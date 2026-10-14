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NEET पेपर लीक मामले में 14वें आरोपी के खिलाफ CBI ने दाखिल की चार्जशीट

राऊज एवेन्यू कोर्ट ( File Photo )

नई दिल्ली: सीबीआई ने आज नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में इस मामले के 14वे आरोपी के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल किया. स्पेशल जज अजय गुप्ता पूरक चार्जशीट पर कल यानि 15 अक्टूबर को सुनवाई करने का आदेश दिया. आज सुनवाई के दौरान सीबीआई ने 14वें आरोपी शेषराव बजरंग सूर्यवंशी उर्फ राज सूर्यवंशी के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल किया.

इसके पहले 7 अक्टूबर, 2026 को सीबीआई ने कहा था कि सूर्यवंशी के खिलाफ जांच चल रही है और पूरी करने के लिए समय चाहिए. आज राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान सभी आरोपी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए. कोर्ट आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई कर रहा है. गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी धनंजय लोखंडे की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी.