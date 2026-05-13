नीट पेपर लीक केस: आरोपी शुभम खैरनार को दो दिन की CBI हिरासत में भेजा गया, जानें मामले में अब तक क्या-क्या हुआ
नीट प्रश्न पत्र लीक कांड में महाराष्ट्र से हिरासत में लिए गए संदिग्धों की कुल संख्या तीन हो गई है.
Published : May 13, 2026 at 5:53 PM IST
मुंबई: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई स्थित एस्प्लेनेड अदालत ने बुधवार को नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में नासिक से गिरफ्तार आरोपी शुभम खैरनार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की दो दिन की ‘ट्रांजिट रिमांड’ में भेज दिया.
बता दें कि, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने नीट-यूजी 2026 प्रश्न पत्र लीक मामले में महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए संदिग्ध शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है. इसके अलावा, धनंजय लोखंडे को आज सुबह राहुरी से हिरासत में लिया गया. अब पुणे पुलिस ने इस मामले में एक महिला को भी हिरासत में लिया है. इसके साथ ही, नीट प्रश्न पत्र लीक कांड में महाराष्ट्र से हिरासत में लिए गए संदिग्धों की कुल संख्या तीन हो गई है.
केंद्रीय एजेंसी ने मंगलवार देर रात नासिक जिले के नंदगांव निवासी शुभम खैरनार (30) को हिरासत में लिया था. सीबीआई ने शुभम को यहां एक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया और ट्रांजिट रिमांड की मंजूरी देने का अनुरोध किया ताकि उसे आगे की जांच के लिए दिल्ली ले जाया जा सके.
केंद्रीय जांच एजेंसी ने अदालत में दलील दी कि अन्य राज्यों में अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है और इसलिए खैरनार को हिरासत में लेकर पूछताछ की आवश्यकता है.
अदालत ने सीबीआई की दलील को स्वीकार करते हुए खैरनार को दो दिन के लिए उसकी ‘ट्रांजिट रिमांड’ में भेजने का आदेश दिया. माना जा रहा है कि एजेंसी खैरनार को आगे की पूछताछ के लिए दिल्ली ले जाएगी. राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस की अपराध शाखा इकाई-2 ने मंगलवार को खैरनार को हिरासत में लिया था. उसे नासिक के इंदिरा नगर इलाके से पकड़ा गया था.राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) 2026 परीक्षा तीन मई को आयोजित की गई थी.
इसके प्रश्न पत्र के लीक होने की खबरों के बाद राजस्थान स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (एसओजी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने जांच शुरू की. एनटीए ने मंगलवार को नीट-यूजी 2026 को रद्द करने की घोषणा की और कहा कि परीक्षा बाद में घोषित की जाने वाली तिथियों पर फिर से आयोजित की जाएगी.
पुणे पुलिस ने इस मामले में एक महिला को भी हिरासत में लिया
वहीं दूसरी तरफ नीट प्रश्नपत्र लीक होने के बाद पुणे अपराध शाखा ने एक महिला को हिरासत में लिया है. उसके पास से लैपटॉप और मोबाइल जब्त किए गए. पुणे पुलिस ने NEET प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे के बिबवेवाड़ी इलाके से मनीषा वाघमारे नामक महिला को हिरासत में लिया है.
पता चला है कि यह महिला एक ब्यूटी पार्लर चलाती है. पुलिस को संदेह है कि वह अहिल्यानगर में गिरफ्तार किए गए धनंजय लोखंडे की मदद कर रही थी. इसके अलावा, जानकारी से पता चलता है कि मनीषा वाघमारे छात्रों और धनंजय लोखंडे के बीच संपर्क स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी.
इस कार्रवाई के दौरान, पुलिस ने उसके पास से एक मोबाइल फोन और एक लैपटॉप जब्त किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस को धनंजय लोखंडे और मनीषा वाघमारे के बीच हुई कुछ व्हाट्सएप कॉल और मैसेज के रिकॉर्ड भी मिले हैं. यह ऑपरेशन पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चलाया.
सूत्रों के अनुसार, मनीषा वाघमारे को आज शाम तक सीबीआई को सौंपे जाने की उम्मीद है. इस मामले पर टिप्पणी करते हुए पुलिस उपायुक्त विवेक मसाल ने कहा, "हमें सीबीआई से संबंधित महिला के बारे में जानकारी मिली थी. इसी के आधार पर आज सुबह उसे हिरासत में लिया गया.
सीबीआई की टीम इस मामले में आगे की जांच कर रही है. धनंजय लोखंडे और मनीषा वाघमारे के बीच हुई कुछ व्हाट्सएप कॉल और मैसेज भी सामने आए हैं. महिला को अब सीबीआई को सौंप दिया गया है.
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