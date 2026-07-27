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क्या विरोध-प्रदर्शन थमने के बाद छात्रों को चुन-चुनकर निशाना बनाने जा रही सरकार? CJP ने दी ये चेतावनी

राज्यसभा MP कपिल सिब्बल, CJP के प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका, सोमवार, 27 जुलाई, 2026 को नई दिल्ली में NEET पेपर लीक पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान. ( PTI )

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