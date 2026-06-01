ETV Bharat / bharat

नीट पेपर लीक मामले के तीन आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 जून तक बढ़ी

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों को 15 जून तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. तीनों की सीबीआई हिरासत आज खत्म हो रही थी जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया.

कोर्ट ने आरोपियों शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. मनोज शिरुरे और कोचिंग सेंटर डॉ. अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी, पुणे में फिजिक्स के टीचर तेजस हर्षदकुमार शाह और मनीषा संजय हवलदार को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. इस मामले में अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

इसके पहले कोर्ट ने 17 मई को मनीषा मंधारे को आज तक की सीबीआई हिरासत में भेजने का आदेश दिया था. मनीषा मंधारे एनटीए की ओर से प्रश्न पत्र सेट करने वाले पैनल में थी. मनीषा को मथुरा के एक होटल से गिरफ्तार किया गया था. मनीषा मंधारे पर आरोप है कि उसने नीट पेपर प्रश्न पत्र को लीक करने के लिए केमिस्ट्री टीचर पीवी राव और मनीषा वाघमारे के साथ साजिश रची. पीवी राव और मनीषा वाघमारे को कोर्ट ने 16 मई को सीबीआई हिरासत में भेजा था.

इसके पहले कोर्ट ने 15 मई को धनंजय लोखंडे को सीबीआई हिरासत में भेजा था. आरोप है कि मनीषा वाघमारे ने धनंजय लोखंडे को नीट के प्रश्न पत्र दिए। बाद में धनंजय लोखंडे ने शुभम खैरवार को प्रश्नपत्र दिए.