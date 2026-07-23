छात्रों की मांग पर हल्ला बोल! स्टूडेंट्स की मांगें पूरी होने तक लड़ाई जारी रहेगी, बोले राहुल गांधी
इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने गांधी स्मृति पर उन छात्रों को श्रद्धांजलि दी, जिनकी जान नीट पेपर लीक की वजह से चली गई थी.
Published : July 23, 2026 at 10:46 PM IST
नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक ने गुरुवार शाम को गांधी स्मृति पर उन छात्रों को श्रद्धांजलि दी, जिनकी जान नीट पेपर लीक की वजह से चली गई थी. उन्होंने कहा कि जब तक छात्रों की मांगें पूरी नहीं हो जातीं, वे लड़ाई जारी रखेंगे.
राहुल, जो सत्ताधारी सरकार के खिलाफ विपक्ष के विरोध का नेतृत्व कर रहे हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छात्रों से माफी मांगने और छात्रों पर हमला करने वाले सभी लोगों को जवाबदेह ठहराने की मांग कर रहे हैं. साथ ही, प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल समेत कांग्रेस के सीनियर नेताओं और आरजेडी, शिवसेना (यूबीटी), एनसीपी(एससीपी), सीपीआई समेत दूसरी पार्टियों के सांसदों को गांधी स्मृति जाने की इजाजत दी गई. उन्हें कथित तौर पर उन्हें सिक्योरिटी वालों ने रोक दिया था.
#WATCH | Delhi: At the Gandhi Smriti, Congress MP Gaurav Gogoi said, "This is a message of unity, fearlessness and patriotism. Now, the government cannot intimidate the country, cannot intimidate the youth. They will have to bow before the nation. They will have to accept our… pic.twitter.com/uoiqMNXWSd— ANI (@ANI) July 23, 2026
गांधी स्मृति जाने से पहले, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल (CCP) की अध्यक्ष सोनिया गांधी के अलावा, इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने लोकसभा में विपक्ष के नेता के घर का दौरा किया.
भाजपा सरकार पर अपना हमला तेज करते हुए राहुल ने कहा, "आज, मोदी सरकार भारत में लोकतंत्र की हत्या कर रही है, छात्रों पर जुल्म कर रही है, और उन्हें को पीट रही है. विपक्ष इसे मानने वाला नहीं है. हम छात्रों के साथ हैं, और नरेंद्र मोदी को शिक्षा मंत्री को हटाना होगा और माफी मांगनी होगी."
#WATCH | Delhi | At the Gandhi Smriti, Congress MP Kumari Selja says, " ...the message is that rahul gandhi first raised his voice in support of the students, and that support has continued to grow. he did it in kota, and he did it in dehradun. we will not allow the voices of… pic.twitter.com/CvcKnemDbU— ANI (@ANI) July 23, 2026
राहुल गांधी ने गांधी स्मृति जाने से पहले एक्स पर लिखा. "अभी, इंडिया अलायंस के सांसद और नेता शांति से तीस जनवरी मार्ग पर गांधी स्मृति जा रहे हैं. हम उन छात्रों को याद करने जा रहे हैं जिन्हें हमने खो दिया, वे बच्चे जो नीट पेपर लीक के बाद अपनी जान लेने पर मजबूर हो गए. और हम उन छात्रों के साथ खड़े होने जा रहे हैं जो आज घायल पड़े हैं. शांति से न्याय और जवाबदेही की मांग करने पर पीटे गए. भारत के छात्र अकेले नहीं हैं,"
#WATCH | Delhi | At the Gandhi Smriti, Congress MP Randeep Singh Surjewala says, " they (protestors) are being crushed with sticks. by shutting down the internet, their communication with one another is being disrupted. efforts are also being made to deprive them of food and… pic.twitter.com/jLookxuyED— ANI (@ANI) July 23, 2026
राहुल ने कहा कि पूरा विपक्ष उनके और उनकी मांगों के साथ खड़ा है. इसी तरह की बातें कहते हुए, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने गांधी स्मृति में मीडिया से बात करते हुए कहा, "हम यहां सरकार को यह मैसेज देने आए हैं कि इस देश में महात्मा गांधी जी ने किसानों और गरीबों के साथ मिलकर एक आंदोलन चलाया था, जिसमें कभी किसी ने किसी पर हाथ नहीं उठाया. लेकिन आज उसी देश में मोदी सरकार बच्चों को सिर्फ इसलिए पीट रही है क्योंकि वे अपना हक मांग रहे हैं. हर कोई देख सकता है कि छात्रों के साथ कितना गलत हो रहा है."
सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा, "महात्मा गांधी जी ने लोकतंत्र के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, और अनगिनत लोग आजादी के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए. आज उसी देश में उस लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है."
#WATCH | Delhi | At the Gandhi Smriti, Congress MP Varsha Eknath Gaikwad says, " the youth of the country are on the ground today. they are fighting on the streets. what are they fighting for? they want justice. what do they want justice from? as we have seen over the past ten… pic.twitter.com/3GnBx3U5uy— ANI (@ANI) July 23, 2026
वाड्रा ने सवाल किया, "क्या उन्होंने अपनी जान इसलिए कुर्बान कर दी ताकि उनके बच्चों को पीटा जा सके, सिर्फ इसलिए कि उनके पेपर लीक हो रहे हैं और वे इसकी जवाबदेही मांग रहे हैं." सीनियर कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने कहा, "गांधी स्मृति के सामने, हम भारत के युवाओं के साथ एकजुटता में खड़े हैं, क्योंकि हम अपनी आंखों के सामने भारतीय लोकतंत्र की हत्या होते देख रहे हैं."
#WATCH | Delhi: At the Gandhi Smriti, CPI MP P Sandosh Kumar says, " just for the sake of one man, this government keeps causing so much trouble for the entire country and its people. he (dharmendra pradhan) should be removed. he should answer who is responsible for the suicides… pic.twitter.com/Zi929DaK2c— ANI (@ANI) July 23, 2026
उन्होंने कहा, "फासीवाद के खिलाफ खड़े होने के लिए बापू को मार दिया गया था, और हम आज के फासीवादियों के खिलाफ भी मजबूती से खड़े रहेंगे और अपने उन छात्रों के साथ भी जिन्होंने भाजपा राज के सबसे बुरे हमलों का सामना किया है. मोदी-शाह हमारे सामने चाहे कितने भी बैरिकेड्स लगा लें, हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, जब तक जवाबदेही तय नहीं हो जाती."
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