Explainer: नीट पेपर लीक और बिहार कनेक्शन, IB की रेड.. याद आयी 2024 की पूरी कहानी
नीट पेपर लीक के तार बिहार से जुड़ते नजर आ रहे. सवाल- सीबीआई 2024 वाली गलती तो नहीं करेगी? कृष्णनंदन और महमूद आलम की रिपोर्ट..
Published : May 13, 2026 at 7:03 PM IST
पटना: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी एक बार फिर सवालों के घेरे में है. 2024 की गलती से कोई सबक नहीं लिया गया, जिसका नतीजा है कि 2026 में फिर से पेपर लीक हो गया. हालांकि परीक्षा रद्द कर दी गई है लेकिन इसके कारण लाखों बच्चों की परेशानी बढ़ गई है. इस बार भी पेपर लीक का बिहार से तार जुड़ते नजर आ रहे हैं. अब तक आधा दर्जन लोग गिरफ्तार हो चुके हैं.
22.79 लाख बच्चों ने दी परीक्षा: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने मंगलवार को नीट-यूजी 2026 परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया. 3 मई को भारत के 551 शहरों और अन्य देशों के 14 शहरों में आयोजित की गई थी. इस परीक्षा में देशभर में 22.79 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, जिनमें बिहार से रिकॉर्ड 1.60 लाख छात्र शामिल हुए थे.
नीट परीक्षा 2026 रद्द: पेपर लीक होने के बाद हालांकि परीक्षा को रद्द कर दिया गया है. एजेंसी ने माना कि परीक्षा प्रक्रिया से समझौता हुआ है और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी था. एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने सभी जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि अगले कुछ दिनों में ही नई परीक्षा की शेड्यूल जारी कर दी जाएगी.
In continuation of its press release dated 10 May 2026, the National Testing Agency wishes to inform candidates, parents, and members of the public of the following decisions taken in respect of NEET (UG) 2026. NTA had, on 8 May 2026, referred the matters then under consideration…— National Testing Agency (@NTA_Exams) May 12, 2026
वहीं, परीक्षा रद्द होने के बाद लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है. कई महीनों की मेहनत, मानसिक दबाव और आर्थिक खर्च के बाद अब अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा की तैयारी करनी होगी.
पेपर लीक से टेंशन में स्टूडेंट: समस्तीपुर की छात्रा आकांक्षा सिंह ने कहा कि वह अपने परिवार की पहली डॉक्टर बनना चाहती हैं. उनके पिता प्राइवेट नौकरी करते हैं. पूरे परिवार ने मिलकर उनकी पढ़ाई के लिए संघर्ष किया है. उन्होंने कहा कि जब हर कुछ साल में पेपर लीक होगा और परीक्षा रद्द होगी तो मेहनती छात्रों का भरोसा टूट जाएगा.
"कई सारे क्वेश्चन बैंक होते हैं, जिसके प्रश्न को हूबहू नीट परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं. यह कैसे हो जाता है. नीट परीक्षा के प्रश्न कुछ बच्चों को पहले ही मिल जाए तो यह साफ सुथरा एग्जाम नहीं है. यह नीट परीक्षा क्लीन नहीं है. मैं इस सिस्टम से बहुत निराश हूं."- आकांक्षा सिंह, नीट छात्रा
क्या बोलीं मनोवैज्ञानिक?: इस बारे में पटना की प्रख्यात क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉ. ईशा सिंह कहती हैं कि जब परीक्षा प्रक्रिया पर ही सवाल उठने लगे तो सबसे बड़ा नुकसान उन ईमानदार छात्रों का होता है, जो पूरी मेहनत से परीक्षा देते हैं. ऐसी घटनाओं से बच्चों का पढ़ाई के प्रति टेंपरामेंट टूट जाता है. यह बच्चे छोटी उम्र के होते हैं और इस उम्र में ही ऐसी घटनाओं से जब सामना होती है तो सिस्टम से उनका भरोसा उठ जाता है.
