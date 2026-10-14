NEET पेपर लीक मामले में 14वें आरोपी के खिलाफ CBI ने दाखिल की चार्जशीट
धनंजय लोखंडे पर 25 हजार रुपये का जुर्माने का आदेश दिया गया था. धनंजय लोखंडे की अरेस्ट मेमो देने की मांग खारिज की गई थी.
Published : October 14, 2026 at 1:59 PM IST
नई दिल्ली: सीबीआई ने आज नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में इस मामले के 14वे आरोपी के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल किया. स्पेशल जज अजय गुप्ता पूरक चार्जशीट पर कल यानि 15 अक्टूबर को सुनवाई करने का आदेश दिया. आज सुनवाई के दौरान सीबीआई ने 14वें आरोपी शेषराव बजरंग सूर्यवंशी उर्फ राज सूर्यवंशी के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल किया.
इसके पहले 7 अक्टूबर, 2026 को सीबीआई ने कहा था कि सूर्यवंशी के खिलाफ जांच चल रही है और पूरी करने के लिए समय चाहिए. आज राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान सभी आरोपी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए. कोर्ट आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई कर रहा है. गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी धनंजय लोखंडे की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी.
हाईकोर्ट ने धनंजय लोखंडे पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाने का आदेश दिया था. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 22 अगस्त को धनंजय लोखंडे की अरेस्ट मेमो देने की मांग करने वाली अर्जी खारिज कर दी थी. इसके पहले कोर्ट ने 14 अगस्त को सीबीआई को इस मामले की आगे और जांच करने की अनुमति दी थी. 12 अगस्त को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से 13 आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.
सीबीआई ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है, उनमें यश यादव, मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे, प्रहलाद कुलकर्णी, तेजस हर्षद कुमार, डॉ. मनोज शिरुरे, शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर, मनीषा वाघमारे, मनीषा मंधारे और मनीषा संजय हवलदार शामिल हैं. सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 315(5), 318(4), 61(2), 238, 303(2), भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) और 13(1)(ए) और पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट की धारा 10 ,धारा 3, 4, 5 और 11 के तहत एफआईआर दर्ज किया था.
चार्जशीट पर सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से कहा गया था कि इस मामले में 12 मई को एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके तुरंत बाद 72 अफसरों और आठ साइबर फोरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से जांच शुरु की गई. सीबीआई ने महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और दूसरे राज्यों के 92 स्थानों पर छापे मारे. इस मामले में पहली गिरफ्तारी 13 मई को की गई थी.
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