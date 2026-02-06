ETV Bharat / bharat

क्वालिफाइंग कट-ऑफ कम करने का कारण क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने NBEMS से मांगा जवाब

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को NEET-PG 2025-26 के लिए क्वालिफाइंग कट-ऑफ प्रतिशत घटाने के निर्णय को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई की. अदालत ने शुक्रवार को राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड से इस पर जवाब मांगा. अदालत ने पूछा कि, NEET-PG 2025-26 के लिए क्वालिफाइंग कट-ऑफ पर्सेंटाइल कम करने का कारण क्या है.

यह मामला जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की बेंच के सामने आया. बेंच उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिनमें NBEMS के 13 जनवरी के नोटिस को चुनौती दी गई थी, जिसमें क्वालिफाइंग कट-ऑफ पर्सेंटाइल कम करने की बात कही गई थी. सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि इस मुद्दे में कई अलग-अलग बातें शामिल हैं, जिन्हें बैलेंस करने की जरूरत है. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि पोस्टग्रेजुएट स्तर पर स्टैंडर्ड और सख्त होने चाहिए.

बेंच ने कहा कि एक तरफ तो सीटों को बचाने के लिए यह कॉम्पिटिशन वैल्यू है, और सीटें बर्बाद नहीं होनी चाहिए. दबाव यह भी है कि, कैंडिडेट नहीं आ रहे हैं. इसलिए कट ऑफ कम करें. बेंच ने कहा कि तब तर्क यह होगा कि स्टैंडर्ड कम किए जा रहे हैं और जवाबी तर्क यह होगा कि सीटें बेकार जा रही हैं.

13 जनवरी, 2026 को जारी नोटिस में, अलग-अलग कैटेगरी के लिए NEET-PG 2025-26 के तीसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए न्यूनतम योग्यता प्रतिशत कट-ऑफ कम कर दिया गया. याचिकाकर्ता के वकील ने लागू नियमों का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि यदि संबंधित श्रेणियों में पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने में विफल रहते हैं, तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के परामर्श से केंद्र अपने विवेक से न्यूनतम अंक कम कर सकता है.