनुमति मांगी है. उन्होंने कहा कि, शाम 6 बजे पूरे देश में कैंडल मार्च निकाला जाएगा.
सीजेपी और सरकार के मंत्रियों के बीच बातचीत का दौर
नीट पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं के मुद्दे पर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रतिनिधियों के बीच शुक्रवार (24 जुलाई) को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के विट्ठलभाई पटेल हाउस में बातचीत हुई थी.
CJP ने भी सरकार के सामने तीन मुख्य मांगें रखी
- केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या उन्हें पद से हटाना.
- नीट पेपर लीक के कारण आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा.
- प्रदर्शनकारियों (छात्रों) के खिलाफ दर्ज एफआईआर और कानूनी मामलों को वापस लेना.
इसके अलावा CJP ने परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए पांच सुझाव भी दिए, जिनमें पेपर लीक प्रभावित छात्रों को मुआवजा, 72 घंटे के अंदर बैकअप परीक्षा, मूल्यांकन में पारदर्शिता, आयु सीमा में छूट और तकनीकी ऑडिट शामिल हैं.
सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने बैठक के बाद कहा कि सरकार ने मुआवजे और एफआईआर वापस लेने की दो मांगों पर सैद्धांतिक सहमति जताई है. हालांकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर सरकार ने शनिवार दोपहर तक का समय मांगा है. दास ने कहा, "हमें उम्मीद है कि सरकार उन्हें जल्द हटा देगी. आंदोलन ठोस कार्रवाई होने तक जारी रहेगा."
करीब एक से दो घंटे चली इस बैठक के बाद दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी, लेकिन पूर्ण सहमति नहीं बन पाई थी. अगली बैठक शनिवार दोपहर को तय हुई है थी. सरकार की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह शामिल हुए, जबकि CJP की ओर से प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रंका ने भाग लिया. यह दोनों पक्षों के बीच तीसरी आधिकारिक बैठक थी.
हालांकि, शनिवार को धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया. धर्मेंद्र प्रधान ने खुद अपने पोस्ट में लेटर जारी करके अपने इस्तीफे की जानकारी दी.
सीजेपी ने कहा-कॉकरोच की जीत हुई
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का रिएक्शन आया है. उसने कहा, कॉकरोच की जीत हुई. पार्टी पिछले 36 दिन से प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही है. सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी प्रधान के इस्तीफे के लिए यहां भूख हड़ताल की.
अभिजीत दिपके ने कहा...
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दिपके ने कहा, "...यह पहला विकेट है. हम यहां नहीं रुकेंगे... यह तो बस शुरुआत है. मैं सभी छात्रों, सभी वॉलंटियर्स को सलाम करता हूं जो पिछले 36 दिनों से यहां बैठे हैं..."
शुक्रवार (24 जुलाई) को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के 47 अफसर बर्खास्त हुए थे
शुक्रवार रात NEET पेपर लीक मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 47 अधिकारियों को बर्खास्त किए गए थे. बर्खास्त अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने की बात भी कही गई थी.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एनटीए में सुधार के लिए जल्द ही और एक्शन लिए जाएंगे. उससे पहले सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के दो सचिवों को बदला था. अधिकारियों की माने को, आउटसोर्सिंग व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा और संस्था में तकनीकी सुधार लागू किए जाएंगे ताकि परीक्षाओं को पूरी तरह सुरक्षित किया जा सके. टेस्टिंग सिस्टम ऐसा तैयार किया जाए कि, पेपर लीक की गुंजाइश न हो.
क्या है नीट पेपर लीक मामला, अब तक 13 अरेस्ट
3 मई 2026 को हुई NEET-UG 2026 परीक्षा का पेपर लीक हुआ. केंद्र सरकार और एनटीए ने NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द कर दी और दोबारा परीक्षा कराई. इस दौरान देश भर से कई छात्रों के सुसाइड किए जाने की खबरें प्राप्त हुईं.
बता दें कि, पेपर लीक को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर करीब एक महीने से कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है. सोनम वांगचुक ने 26 दिन तक अनशन किया. दूसरी तरफ मानसून सत्र में संसद में सांसद हंगामा कर रहे हैं. कुल मिलाकर नीट यूजी पेपर लीक को लेकर सड़क से संसद तक हंगामा चलता रहा.
फिलहाल नीट पेपर लीक मामले की जांच CBI कर रही है. इसमें महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली समेत कई राज्यों में पड़ताल हुई। अब तक मामले में 13 आरोपी पकड़े गए हैं. आगे सीबीआई जल्द ही इस चार्जशीट फाइल कर सकती है.
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