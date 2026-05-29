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नीट पेपर लीक मामला : सुप्रीम कोर्ट ने 'दर्दनाक' बताया, सॉलिसिटर जनरल बोले, 'पीएम मोदी खुद निगरानी कर रहे'

नीट पेपर लीक मामले में छात्रों का प्रदर्शन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पेपर लीक के कारण NEET-UG 2026 के रद्द होने को "दर्दनाक" बताया और कहा कि यह परीक्षा अपार भावनाओं और आकांक्षाओं का निवेश है. कोर्ट ने लीक के संबंध में कई सवाल खड़े किए. सर्वोच्च न्यायालय ने जवाबदेही पर जोर दिया और कहा कि जिम्मेदारी उन व्यक्तियों पर आनी चाहिए जिनकी पहचान की जा सकती है. कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) से आग्रह किया कि वह संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) से सीख ले, जिसे कभी इस तरह की गड़बड़ी का सामना नहीं करना पड़ा है. सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से NEET पेपर लीक मामले की निगरानी कर रहे हैं ताकि कोई चूक न हो. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पूरे मामले की निगरानी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं. सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार (शिक्षा मंत्रालय) को निर्देश दिया है कि वह एक अलग हलफनामा दाखिल करे, जिसमें यह बताया जाए कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा वार्षिक आधार पर नीट परीक्षा आयोजित करने और समाप्त करने की प्रक्रिया को संस्थागत रूप देने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की गई है. न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने कहा कि हलफनामे में यह स्पष्ट होना चाहिए कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के भीतर विशेष कर्मियों की तैनाती और विशेषज्ञों की व्यापक संरचना के माध्यम से संस्थागत स्मृति और विशेषज्ञता कैसे विकसित की जाएगी. न्यायालय ने कहा कि यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए कि एनटीए के पास "2024 और 2026 के नीट परीक्षा विवादों जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक भौतिक और बौद्धिक संसाधन हों. सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि अंतरिक्ष आयोग के पूर्व अध्यक्ष और इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. कोप्पिलिल राधाकृष्णन ने एक हलफनामा दाखिल किया है. राधाकृष्णन उस समिति के प्रमुख थे, जिसने त्रुटिरहित प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए नए सुझाव दिए थे और इस बार उन्हें लागू किया जाएगा.न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने राधाकृष्णन से पूछा, “कार्यान्वयन की कितनी निगरानी हुई है? क्या आप नियमित बैठकें कर रहे थे? साथ ही, हमें यह भी बताएं कि विफलता कैसे हुई ?” न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने पूछा, “उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के आधार पर आपकी निगरानी के बावजूद यदि यह घटना घटी है, तो मूल सिफारिश में कुछ गड़बड़ है क्योंकि आपने ऐसी स्थिति की कल्पना की थी जो उत्पन्न हो सकती थी. दूसरे, प्रभावी निगरानी नहीं हुई होगी. ऐसा कैसे हुआ?”