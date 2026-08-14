नीट पेपर लीक मामला: CBI को मिली आगे की जांच की अनुमति, पूरक चार्जशीट में पेश होंगे डिजिटल सबूत
कोर्ट ने 12 अगस्त को इस मामले के 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.
Published : August 14, 2026 at 6:44 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट के नीट-यूजी (NEET-UG) पेपर लीक मामले की सुनवाई करने वाली फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सीबीआई को इस मामले में आगे की जांच की अनुमति दे दी है. स्पेशल जज अजय गुप्ता ने ये आदेश दिया है.
अदालत ने सीबीआई को डिजिटल साक्ष्यों और डेटा की आगे जांच करने तथा इसे पूरक चार्जशीट के साथ अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है. आज सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि तथ्यों से ये साफ है कि जांच अभी शुरुआती दौर में है और संज्ञान लेने के बाद चार्जशीट पर अभी सुनवाई होनी है. ऐसे में आगे जांच की इजाजत दी जाती है.
बता दें कि 12 अगस्त को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से 13 आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. सीबीआई ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है उनमें यश यादव, मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे, प्रहलाद कुलकर्णी, तेजस हर्षद कुमार, डॉ. मनोज शिरुरे, शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर, मनीषा वाघमारे, मनीषा मंधारे और मनीषा संजय हवलदार शामिल हैं. ये सभी आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में हैं.
सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 315(5), 318(4), 61(2), 238, 303(2), भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) और 13(1)(ए) और पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट की धारा 10, धारा 3, 4, 5 और 11 के तहत एफआईआर दर्ज किया था. इसके पहले कोर्ट ने तीन आरोपियों मांगीलाल बिवाल, विकास बिवाल और दिनेश बिवाल का लाई डिटेक्टर टेस्ट करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था.
चार्जशीट पर सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से कहा गया था कि इस मामले में 12 मई को एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके तुरंत बाद 72 अफसरों और आठ साइबर फोरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से जांच शुरू की गई. सीबीआई ने उस दौरान महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और अन्य दूसरे राज्यों के 92 स्थानों पर छापे मारे. बता दें कि इस मामले में पहली गिरफ्तारी 13 मई को की गई थी.
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