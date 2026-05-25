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नीट पेपर लीक मामला: एक आरोपी की सीबीआई हिरासत दो दिन और बढ़ी, दूसरे को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत

3 मई को हुई NEET की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के बाद इस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया था.

राऊज एवेन्यू कोर्ट
राऊज एवेन्यू कोर्ट (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 25, 2026 at 6:38 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले के आरोपी पीवी कुलकर्णी को दो दिनों की सीबीआई हिरासत और मनीषा वाघमारे को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. आज दोनों आरोपियों की सीबीआई हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया.

पेशी के बाद सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि अब तक के जो साक्ष्य मिले हैं उनकी जांच के बाद आरोपी पीवी कुलकर्णी से पूछताछ की जरुरत है. सीबीआई की हिरासत बढ़ाने की मांग का पीवी कुलकर्णी के वकील ने विरोध किया. उन्होंने कहा कि सीबीआई ने कुलकर्णी के पुणे स्थित आवास से डिजिटल और दस्तावेजी साक्ष्य जब्त किया है. सीबीआई आगे किस तरह की जांच करनी है इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रही है. उसके बाद कोर्ट ने पीवी कुलकर्णी को दो दिनों की सीबीआई हिरासत और मनीषा वाघमारे को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. बता दें कि दोनों आरोपियों को कोर्ट ने 16 मई को आज तक की सीबीआई हिरासत में भेजा था. पीवी कुलकर्णी केमिस्ट्री का टीचर है.

बता दें कि आज ही कोर्ट ने इस मामले के आरोपी मनीष संजय हवलदार को छह दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजा है. सीबीआई के मुताबिक मनीषा संजय हवलदार एनटीए के पैनल में शामिल एक फिजिक्स ट्रांसलेटर है. वो फिजिक्स का पेपर तैयार करने और लीक हुए पेपर को प्रसारित करने में शामिल थी. अब तक इस मामले में सीबीआई ने दस लोगों को गिरफ्तार किया है. इसके पहले कोर्ट ने 15 मई को धनंजय लोखंडे को 6 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजा था.

आरोप है कि मनीषा वाघमारे ने धनंजय लोखंडे को नीट के प्रश्न पत्र दिए. बाद में धनंजय लोखंडे ने शुभम खैरवार को प्रश्नपत्र दिए. कोर्ट ने 14 मई को पांच आरोपियों को सात दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजा था. 14 मई को कोर्ट ने जिन पांच आरोपियों को सीबीआई हिरासत में भेजने का आदेश दिया था, उनमें नासिक के शुभम खैरनार, जयपुर के मांगीलाल बिवाल, विकास बिवाल और दिनेश बिवाल और गुरुग्राम से यश यादव शामिल हैं. शुभम खैरनार को 13 मई को मुंबई से गिरफ्तार किया गया था, जहां से उसे दो दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया गया था. शुभम खैरनार महाराष्ट्र के नासिक का रहनेवाला है.

सीबीआई के मुताबिक 3 मई को नीट की परीक्षा के पहले ही प्रश्न पत्र पीडीएफ फॉर्मेट में व्हाट्स ऐप और टेलिग्राम के जरिये सर्कुलेट कर दिया गया. इस मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के उच्च शिक्षा विभाग के डायरेक्टर वरुण भारद्वाज की शिकायत पर सीबीआई ने 12 मई को एफआईआर दर्ज किया था. सीबीआई के मुताबिक अप्रैल में नासिक के शुभम ने यश यादव से संपर्क कर कहा हि मांगीलाल ने उससे संपर्क कर अपने बेटे क नीट की परीक्षा के लिए दस से बारह लाख रुप में प्रश्न पत्र अरेंज करने को कहा.

29 अप्रैल को यश यादव ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रश्न पत्र टेलीग्राम के जरिये पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध कराया. मांगीलाल ने प्रश्न पत्र हासिल करने के बाद उसके प्रिंट लेकर अपने बेटे अमन बिवाल, संबंधियों और दूसरे जानने वालों को उपलब्ध कराया. बता दें कि 3 मई को हुई नीट की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के बाद इस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया. केंद्र सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था. अब ये परीक्षा 21 जून को होगी.

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