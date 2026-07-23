राहुल गांधी का पीएम मोदी को जवाब- युवाओं के भविष्य को आपने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया
इससे पहले पीएम मोदी ने पेपर लीक मुद्दे पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करने का ऐलान किया है. विस्तार से पढ़ें.
Published : July 23, 2026 at 10:49 AM IST
नई दिल्ली: देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है. राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का जंतर-मंतर पर धरना दे रहे हैं. इसी सिलसिले में आज गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि दोषियों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा. वहीं, इस पर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पलटवार किया है.
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए इसे शिक्षा तंत्र की तबाही छिपाने का प्रयास करार दिया. राहुल ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि देश के शिक्षा तंत्र को बर्बाद करने और युवाओं के सुनहरे भविष्य को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जिम्मेदार हैं. राहुल गांधी ने आगे लिखा कि आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है. आपने न सिर्फ हमारी education system पर पूरा कब्जा होने और उसे बर्बाद होने दिया, उसे बढ़ावा भी दिया - और इसके जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण दिया. छात्रों की मांगें साफ हैं:
You are the one who has harmed the future of our youth the most.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 23, 2026
You allowed and encouraged the total capture and destruction of our education system - and protected every person responsible for it.
The students’ demands are clear:
1. Sack Dharmendra Pradhan.
2. Apologise to… https://t.co/0MK4wPMNiK
- धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाएं.
- छात्रों से माफी मांगे.
- छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया बड़ा ऐलान
इससे पहले आज सुबह पीएम मोदी ने नीट पेपर लीक 2026 को लेकर बड़ी घोषणा की. उन्होंने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि देश के युवाओं की हित हमारी प्राथमिकता है और उनके सुनहरे भविष्य को बचाना हमारा कर्तव्य है. उन्होंने आगे लिखा कि नीट पेपर लीक के दोषियों को जल्द से जल्द और कड़ी सजा मिले इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्टस का गठना किया जाएगा. इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं. यह हमारी सरकारी का एक महत्वपूर्ण कदम है. किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा.
बता दें, राष्ट्रीय राजधानी में पिछले महीने 20 जून से जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और तमाम छात्र संगठनों का आंदोलन चल रहा है. वहीं, सोमवार 20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र के दौरान और उसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें भी हुईं. जिससे यह मामला और गर्मा गया है. पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए 10 अलग-अलग जगह एफआईआर भी दर्ज की हैं.
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