"नीट परीक्षा केवल एक प्रवेश परीक्षा नहीं, बल्कि लाखों मध्यमवर्गीय और ग्रामीण परिवारों की उम्मीद है. कई छात्र सालों तक तैयारी करते हैं, ड्रॉप लेते हैं, परिवार कर्ज लेकर कोचिंग कराता है और बच्चे डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं. ऐसे में पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने से उनके मन पर गहरा आघात लगता है. कई बार तो परीक्षा प्रणाली पर से भरोसा उठ जाता है."- डॉ. ईशा सिंह, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट
क्या कहते हैं जानकार?: प्रख्यात शिक्षाविद गुरु रहमान ने कहा कि उनकी बेटी ने भी इस वर्ष परीक्षा दी थी और परीक्षा अच्छी हुई थी लेकिन पेपर रद्द होने के बाद वह मानसिक तनाव में है. उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा कि परीक्षा माफियाओं तक गोपनीय जानकारियां पहुंचती कैसे हैं. आखिर पेपर लीक में शामिल लोगों को सजा क्यों नहीं मिलती है?
"प्रश्नपत्र कहां छपेंगे, किस ट्रांसपोर्टर के माध्यम से जाएंगे, किस वेयरहाउस में रखे जाएंगे और किस जिले में कब पहुंचेंगे, यह अत्यंत गोपनीय जानकारी होती है. इसके बावजूद माफियाओं तक यह सूचनाएं कैसे पहुंच जाती हैं. यह जानकारी परीक्षा से जुड़े कुछ ही लोगों को होती है. इससे लगता है कि कहीं न कहीं सिस्टम के भीतर से ही जानकारी लीक हो रही है."- गुरु रहमान, प्रख्यात शिक्षाविद
परीक्षा प्रणाली की समीक्षा जरूरी: नीट की तैयारी कराने वाले शिक्षक प्रकाश ओझा ने कहा कि अब एनटीए को अपनी पूरी परीक्षा प्रणाली की समीक्षा करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि हर बार परीक्षा रद्द होने या पेपर लीक की घटना से सबसे अधिक मानसिक आघात छात्रों को पहुंचता है. महीनों तक तैयारी करने वाले बच्चों का मनोबल टूट जाता है.
"इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाएं जैसे जेईई-मेन और जेईई-एडवांस ऑनलाइन मोड में होती हैं, इसलिए वहां पेपर लीक की घटनाएं लगभग नहीं के बराबर हैं. ऐसे में नीट जैसी परीक्षा को भी ऑनलाइन मोड में कराने पर गंभीरता से विचार होना चाहिए."- प्रकाश ओझा, शिक्षक
इस बार परीक्षा से पहले 410 प्रश्नों का एक तथाकथित 'गेस पेपर' व्हाट्सएप पर वायरल हुआ था. जांच में सामने आया कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लगभग 120 प्रश्न वास्तविक परीक्षा से मेल खाते थे. इसके बाद मामला गंभीर हो गया. प्रारंभिक जांच में राजस्थान के दो भाइयों मांगीलाल और दिनेश का नाम सामने आया, जिन्होंने कथित तौर पर 27 अप्रैल को 30 लाख रुपये में प्रश्नपत्र खरीदा और बाद में उसे कई छात्रों तथा परीक्षा माफियाओं तक पहुंचाया. मामला सामने आने के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी है.
नीट पेपर लीक में लगातार गिरफ्तारी हो रही है. देशभर से कुल 16 लोगों को हिरासत में लिया गया है. इस मामले में महाराष्ट्र के 2 लोगों की संलिप्तता सामने आई है. राजस्थान और महाराष्ट्र पुलिस के संयुक्त अभियान में इन दोनों को पकड़ा गया.
पेपर लीक का बिहार कनेक्शन?: नीट परीक्षा 2026 के तार बिहार से जुड़ते नजर आ रहे हैं. 3 मई को परीक्षा से ठीक पहले नालंदा जिले में पुलिस ने एक बड़े सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़ किया था. इन लोगों की निशानदेही पर सीतामढ़ी के डॉक्टर का बेटा हर्षराज और मुजफ्फरपुर के मनोज कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. पकड़े गए आरोपियों ने कई और नामों का खुलासा किया था, जिसकी जांच जारी है. ये लोग नीट परीक्षा में पास कराने के लिए 50 से 60 लाख में सौदा तय करते थे और एडवांस के रूप में 2 लाख रुपए तक लेते थे.
एमबीबीएस छात्र भी शामिल: पकड़े गए आरोपियों में पावापुरी स्थित विन्स मेडिकल कॉलेज का एमबीबीएस छात्र अवधेश कुमार भी शामिल है. पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि पकड़े गए लोग सॉल्वर गिरोह के सदस्य हैं और इनके मोबाइल फोन से नीट परीक्षा का कई फर्जी एडमिड कार्ड और अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं. जिसकी जानकारी राजगीर डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने 4 मई को प्रेसवार्ता कर दी. जिससे नीट परीक्षा एक बार फिर संदेह के घेरे में आ गई. जिससे सरकार की परीक्षा नीति सवालों के घेरे में आ गई है.
NEET परीक्षा स्कॉलर का सरगना गिरफ्तार।@bihar_police pic.twitter.com/6ktqadkEkI— Nalanda Police (@PoliceNalanda) May 4, 2026
"गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में अवधेश कुमार, अमन कुमार सिंह और पंकज कुमार साह शामिल हैं. पूछताछ में पता चला कि इस गिरोह का मास्टरमाइंड उज्जवल उर्फ राजा बाबू जो पावापुरी मेडिकल कॉलेज का 2022 बैच का छात्र है. अमन, उज्जवल का मौसेरा भाई है और दोनों हॉस्टल में साथ रहते थे. फिलहाल उज्जवल फरार चल रहा है, उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है."- सुनील कुमार सिंह, डीएसपी, राजगीर
बिहार से 7 आरोपी गिरफ्तार: इस मामले में बिहार से अबतक सात आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इनमें पावापुरी से अवधेश कुमार, मोतिहारी से अमन कुमार सिंह, सीतामढ़ी से हर्ष राज, छपरा से अवधेश कुमार, मुजफ्फरपुर से पंकज कुमार और मनोज कुमार शामिल हैं. वहीं, उज्ज्वल कुमार उर्फ राजा बाबू फरार चल रहा है. उसकी तलाश में लगातार पुलिस और आईबी की टीम छापेमारी कर रही है.
विम्स में आईबी का छापा: पेपर लीक के सॉल्वर गैंग के मुख्य सदस्य उज्ज्वल कुमार उर्फ राजा बाबू के बॉयज हॉस्टल संख्या 502 में आईबी की टीम स्थानीय पुलिस पुलिस के सहयोग से छापेमारी की. इस छापेमारी के दौरान प्रशासन कुछ भी बोलने से बचता नजर आया. आईबी टीम की मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में छापेमारी की खबर मिलते ही अन्य छात्रों में हड़कंप मच गया. जिससे कोई छात्र कुछ भी बोलने से बचते नज़र आए. कमरा संख्या 110 जो 2024 बैच के छात्र अवधेश कुमार के कमरे की तलाशी रूम का ताला तोड़ कर किया.
"कुछ कदाचार में पकड़ाए हैं, उसी में तलाशी ली गई है. अवधेश और उज्जवल के कमरे में छापेमारी की गई है."- आईबी अधिकारी
क्या बोले विम्स अधीक्षक?: इस मामले में विम्स के अधीक्षक मो. जकी जमा से पूछताछ कर रही है. विम्स कॉलेज स्टाफ अश्विनी कुमार ने बताया कि हमें सहयोग के लिए भेजा गया था कि आईबी की टीम को जांच में सहयोग करें और जांच दोनों के कमरे की जांच हुई लेकिन कुछ भी बताने से परहेज किया. हालांकि इतना जरूर कहा कि नीट मामले में पेपर लीक के सॉल्वर गैंग का लिंक पावापुरी मेडिकल कॉलेज से जुड़ा है.
2024 में भी बिहार कनेक्शन: हालांकि यह पहला मौका नहीं है, जब नीट परीक्षा पर प्रश्न उठे हैं. साल 2024 में भी बिहार से ही देश के सबसे बड़े पेपर लीक नेटवर्क का खुलासा हुआ था. पांच मई 2024 को आयोजित परीक्षा के बाद पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र स्थित लर्न प्ले स्कूल परिसर से जले हुए प्रश्नपत्र बरामद हुए थे. जांच में यह पाया गया था कि जले हुए प्रश्नपत्रों के सवाल असली परीक्षा से मेल खाते हैं. बाद में बिहार पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि हजारीबाग के ओएसिस स्कूल परीक्षा केंद्र से जुड़े प्रश्नपत्र कोड इस पूरे नेटवर्क से जुड़े हुए थे.
