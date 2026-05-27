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NEET पेपर लीक : संसदीय समिति ने 10 दिनों में दूसरी बैठक बुलाई

एक जून को बैठक. कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में समिति. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.

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सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 27, 2026 at 5:02 PM IST

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नई दिल्ली : नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने के मामले में देशव्यापी आक्रोश के बाद संसदीय समिति एक जून को बैठक करेगी. शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने लाखों मेडिकल उम्मीदवारों के जीवन को प्रभावित करने वाले इस संकट का स्थायी समाधान निकालने के उद्देश्य से सभी हितधारकों के साथ बैठक बुलाई है.

एक जून को होने वाली बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सचिव पुनिया सलीला श्रीवास्तव, राष्ट्रीय चिकित्सा प्रशासन के महानिदेशक अभिषेक सिंह और यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट (यूडीएफ) के प्रतिनिधि शामिल होंगे.

राज्यसभा में कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सचिव पुनिया सलीला श्रीवास्तव, राष्ट्रीय चिकित्सा प्रशासन के महानिदेशक अभिषेक सिंह और यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट (यूडीएफ) के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है.

ईटीवी भारत के पास मौजूद राज्यसभा के सभी आमंत्रितों को जारी किए गए एक नोट में कहा गया है कि बैठक पेन और पेपर बनाम सीबीटी के उपयोग और नीट तथा एनटीए से संबंधित विचारों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी.

ईटीवी भारत से बात करते हुए यूडीएफ के अध्यक्ष डॉ. लक्ष्य मित्तल ने कहा कि वे राष्ट्रीय परीक्षाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही, परीक्षा की निष्पक्षता और प्रणालीगत सुधारों के संबंध में समिति के समक्ष एक विस्तृत, रचनात्मक और छात्र-केंद्रित ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे.

मित्तल ने कहा, “राज्यसभा की शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने देश भर के युवा डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों के सबसे बड़े संगठन, यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट को एनटीए और नीट परीक्षा सुधारों से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है."

उन्होंने कहा, “यूडीएफ समिति के समक्ष पारदर्शिता, जवाबदेही, परीक्षा की निष्पक्षता और राष्ट्रीय परीक्षाओं में प्रणालीगत सुधार सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत, रचनात्मक और छात्र-केंद्रित ज्ञापन प्रस्तुत करेगा."

पिछले सप्ताह, उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने NEET-UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले पर संसदीय स्थायी समिति के समक्ष बयान दिया.

यूपीएससी परीक्षा मॉडल को अपनाना - यूडीएफ ने मौजूदा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ढांचे को संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र वैधानिक परीक्षा प्राधिकरण से बदलने की भी मांग की है. मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की विश्वसनीयता और सुरक्षा को लेकर चिंतित शिक्षा विशेषज्ञों और संगठनों ने देश में उच्च स्तरीय परीक्षाओं के संचालन के लिए यूपीएससी परीक्षा मॉडल को अपनाने की वकालत की है. मित्तल ने कहा, “संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा प्रणाली को भारत में सबसे सुरक्षित और विश्वसनीय प्रणालियों में से एक माना जाता है. आयोग प्रश्नपत्र की सुरक्षा, निगरानी, ​​गोपनीयता और जवाबदेही के लिए कड़े प्रोटोकॉल का पालन करता है, जिससे यह प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन के लिए एक मानक बन जाता है."

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना ​​है कि मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के लिए भी इसी तरह की बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की जानी चाहिए. उनका तर्क है कि प्रश्नपत्र लीक, फर्जी परीक्षा और अनियमितताओं से जुड़ी बार-बार सामने आने वाली चिंताओं ने मौजूदा प्रणाली की कमियों को उजागर किया है और सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया है.

ईटीवी भारत के शिक्षाविद और कॉमनवेल्थ फेलो देबाशीष चक्रवर्ती ने कहा,"परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उन्नत तकनीकी हस्तक्षेप अब अनिवार्य हैं. प्रश्नपत्रों का डिजिटल एन्क्रिप्शन, रीयल-टाइम निगरानी प्रणाली, उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक सत्यापन, एआई-आधारित निगरानी, ​​सुरक्षित प्रिंटिंग नेटवर्क और परीक्षा केंद्रों का स्वतंत्र ऑडिट जैसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों को लागू किया जाना चाहिए."

सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप - सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की. इसमें राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के कामकाज और राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के संचालन को लेकर गंभीर चिंताएं जताई गई थीं.सुनवाई के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय ने 2024 में हुए विवादों के बावजूद बार-बार सामने आ रही समस्याओं पर गहरी चिंता व्यक्त की.

न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी सहित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है और उनसे गुरुवार तक हलफनामा दाखिल करने को कहा है, जिसमें 2024 में हुए नीट परीक्षा पेपर लीक विवाद के बाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन का विवरण दिया गया हो.

सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. देबाशीष चक्रवर्ती ने कहा, "माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां देश भर के करोड़ों छात्रों को प्रभावित करने वाली चिंताओं की गंभीरता को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं."

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