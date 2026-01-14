ETV Bharat / bharat

NEET PG 2025: आरक्षित वर्ग के लिए अब 'जीरो' पर्सेंटाइल पर दाखिला, 18 हजार खाली सीटें भरने के लिए बड़ा फैसला

सांकेतिक तस्वीर. ( IANS )