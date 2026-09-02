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नीट पेपर लीक के आरोपी धनंजय लोखंडे की आरोप तय करने के पहले फोरेंसिक रिपोर्ट उपलब्ध कराने की मांग खारिज

22 अगस्त को कोर्ट ने आरोपी धनंजय लोखंडे की अरेस्ट मेमो देने की मांग करने वाली अर्जी खारिज कर दिया था.

राऊज एवेन्यू कोर्ट
राऊज एवेन्यू कोर्ट (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 2, 2026 at 8:12 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट के पेपर लीक मामले की सुनवाई करने वाली फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस मामले के आरोपी धनंजय लोखंडे की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें आरोप तय करने के पहले फोरेंसिक रिपोर्ट उपलब्ध कराने की मांग की गई थी. स्पेशल जज अजय गुप्ता ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया.

कोर्ट ने कहा कि आरोप तय करने पर सुनवाई सीबीआई की ओर से पेश दस्तावेजों पर होनी है. उन दस्तावेजों में फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं है. सीबीआई ने कहा कि फोरेंसिक रिपोर्ट लैब से आने के बाद ही उपलब्ध कराई जा सकती है और चार्जशीट में वो शामिल भी नहीं है. ऐसे में आरोप तय करने से पहले फोरेंसिक रिपोर्ट उपलब्ध कराने की मांग सही नहीं है.

22 अगस्त को कोर्ट ने आरोपी धनंजय लोखंडे की अरेस्ट मेमो देने की मांग करने वाली अर्जी खारिज कर दिया था. इसके पहले कोर्ट ने 14 अगस्त को सीबीआई को इस मामले की आगे और जांच करने की अनुमति दे दी थी. 12 अगस्त को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से 13 आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.

सीबीआई ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है उनमें यश यादव, मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे, प्रहलाद कुलकर्णी, तेजस हर्षद कुमार, डॉ. मनोज शिरुरे, शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर, मनीषा वाघमारे, मनीषा मंधारे और मनीषा संजय हवलदार शामिल हैं. ये सभी आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में हैं.

सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 315(5), 318(4), 61(2), 238, 303(2), भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) और 13(1)(ए) और पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट की धारा 10 ,धारा 3, 4, 5 और 11 के तहत एफआईआर दर्ज किया था.

इसके पहले कोर्ट ने तीन आरोपियों मांगीलाल बिवाल, विकास बिवाल और दिनेश बिवाल का लाई डिटेक्टर टेस्ट करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. चार्जशीट पर सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से कहा गया था कि इस मामले में 12 मई को एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके तुरंत बाद 72 अफसरों और आठ साइबर फोरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से जांच शुरु की गई. सीबीआई ने महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और दूसरे राज्यों के 92 स्थानों पर छापे मारे. इस मामले में पहली गिरफ्तारी 13 मई को की गई थी.

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