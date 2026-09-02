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नीट पेपर लीक के आरोपी धनंजय लोखंडे की आरोप तय करने के पहले फोरेंसिक रिपोर्ट उपलब्ध कराने की मांग खारिज

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट के पेपर लीक मामले की सुनवाई करने वाली फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस मामले के आरोपी धनंजय लोखंडे की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें आरोप तय करने के पहले फोरेंसिक रिपोर्ट उपलब्ध कराने की मांग की गई थी. स्पेशल जज अजय गुप्ता ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया.

कोर्ट ने कहा कि आरोप तय करने पर सुनवाई सीबीआई की ओर से पेश दस्तावेजों पर होनी है. उन दस्तावेजों में फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं है. सीबीआई ने कहा कि फोरेंसिक रिपोर्ट लैब से आने के बाद ही उपलब्ध कराई जा सकती है और चार्जशीट में वो शामिल भी नहीं है. ऐसे में आरोप तय करने से पहले फोरेंसिक रिपोर्ट उपलब्ध कराने की मांग सही नहीं है.

22 अगस्त को कोर्ट ने आरोपी धनंजय लोखंडे की अरेस्ट मेमो देने की मांग करने वाली अर्जी खारिज कर दिया था. इसके पहले कोर्ट ने 14 अगस्त को सीबीआई को इस मामले की आगे और जांच करने की अनुमति दे दी थी. 12 अगस्त को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से 13 आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.

सीबीआई ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है उनमें यश यादव, मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे, प्रहलाद कुलकर्णी, तेजस हर्षद कुमार, डॉ. मनोज शिरुरे, शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर, मनीषा वाघमारे, मनीषा मंधारे और मनीषा संजय हवलदार शामिल हैं. ये सभी आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में हैं.