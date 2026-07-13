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सोनम वांगचुक के अनशन को उद्धव का साथ, बोले- '20 जुलाई को दिल्ली प्रदर्शन में शामिल हों सभी सांसद'

उद्धव ठाकरे ने कहा- 'सरकार को युवाओं के भविष्य की कोई चिंता नहीं है. उसकी दिलचस्पी विपक्षी दलों को तोड़ने में ज्यादा है.'

Uddhav Thackeray
प्रेस कांफ्रेंस करते हुए उद्धव ठाकरे. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 13, 2026 at 10:45 PM IST

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मुंबईः सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए दिल्ली के जंतर-मंतर पर आमरण अनशन पर बैठे हैं. सोमवार को उनके अनशन का 16वां दिन था. इस बीच, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वांगचुक के आंदोलन को अपना समर्थन देने का एलान किया. सभी राजनीतिक दलों व सांसदों से 20 जुलाई को दिल्ली में होने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की.

उद्धव ठाकरे ने कहा, "कुछ दिन पहले मैंने फोन पर सोनम वांगचुक से बात की थी. मैंने उनसे आमरण अनशन न करने का अनुरोध किया था और उनसे कहा था कि इस सरकार को ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता. उन्होंने जवाब दिया, 'मेरे साथ जो होना है होने दीजिए, देश की भलाई सबसे पहले होनी चाहिए.' जो व्यक्ति देश की खातिर अपनी जान की भी परवाह नहीं करता, उसके सामने इंसान निशब्द रह जाता है."

युवाओं के भविष्य को लेकर सरकार बेपरवाह

ठाकरे ने आरोप लगाया कि जहां कई छात्र आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठा चुके हैं, वहीं केंद्र सरकार ने इस गंभीर मुद्दे को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है. नीट (NEET) पेपर लीक घोटाले के कारण देश भर के छात्रों में भारी गुस्सा और असंतोष है.

उन्होंने कहा- "सरकार को युवाओं के भविष्य की कोई चिंता नहीं है. उसकी दिलचस्पी विपक्षी दलों को तोड़ने में ज्यादा है. देश का भविष्य दांव पर लगा है, फिर भी सरकार के पास इस पर ध्यान देने का समय नहीं है. सोनम वांगचुक जैसे बुद्धिमान व्यक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन इसके बजाय उन्हें देशद्रोही साबित करने की कोशिशें की जा रही हैं. अनशन के 16 दिन बीत जाने के बाद भी केंद्र सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है."

सांसदों से विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील

दिल्ली में 20 जुलाई को होने वाले प्रदर्शन का जिक्र करते हुए ठाकरे ने कहा, "यह केवल एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है. यह देश भर के लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है. इसलिए, सभी दलों के सांसदों को इस प्रदर्शन में भाग लेना चाहिए. यदि भाजपा सांसदों में थोड़ी भी इंसानियत बची है, तो उन्हें भी इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए."

केंद्र सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए

उद्धव ठाकरे ने कहा, "अभिजीत दिपके देश के युवाओं की आवाज को बुलंद कर रहे हैं. इस बात की आशंका है कि कुछ शरारती तत्व आंदोलन को बदनाम करने के लिए 20 जुलाई के प्रदर्शन से पहले हिंसा भड़का सकते हैं. केंद्र सरकार को इस पर गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए."

धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा?

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को दोहराते हुए ठाकरे ने कहा, "अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान, तत्कालीन केंद्र सरकार ने बातचीत का रास्ता चुना था. अगर कोई मंत्री परिणाम देने में असफल साबित हो रहा है, तो उसे बदलने में क्या बुराई है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार करने और उनकी जगह किसी सक्षम व्यक्ति को नियुक्त करने में क्या गलत हो जाएगा?"

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