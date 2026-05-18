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NEET पेपर लीक मामले में CBI का बड़ा एक्शन, लातूर आरसीसी कोचिंग डायरेक्टर को हिरासत में लिया

NEET पेपर लीक मामले में CBI का बड़ा एक्शन, लातूर आरसीसी कोचिंग डायरेक्टर को हिरासत में लिया ( ETV Bharat )

लातूर/पुणे: नीट यूजी 2026 परीक्षापत्र लीक मामला में सीबीआई ने रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस (आरसीसी) के संस्थापक शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर को लातूर से गिरफ्तार किया है. अधिकारियों के मुताबिक, मोटेगांवकर को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया जा सकता है. पीवी कुलकर्णी से पूछताछ में मोटेगांवकर का पेपर लीक मामले में कनेक्शन सामने आया है. इस केस की जांच करने लातूर पहुंची सीबीआई की 28 लोगों की टीम ने मोटेगांवकर से पूरी पूछताछ की. इसके बाद, पुणे में भी उनसे लंबी पूछताछ हुई. सूत्रों के मुताबिक, ऐसी जानकारी सामने आई है जिससे पता चलता है कि मोटेगांवकर का कथित तौर पर शामिल होना जांच के दौरान, खासकर पी.वी. कुलकर्णी से पूछताछ के दौरान सामने आया. मॉक टेस्ट के कई सवाल फाइनल एग्जाम में आए. खास तौर पर, 3 मई को हुई NEET परीक्षा के बाद, आरसीसी क्लासेस द्वारा अपने छात्रों के साथ किए गए इंटरव्यू में चौंकाने वाले दावे सामने आए. छात्रों ने साफ तौर पर कहा कि उनके मॉक टेस्ट के कई सवाल फाइनल एग्जाम में हूबहू आए थे. आरसीसी क्लासेस और उसके डायरेक्टर, शिवराज मोटेगांवकर उस समय विवादों में घिर गए जब यह दावा किया गया कि हैरान करने वाले 42 सवाल एकदम मेल खाते थे. इस पूरे मामले की जांच तब तेज हुई जब एक अभिभावक ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई.