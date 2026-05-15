NEET परीक्षा अगले साल से ऑनलाइन मोड में होगी, पेपर लीक के बाद सरकार का फैसला
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले साल से NEET परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित किए जाने की जानकारी दी.
Published : May 15, 2026 at 11:33 AM IST
नई दिल्ली: पेपर लीक की गड़बड़ियों के बाद केंद्र सरकार ने अगले साल से NEET परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित करने का फैसला किया है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की. उन्होंने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "एक जरूरी बात जो मैं बताना चाहता हूं, वह यह है कि अगले साल से, वास्तविक मुद्दे पर ध्यान दिया जाएगा. NEET परीक्षा OMR शीट के बजाय कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड के तौर पर होगी."
नीट-यूजी परीक्षा 2026 को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, "दोबारा परीक्षा की नई तारीख 21 जून घोषित की गई है... परीक्षा 3 मई को हुई थी और 7 मई को NTA को शिकायत मिली कि गेस पेपर में कुछ ऐसे सवाल थे जो इस बार प्रश्न पत्र में थे. उच्च शिक्षा विभाग ने तुरंत जांच शुरू की और इसे सरकारी एजेंसी को सौंप दिया... उन्होंने राज्य की एजेंसियों से संपर्क किया और 12 मई तक, हमें पता चला कि गेस पेपर की आड़ में, असली परीक्षा के सवाल सच में लीक हो गए थे..."
VIDEO | Delhi: Addressing a press conference, Education Minister Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) says, " one important point i wanted to mention is that, from next year, the root issue will be addressed. the neet examination will be conducted as a computer based test instead of… pic.twitter.com/xWPO0q5lKU— Press Trust of India (@PTI_News) May 15, 2026
उन्होंने आगे कहा, "हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी योग्य छात्र फ्रॉड कैंडिडेट की चाल या शिक्षा माफिया की साजिशों की वजह से अपने हक से वंचित रहे... पिछली बार सामने आई गड़बड़ियों के बाद, राधाकृष्णन कमेटी बनाई गई थी, और हमने 2025 और 2026 दोनों के लिए उसकी सिफारिशों को पूरी तरह लागू किया. उसके बावजूद, यह घटना हुई. इसलिए, हमारा पहला फैसला एग्जाम कैंसिल करना था..."
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा रद्द करने के फौरन बाद NTA ने छात्रों की फीस वापस करने का ऐलान किया था. दोबारा परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं देगी होगी.
#WATCH | Delhi | Union Education Minister Dharmendra Pradhan says, " on the day of the cancellation, the nta had declared the return of the fees of the students. there will be 0 fees for the upcoming examination... prima facie, the nta has decided to give students one week to… pic.twitter.com/5KboscB9E1— ANI (@ANI) May 15, 2026
परीक्षा केंद्र फिर से चुनने का विकल्प
उन्होंने बताया कि दोबारा परीक्षा के लिए NTA ने स्टूडेंट्स को उनके शहर के हिसाब से अपना पसंदीदा परीक्षा केंद्र फिर से चुनने के लिए एक हफ्ते का समय देने का फैसला किया है. स्टूडेंट्स की सुविधा और समय की कमी को ध्यान में रखते हुए, NTA ने परीक्षा का समय 15 मिनट बढ़ाने का फैसला किया है. परीक्षा, जो दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होनी थी, अब शाम 5.15 बजे तक चलेगी.
14 जून तक जारी होगा एडमिट कार्ड
उन्होंने यह भी कहा, "दोबारा परीक्षा के एडमिट कार्ड सभी कैंडिडेट्स को 14 जून तक जारी कर दिए जाएंगे. भारत सरकार स्टूडेंट्स के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा की व्यवस्था के बारे में राज्यों से बात करेगी, और मैं खुद भी मुख्यमंत्रियों से बात करूंगा ताकि इस बार NEET परीक्षा के दौरान स्टूडेंट्स को आने-जाने में कम से कम दिक्कत हो. 21 जून को मौसम में होने वाले बदलावों को देखते हुए NTA दूसरी व्यवस्था पर भी विचार कर रहा है."
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, "आज, 15 तारीख को, हम एक नई तारीख की घोषणा कर रहे हैं. नई परीक्षा अब से एक महीने से थोड़ा ज्यादा समय में होगी. हमारा दृष्टिकोण वही रहेगा: गड़बड़ी के प्रति जीरो टॉलरेंस. यह परीक्षा माफिया और असामाजिक तत्वों के खिलाफ एक लंबी लड़ाई है. तकनीक के इस दौर में, नई चुनौतियां सामने आ रही हैं. कई सोशल मीडिया हैंडल गुमराह करने वाली जानकारी फैला रहे हैं और भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं. दोबारा परीक्षा की प्रक्रिया को खुलेआम चुनौती देने और उसमें बाधा डालने की भी कोशिशें हो रही हैं. इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने तुरंत यह मामला सीबीआई को सौंप दिया... मुझे CBI और उसके साथ काम करने वाली एजेंसियों पर पूरा भरोसा है."
उन्होंने आगे कहा कि सरकार, सभी विभागों और शीर्ष नेतृत्व ने इसे मामले को बहुत गंभीरता से लिया है. स्थिति पर करीब से नजर रखी जा रही है. जो लोग डर और गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं: आने वाली परीक्षा की प्रक्रिया से दूर रहें. नहीं तो, उन्हें सजा भुगतनी पड़ेगी.
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