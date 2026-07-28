ETV Bharat / bharat

नीट पेपर लीक 2026: असम सरकार का बड़ा फैसला, प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ सभी केस वापस होंगे

सरकार ने बताया कि 26 जुलाई 2026 को शाम 6 बजे तक पांच केस दर्ज हुए थे और 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था.

NEET PAPER LEAK CASE 2026
असम सरकार का बड़ा फैसला, प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ सभी केस वापस होंगे (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 28, 2026 at 11:38 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गुवाहाटी: नीट पेपर लीक 2026 के विरोध में प्रदर्शनकारी छात्रों को लेकर असम की हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार ने मंगलवार को बड़ा ऐलान किया.

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने घोषणा करते हुए कहा कि सरकार उन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस और दूसरी कानूनी कार्रवाई वापस लेगी, जिन्होंने कथित नीट (NEET) पेपर लीक 2026 मामले में विरोध प्रदर्शन किया था. राज्य के गृह मंत्रालय की तरफ से जारी एक प्रेस रिलीज में सरकार ने कहा कि 26 जुलाई 2026 को शाम 6 बजे तक, असम राज्य में नीट NEET (UG) परीक्षा 2026 से जुड़े विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में पांच केस दर्ज किए गए थे, जिसके चलते 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था.

रिलीज में आगे कहा गया कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि नतीजों में जवाबदेही को मजबूत करने और परीक्षा और हायर एजुकेशन इकोसिस्टम में सिस्टमैटिक सुधार करने की जरूरत है. इसके साथ-साथ राज्य सरकार ने रजिस्टर्ड केस वापस लेने, कोई गलत कानूनी कार्रवाई शुरू न करने और पहले हुई गिरफ्तारी का रिव्यू करने और गिरफ्तार व्यक्ति को रिहा करने का फैसला किया है.

वहीं, राज्य की हिमंत बिस्वा सरकार का उन लोगों के खिलाफ आगे कोई कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है. इस रिलीज पर असम सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अजय तिवारी के साइन हैं. इससे इतर केंद्र की मोदी सरकार इससे संबंधित एक बिल भी लाने जा रही है. इस बिल के तहत पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ें: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं था, जानें CJP प्रोटेस्ट से लेकर NEET पेपर लीक मामले में कब क्या हुआ

TAGGED:

ASSAM NEET
नीट पेपर लीक 2026
नीट पेपर लीक 2026 में असर सरकार
CJP PROTEST
NEET PAPER LEAK CASE 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.