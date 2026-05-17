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NEET पेपर लीक: बिंवाल परिवार की दो MBBS छात्राएं मेडिकल कॉलेज से गायब, नहीं अटेंड कर रहीं क्लास

NEET पेपर लीक मामले में बिंवाल परिवार की दो छात्राओं ने अचानक कॉलेज जाना बंद कर दिया. दोनों MBBS प्रथम वर्ष की छात्राएं हैं.

एसएमएस मेडिकल कॉलेज
एसएमएस मेडिकल कॉलेज (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 17, 2026 at 7:35 PM IST

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जयपुर: NEET पेपर लीक मामले के बाद बिंवाल परिवार की एक युवती, जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही है, पिछले कुछ दिनों से कॉलेज जाना बंद कर दिया है. एसएमएस मेडिकल कॉलेज की एडिशनल प्रिंसिपल डॉ. मोनिका जैन ने बताया कि पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपी दिनेश बिंवाल की भतीजी पलक बिंवाल एसएमएस मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर MBBS की छात्रा है. मामला सामने आने के बाद वह कॉलेज नहीं आ रही है.

पलक बिंवाल ने वर्ष 2025 में NEET-UG परीक्षा में 522 अंक हासिल किए थे और उसे 98.61 परसेंटाइल मिला था. इसी के आधार पर एससी कैटेगरी से जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज में उसे प्रवेश मिला. कॉलेज प्रशासन के अनुसार, शैक्षणिक सत्र के दौरान उसका प्रदर्शन सामान्य रहा और वह औसत छात्रा मानी जाती है. पेपर लीक प्रकरण सामने आने के बाद पलक अचानक कॉलेज और हॉस्टल से गायब हो गई. डॉ. मोनिका जैन का कहना है कि अब उसके दोस्तों और हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं से पूछताछ कर जानकारी जुटाई जा रही है कि वह कहां गई.

एसएमएस मेडिकल कॉलेज की एडिशनल प्रिंसिपल डॉ. मोनिका जैन (ETV Bharat Jaipur)

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पढ़ाई में अच्छी है: एसएमएस मेडिकल कॉलेज की एडिशनल प्रिंसिपल डॉ. मोनिका जैन ने बताया कि पलक की कॉलेज में अटेंडेंस नियमित थी, वह स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी हिस्सा लेती थी. दसवीं कक्षा में उसने 93% और बारहवीं में 81% अंक हासिल किए थे. मेडिकल कॉलेज में अब तक जितनी भी इंटरनल परीक्षाएं हुई हैं, उनमें पलक ने किसी तरह की चीटिंग नहीं की. शैक्षणिक रूप से वह पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन पलक के ही परिवार से NEET पेपर लीक केस में अब तक तीन गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें उसके दो चाचा और एक चचेरा भाई शामिल हैं. ऐसे में इस घटनाक्रम के बाद पलक का अचानक कॉलेज और हॉस्टल से गायब होना बड़े सवाल खड़े कर रहा है.

दौसा मेडिकल कॉलेज से भी गायब: आरोपी बिंवाल परिवार की एक अन्य युवती दौसा के सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी. बिंवाल परिवार के कुछ सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद आरोपी मांगीलाल बिवाल की बेटी प्रगति बिंवाल ने भी दैसा में कॉलेज आना बंद कर दिया है. प्रगति बिंवाल एमबीबीएस प्रथम वर्ष की छात्रा है.

विकास भी कॉलेज से गायब: वहीं, दूसरे आरोपी मांगीलाल बिंवाल का बेटा विकास बिंवाल भी सवाई माधोपुर के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहा है. इस मामले में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. बी पी मीणा में बताया कि विकास बिंवाल औसत दर्जे का विद्यार्थी है. जनवरी से लेकर अब तक प्रत्येक माह इसकी उपस्थिति भी मेडिकल कॉलेज में नहीं के बराबर रही, लेकिन पिछली 11 मई से यह बिना सूचना के वह सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज से गायब है.

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