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नीट पेपर लीक मामले की आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नीट पेपर लीक की आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दिया है. स्पेशल जज अजय गुप्ता ने मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया. आज ही कोर्ट ने इस मामले के एक और आरोपी यश यादव की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है. यश यादव की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 12 जून को होगी.

कोर्ट ने मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका पर 5 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के दौरान वाघमारे की ओर से पेश वकील ने कहा था कि वो एडुकेशन कंसल्टेंट का काम करती थी और वो छात्रों को अच्छे शिक्षकों के पास रेफर करती थी और बदले में उसे इसके लिए कमीशन मिलता था. उन्होंने कहा था कि आरोपी के घर से कुछ भी आपत्तिजनक साक्ष्य या कैश बरामद नहीं किया गया है. वाघमारे के वकील ने कहा था कि उसे चक्कर आने की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

वाघमारे की जमानत याचिका का सीबीआई ने विरोध करते हुए कहा था कि उसने नीट पेपर लीक की साजिश में एक अहम भूमिका निभाई है. वो दूसरे आरोपी पीवी कुलकर्णी के साथ साजिश में शामिल थी. कुलकर्णी केमिस्ट्री का टीचर है और उसने वाघमारे के जरिये लीक किए गए प्रश्न पत्र बांटे. सीबीआई ने कहा था कि वाघमारे ने पुणे के आरोपी धनंजय लोखंडे के जरिये प्रश्न पत्र बांटा थे. सीबीआई ने कहा था कि कई छात्रों ने बयान दिए थे कि उन्होंने प्रश्न पत्र के लिए पैसे दिए थे। आरोपी के बैंक स्टेटमेंट और लेनदेन के रिकॉर्ड हैं.