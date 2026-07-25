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NEET आंदोलन की जीत पर रो पड़े अभिजीत दिपके के माता-पिता; बोले- '...इसका श्रेय छात्रों को जाता है'

भगवान दिपके ने गर्व जताते हुए कहा कि उनके बेटे अभिजीत दिपके ने यह लड़ाई अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि देश भर के छात्रों के लिए लड़ी और आखिरकार सफलता हासिल की. भगवान दिपके ने कहा कि वह चाहते हैं कि अभिजीत भविष्य में सक्रिय राजनीति में आने के बजाय इसी तरह सामाजिक मुद्दों पर काम करते रहें. उन्होंने आगे कहा कि जब अभिजीत घर लौटेगा, तो वे उसे यही सलाह देंगे.

उन्होंने बताया कि आंदोलन के दौरान छात्रों ने बड़े साहस के साथ लड़ाई लड़ी, लाठीचार्ज का सामना किया और खुले आसमान के नीचे रहकर अपना प्रदर्शन जारी रखा, जिसके बाद अंततः उन्हें अपने संघर्ष में सफलता मिली. उन्होंने जोर देकर कहा कि इस पूरे आंदोलन का श्रेय केवल छात्रों को जाता है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अभिजीत के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं.

छत्रपति संभाजीनगर (महाराष्ट्र): केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थाप और नीट (NEET) पेपर लीक प्रदर्शनों के प्रमुख चेहरे अभिजीत दिपके के परिवार ने खुशी जताई है. अभिजीत के पिता भगवान दिपके ने कहा कि यह जीत पूरी तरह से छात्रों के संघर्ष का नतीजा है.

भगवान दिपके ने साफ किया कि आंदोलन की सफलता का असली श्रेय सिर्फ छात्रों को जाता है. उन्होंने बताया कि आंदोलन के शुरुआती दौर में सोनम वांगचुक अभिजीत दिपके के साथ खड़े रहे थे. लगातार 26 दिनों तक भूख हड़ताल करके उन्होंने इस आंदोलन को बड़ी ताकत दी. भगवान दिपके ने कहा कि विभिन्न संगठनों और आंदोलन का समर्थन करने वाले सभी लोगों के सहयोग से ही यह दिन देखना मुमकिन हो पाया है. उन्होंने आगे कहा कि इस सफलता का श्रेय अकेले अभिजीत को नहीं जाता, बल्कि यह छात्रों, प्रदर्शनकारियों और सभी सहयोगियों के सामूहिक प्रयासों का नतीजा है.

मां को बेटा के घर आने का इंतजार

अभिजीत की मां अनीता दिपके ने कहा कि वह आंदोलन के दौरान हर रात फोन पर उनसे बात करती थीं और उनकी सुरक्षा को लेकर लगातार चिंतित रहती थीं. अब जब आंदोलन सफल हो गया है, तो उन्होंने उम्मीद जताई कि अभिजीत जल्द से जल्द घर लौट आएंगे.

अनीता दिपके ने अभिजीत की लीडरशिप में हुए पहले बड़े प्रोटेस्ट की कामयाबी पर खुशी ज़ाहिर की. उन्होंने कहा कि अभिजीत घर लौटने के बाद खुद आगे क्या करना है, यह तय करेंगे. प्रोटेस्ट के दौरान, जब भी वह स्टेज पर नहीं दिखते थे, तो उन्हें लगातार उनकी सही जगह की चिंता रहती थी और उन्हें बार-बार उनके दोस्तों को फ़ोन करके हालचाल पूछना पड़ता था; उन्हें वीडियो कॉल पर उन्हें देखने के बाद ही कुछ राहत मिलती थी.

उन्होंने आगे कहा कि पूरे प्रोटेस्ट के दौरान लगातार डर बना रहता था. अभिजीत दो दिन पहले टाइफाइड से बीमार पड़ गए थे, लेकिन उन्होंने अपने इलाज पर ठीक से ध्यान नहीं दिया, जिससे उनकी सेहत को लेकर चिंताएं और बढ़ गई थीं. हालांकि वह खुश हैं कि प्रोटेस्ट कामयाब रहा, अनीता दीपके ने उम्मीद जताई कि अभिजीत जल्द ही घर लौटेंगे और पूरी तरह ठीक हो जाएंगे.

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