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छात्रों की मांग पर हल्ला बोल! स्टूडेंट्स की मांगें पूरी होने तक लड़ाई जारी रहेगी, बोले राहुल गांधी

इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने गांधी स्मृति पर उन छात्रों को श्रद्धांजलि दी, जिनकी जान नीट पेपर लीक की वजह से चली गई थी.

Rahul, Priyanka, INDIA bloc leaders visit Gandhi Smriti, says will continue fight till demands of students are fulfilled
गांधी स्मृति पहुंचे राहुल और प्रियंका गांधी, साथ में इंडिया ब्लॉक के नेता भी मौजूद (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 23, 2026 at 10:46 PM IST

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नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक ने गुरुवार शाम को गांधी स्मृति पर उन छात्रों को श्रद्धांजलि दी, जिनकी जान नीट पेपर लीक की वजह से चली गई थी. उन्होंने कहा कि जब तक छात्रों की मांगें पूरी नहीं हो जातीं, वे लड़ाई जारी रखेंगे.

राहुल, जो सत्ताधारी सरकार के खिलाफ विपक्ष के विरोध का नेतृत्व कर रहे हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छात्रों से माफी मांगने और छात्रों पर हमला करने वाले सभी लोगों को जवाबदेह ठहराने की मांग कर रहे हैं. साथ ही, प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल समेत कांग्रेस के सीनियर नेताओं और आरजेडी, शिवसेना (यूबीटी), एनसीपी(एससीपी), सीपीआई समेत दूसरी पार्टियों के सांसदों को गांधी स्मृति जाने की इजाजत दी गई. उन्हें कथित तौर पर उन्हें सिक्योरिटी वालों ने रोक दिया था.

गांधी स्मृति जाने से पहले, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल (CCP) की अध्यक्ष सोनिया गांधी के अलावा, इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने लोकसभा में विपक्ष के नेता के घर का दौरा किया.

भाजपा सरकार पर अपना हमला तेज करते हुए राहुल ने कहा, "आज, मोदी सरकार भारत में लोकतंत्र की हत्या कर रही है, छात्रों पर जुल्म कर रही है, और उन्हें को पीट रही है. विपक्ष इसे मानने वाला नहीं है. हम छात्रों के साथ हैं, और नरेंद्र मोदी को शिक्षा मंत्री को हटाना होगा और माफी मांगनी होगी."

राहुल गांधी ने गांधी स्मृति जाने से पहले एक्स पर लिखा. "अभी, इंडिया अलायंस के सांसद और नेता शांति से तीस जनवरी मार्ग पर गांधी स्मृति जा रहे हैं. हम उन छात्रों को याद करने जा रहे हैं जिन्हें हमने खो दिया, वे बच्चे जो नीट पेपर लीक के बाद अपनी जान लेने पर मजबूर हो गए. और हम उन छात्रों के साथ खड़े होने जा रहे हैं जो आज घायल पड़े हैं. शांति से न्याय और जवाबदेही की मांग करने पर पीटे गए. भारत के छात्र अकेले नहीं हैं,"

राहुल ने कहा कि पूरा विपक्ष उनके और उनकी मांगों के साथ खड़ा है. इसी तरह की बातें कहते हुए, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने गांधी स्मृति में मीडिया से बात करते हुए कहा, "हम यहां सरकार को यह मैसेज देने आए हैं कि इस देश में महात्मा गांधी जी ने किसानों और गरीबों के साथ मिलकर एक आंदोलन चलाया था, जिसमें कभी किसी ने किसी पर हाथ नहीं उठाया. लेकिन आज उसी देश में मोदी सरकार बच्चों को सिर्फ इसलिए पीट रही है क्योंकि वे अपना हक मांग रहे हैं. हर कोई देख सकता है कि छात्रों के साथ कितना गलत हो रहा है."

सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा, "महात्मा गांधी जी ने लोकतंत्र के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, और अनगिनत लोग आजादी के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए. आज उसी देश में उस लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है."

वाड्रा ने सवाल किया, "क्या उन्होंने अपनी जान इसलिए कुर्बान कर दी ताकि उनके बच्चों को पीटा जा सके, सिर्फ इसलिए कि उनके पेपर लीक हो रहे हैं और वे इसकी जवाबदेही मांग रहे हैं." सीनियर कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने कहा, "गांधी स्मृति के सामने, हम भारत के युवाओं के साथ एकजुटता में खड़े हैं, क्योंकि हम अपनी आंखों के सामने भारतीय लोकतंत्र की हत्या होते देख रहे हैं."

उन्होंने कहा, "फासीवाद के खिलाफ खड़े होने के लिए बापू को मार दिया गया था, और हम आज के फासीवादियों के खिलाफ भी मजबूती से खड़े रहेंगे और अपने उन छात्रों के साथ भी जिन्होंने भाजपा राज के सबसे बुरे हमलों का सामना किया है. मोदी-शाह हमारे सामने चाहे कितने भी बैरिकेड्स लगा लें, हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, जब तक जवाबदेही तय नहीं हो जाती."

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