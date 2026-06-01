नीट पेपर लीक मामले के तीन आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 जून तक बढ़ी
इसके पहले कोर्ट ने 17 मई को मनीषा मंधारे को आज तक की सीबीआई हिरासत में भेजने का आदेश दिया था.
Published : June 1, 2026 at 4:12 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों को 15 जून तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. तीनों की सीबीआई हिरासत आज खत्म हो रही थी जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया.
कोर्ट ने आरोपियों शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. मनोज शिरुरे और कोचिंग सेंटर डॉ. अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी, पुणे में फिजिक्स के टीचर तेजस हर्षदकुमार शाह और मनीषा संजय हवलदार को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. इस मामले में अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
#BREAKING: In the NEET UG 2026 paper leak case, the Rouse Avenue Court has sent arrested accused Dr. Manoj Shirure, Tejas Harshad Kumar Shah, and Manisha Sanjay Havaldar to judicial custody till June 15. The case is being investigated by the Central Bureau of Investigation. pic.twitter.com/izXlr7jVeM— IANS (@ians_india) June 1, 2026
इसके पहले कोर्ट ने 17 मई को मनीषा मंधारे को आज तक की सीबीआई हिरासत में भेजने का आदेश दिया था. मनीषा मंधारे एनटीए की ओर से प्रश्न पत्र सेट करने वाले पैनल में थी. मनीषा को मथुरा के एक होटल से गिरफ्तार किया गया था. मनीषा मंधारे पर आरोप है कि उसने नीट पेपर प्रश्न पत्र को लीक करने के लिए केमिस्ट्री टीचर पीवी राव और मनीषा वाघमारे के साथ साजिश रची. पीवी राव और मनीषा वाघमारे को कोर्ट ने 16 मई को सीबीआई हिरासत में भेजा था.
इसके पहले कोर्ट ने 15 मई को धनंजय लोखंडे को सीबीआई हिरासत में भेजा था. आरोप है कि मनीषा वाघमारे ने धनंजय लोखंडे को नीट के प्रश्न पत्र दिए। बाद में धनंजय लोखंडे ने शुभम खैरवार को प्रश्नपत्र दिए.
कोर्ट ने 14 मई को पांच आरोपियों नासिक के शुभम खैरनार, जयपुर के मांगीलाल बिवाल, विकास बिवाल और दिनेश बिवाल और गुरुग्राम से यश यादव को सीबीआई हिरासत में भेजा था. शुभम खैरनार को 13 मई को मुंबई से गिरफ्तार किया गया था जहां से उसे दो दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया गया था, शुभम खैरनार महाराष्ट्र के नासिक का रहनेवाला है.
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