25 से 30 लाख में सेटिंग: उस समय पुलिस को जानकारी मिली थी कि 25 से 30 लाख रुपये में अभ्यर्थियों से सौदा किया गया था. पटना के लर्न प्ले स्कूल में कई छात्रों को परीक्षा से पहले प्रश्नों के उत्तर रटवाए गए थे. परीक्षा समाप्त होने तक पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, जिनमें चार अभ्यर्थी भी शामिल थे. जांच में संजीव मुखिया को पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड बताया गया. इसके अलावा रवि अत्री, अतुल वत्स, सिकंदर यादवेंदु, नीतीश कुमार और राकेश कुमार उर्फ रॉकी जैसे नाम सामने आए थे. बिहार पुलिस ने मामला दर्ज किया था लेकिन बाद में इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई.
कहां है संजीव मुखिया?: वर्तमान में संजीव मुखिया 2023 के सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में जेल में बंद है. नीट परीक्षा से कुछ दिन पहले ही उसे बेऊर जेल से बक्सर जेल शिफ्ट किया गया था. सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में उससे पूछताछ भी की लेकिन निर्धारित समय सीमा के भीतर आरोप पत्र दाखिल नहीं होने के कारण अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 का लाभ देते हुए उसे जमानत दे दी. हालांकि अन्य मामलों में वह अभी भी जेल में है. सीबीआई ने अबतक 5 चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, जिसमें कुल 45 आरोपियों को नामजद किया गया है.
यही कारण है कि अब लोग पूछ रहे हैं कि 2024 के आरोपी आखिर किस स्थिति में हैं और जांच का अंतिम परिणाम कब सामने आएगा? संजीव मुखिया के अलावे सिकंदर यादवेंदु, राजेश कुमार उर्फ रॉकी, चिंटू, नीतीश कुमार और रौशन भी अभी नीट यूजी 2024 मामले में बिहार की विभिन्न जेलों में बंद हैं.
पुरानी गलती नहीं दोहराएगी सीबीआई?: 2024 की नीट परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच भी सीबीआई कर रही है लेकिन किस कदर लापरवाही बरती गई, ये सब जानते हैं. उस केस में समय पर चार्जशीट तक दाखिल नहीं हो पाई, जिस वजह से आरोपियों को जमानत मिल गई. ऐसे में सवाल है कि क्या इस बार सीबीआई पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए समय रहते जांच कर दोषियों को सजा दिला पाएगी?
क्या है पेपर लीक को लेकर कानून?: केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 में सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम लागू किया है. यह कानून विभिन्न भर्ती एवं प्रवेश परीक्षाओं में धांधली रोकने के उद्देश्य से बनाया गया है. कानून के तहत पेपर लीक, सॉल्वर बैठाना, प्रश्नपत्र वायरल करना, उत्तर पुस्तिका से छेड़छाड़, फर्जी वेबसाइट या तकनीकी माध्यम से परीक्षा में धोखाधड़ी जैसे अपराधों को गैर-जमानती श्रेणी में रखा गया है. इसमें दोषी पाए जाने पर न्यूनतम 3 वर्ष से लेकर अधिकतम 10 वर्ष तक की सजा और 10 लाख रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
बहरहाल, अब पूरे देश की नजर सीबीआई जांच पर है. छात्र और अभिभावक चाहते हैं कि केवल छोटे आरोपियों की गिरफ्तारी तक मामला सीमित न रहे बल्कि उस पूरे नेटवर्क को खत्म किया जाए, जो वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं को कारोबार बना चुका है. साथ ही यह भी मांग उठ रही है कि परीक्षा प्रणाली में तकनीकी बदलाव कर इसे अधिक सुरक्षित बनाया जाए ताकि हर बार लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर न लगे. सभी नीट परीक्षा को ऑनलाइन मोड में आयोजित करने की मांग कर रहे हैं.
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