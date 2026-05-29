नीट पेपर लीक मामला : सुप्रीम कोर्ट ने 'दर्दनाक' बताया, सॉलिसिटर जनरल बोले, 'पीएम मोदी खुद निगरानी कर रहे'
कोर्ट ने कहा, नीट परीक्षा विवादों जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसे सुनिश्चित किया जाए.
Published : May 29, 2026 at 3:27 PM IST|
Updated : May 29, 2026 at 4:05 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पेपर लीक के कारण NEET-UG 2026 के रद्द होने को "दर्दनाक" बताया और कहा कि यह परीक्षा अपार भावनाओं और आकांक्षाओं का निवेश है. कोर्ट ने लीक के संबंध में कई सवाल खड़े किए. सर्वोच्च न्यायालय ने जवाबदेही पर जोर दिया और कहा कि जिम्मेदारी उन व्यक्तियों पर आनी चाहिए जिनकी पहचान की जा सकती है.
कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) से आग्रह किया कि वह संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) से सीख ले, जिसे कभी इस तरह की गड़बड़ी का सामना नहीं करना पड़ा है. सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से NEET पेपर लीक मामले की निगरानी कर रहे हैं ताकि कोई चूक न हो.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पूरे मामले की निगरानी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं. सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार (शिक्षा मंत्रालय) को निर्देश दिया है कि वह एक अलग हलफनामा दाखिल करे, जिसमें यह बताया जाए कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा वार्षिक आधार पर नीट परीक्षा आयोजित करने और समाप्त करने की प्रक्रिया को संस्थागत रूप देने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की गई है.
न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने कहा कि हलफनामे में यह स्पष्ट होना चाहिए कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के भीतर विशेष कर्मियों की तैनाती और विशेषज्ञों की व्यापक संरचना के माध्यम से संस्थागत स्मृति और विशेषज्ञता कैसे विकसित की जाएगी.
न्यायालय ने कहा कि यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए कि एनटीए के पास "2024 और 2026 के नीट परीक्षा विवादों जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक भौतिक और बौद्धिक संसाधन हों.
सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि अंतरिक्ष आयोग के पूर्व अध्यक्ष और इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. कोप्पिलिल राधाकृष्णन ने एक हलफनामा दाखिल किया है.
राधाकृष्णन उस समिति के प्रमुख थे, जिसने त्रुटिरहित प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए नए सुझाव दिए थे और इस बार उन्हें लागू किया जाएगा.न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने राधाकृष्णन से पूछा, “कार्यान्वयन की कितनी निगरानी हुई है? क्या आप नियमित बैठकें कर रहे थे? साथ ही, हमें यह भी बताएं कि विफलता कैसे हुई ?”
न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने पूछा, “उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के आधार पर आपकी निगरानी के बावजूद यदि यह घटना घटी है, तो मूल सिफारिश में कुछ गड़बड़ है क्योंकि आपने ऐसी स्थिति की कल्पना की थी जो उत्पन्न हो सकती थी. दूसरे, प्रभावी निगरानी नहीं हुई होगी. ऐसा कैसे हुआ?”
राधाकृष्णन ने बताया कि नीट परीक्षा में आई समस्याओं के बाद जून 2024 में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था और उन्होंने 101 सिफारिशें दी थीं. पीठ को सूचित किया गया कि अल्पकालिक योजना (2025 और 2026 परीक्षण) के लिए 60 सिफ़ारिशें की गईं, जिनमें से अधिकांश लागू हो चुकी हैं, और दीर्घकालिक योजना के लिए 35 सिफारिशें की गईं, जिनमें से कई पर काम शुरू हो चुका है.न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने कहा, “श्रीमान सॉलिसिटर, असली समस्या तब तक हल नहीं होगी जब तक वास्तविक जवाबदेही तय नहीं हो जाती. जब तक जवाबदेही तय नहीं हो जाती… जवाबदेही तभी प्रभावी होगी जब आप उस व्यक्ति को जानेंगे जो ज़िम्मेदारी संभाल रहा है.”
एसजी ने कहा कि सरकार युवाओं की चिंताओं को लेकर गंभीर है. इस पर न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने कहा, “हमने साथ ही साथ यूपीएससी जैसे विश्व स्तरीय संस्थान भी स्थापित किए हैं. प्रारंभिक परीक्षा और अन्य परीक्षाओं का संचालन भी सुचारू रूप से किया जाता है. ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं आई. हमें एक-दूसरे के संस्थानों से सीखना चाहिए.”
न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने कहा, “समस्या यह है कि अधिकांश संस्थान तदर्थ हैं. यह पूरे देश में व्याप्त एक समस्या है. क्षमता व्यक्ति में नहीं, बल्कि संस्थान में है.”पीठ ने निर्देश दिया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बजाय मानव संसाधन विकास मंत्रालय वार्षिक परीक्षाओं के संचालन और एनटीए में संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों को शामिल करके मानव संसाधन में सुधार के संबंध में हलफनामा प्रस्तुत करे.
हलफनामा छह सप्ताह के भीतर दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने एनटीए और उच्चाधिकार समिति के अध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्णन द्वारा दाखिल किए गए हलफनामों (जवाबों) पर ध्यान दिया. गौरतलब है कि केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को सूचित किया कि देश के प्रधानमंत्री स्वयं इस मुद्दे की निगरानी कर रहे हैं.
पीठ ने कहा, “जब तक वास्तविक जवाबदेही तय नहीं हो जाती, तब तक असली समस्या हल नहीं होगी.” पीठ ने आगे कहा, “अगर ऐसा कुछ होता है, तो यह न केवल छात्रों के लिए, बल्कि उनके परिवारों और सभी के लिए बहुत दुखद होता है. वे इसमें बहुत भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं.”
12 मई को, राष्ट्रीय शिक्षा प्राधिकरण (एनटीए) ने प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों के बीच मेडिकल प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईटी) रद्द कर दी. पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है. प्रश्नपत्र लीक के आरोपों की जांच सीबीआई कर रही है.
याद रहे, 2024 में एनईटी-यूजी के प्रश्नपत्र कथित तौर पर लीक होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया था, लेकिन प्रश्नपत्र लीक से निपटने के उद्देश्य से कई निर्देश जारी किए थे और सार्वजनिक परीक्षाओं को रद्द करने के लिए मानदंड भी निर्धारित किए थे.
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