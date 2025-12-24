ETV Bharat / bharat

बिहार के किसान ने उपजाया 'ब्लू पोटैटो', कई बीमारी में फायदेमंद! आपने खाया है क्या?

नीलकंठ आलू में सेहत का खजाना है. कहा जाता है कि मधुमेह, हृदय रोग और कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए फायदेमंद है.

Neelkanth Potato Cultivation In Nalanda
नीलकंठ आलू में सेहत का खजाना (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 24, 2025 at 5:31 PM IST

6 Min Read
नालंदा: मधुमेह पीड़ित अब आलू की सब्जी खा सकते हैं. इसका निदान बिहार के किसान सुरेंद्र राम ने निकाल लिया है. एक खास किस्म का आलू अब भगवान शंकर की तरह आपके अंदर का विष पी लेगा, इसलिए इस आलू का नाम 'नीलकंठ' है. पूरा वैज्ञानिक नाम 'कुफरी नीलकंठ' है.'

नीलकंठ आलू की खेती: नालंदा जिला मुख्यालय से 6 किमी दूर दीनगर की मेघी पंचायत में सुरेंद्र राम इसकी खेती करते हैं. सुरेंद्र अलग-अलग प्रकार की खेती करते हैं. सामान्य आलू भी उपजाते हैं, लेकिन 2021 से इस जादुई आलू की खेती शुरू की. साथी किसान की मदद से आज सुरेंद्र नीलकंठ आलू की खेती कर रहे हैं.

किसान सुरेंद्र राम (ETV Bharat)

"मेरे एक साथी किसान हिमाचल प्रदेश से कुफरी नीलकंठ के बीज लाए थे, लेकिन उन्हें खेती की तकनीक समझ नहीं आई. उन्होंने बीज बेचने का फैसला किया. मैंने जोखिम लेकर उद्यान महाविद्यालय के वैज्ञानिकों और सोशल मीडिया की मदद से खेती की. खेती सफल रहा. यूपी-झारखंड तक के किसान मुझसे आलू ले जाते हैं." -सुरेंद्र राम, किसान

'दो-तीन गुना मुनाफा': सुरेंद्र कहते हैं कि इसकी खेती सोने की खान साबित हो रही है. एक कट्ठा खेत में बीज और खाद मिलाकर करीब 4,500 रुपए का खर्च आता है. फसल तैयार होने पर 3 से 4 क्विंटल आलू निकलता है. बाजार एक किलो आलू की कीमत 25 रुपए है. इस हिसाब से 8 से 10 हजार रुपये की बिक्री होती है. लागत से दो-तीन गुना मुनाफा होता है.

Neelkanth Potato Cultivation In Nalanda
खेत में काम करते सुरेंद्र राम (ETV Bharat)

'किस मौसम में होती है खेती': सुरेंद्र राम के अनुसार इसके बीज का वजन सामान्य बीज से 40-50 ग्राम का होता है. 45-50 किलो में बुआई हो जाती है. इसकी खेती 15 अक्टूबर से 15 नवंबर और 20 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच होती है, क्योंकि इस समय का न्यूनतम 10 डिग्री और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस होता है.

"यह आलू झुलसा रोग के प्रति भी सहनशील है. सब्जी के लिए नीलकंठ आलू 80 दिन में और बीज के लिए 105 दिन में तैयार हो जाता है." - सुरेंद्र राम, किसान

Neelkanth Potato
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

देसी खाद का उपयोग: सुरेंद्र कहते हैं कि इस आलू की खेती में रासायनिक खाद का उपगोय नहीं किया जाता है. यूरिया/डीएपी की जगह देसी गाय के गोबर, गोमूत्र, नीम, धतूरा और अकवन के पत्तों से बना कीटनाशक और जीवामृत इस्तेमाल करते हैं.

खराब नहीं होता नीलकंठ आलू: वैज्ञानिक कुमारी विभा रानी भी बताती हैं कि रासायनिक खाद से उगाए गए आलू 1-2 महीने में सड़ने लगते हैं, लेकिन प्राकृतिक विधि से उगाया गया नीलकंठ आलू जल्दी खराब नहीं होता है.

"इसकी सेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा है. अगर एक आलू खराब भी होता है, तो वह सड़ने के बजाय सिकुड़ कर सूख जाता है. दूसरे आलू को संक्रमित नहीं करता है." -कुमारी विभा रानी, वैज्ञानिक, हरनौत उद्यान

Neelkanth Potato Cultivation In Nalanda
देसी खाद तैयार करते सुरेंद्र राम (ETV Bharat)

नीलकंठ आलू की खासियत: यह आलू देखने में नीला या हल्का बैंगनी रंग का होता है. इसे काटने पर अंदर का पल्प पीला होता है. बाहर से नीला और अंदर से पीला होने के कारण इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक होती है, इसलिए कई गंभीर बीमारियों में भी फायदा पहुंचाता है.

स्वाद भी लाजवाब: इस आलू को ICAR-CPRI द्वारा विकसित किया गया है. इसकी खासियत यह है कि आलू लंबे समय तक खराब नहीं होता है. इसका स्वाद भी सामान्य आलू से अलग होता है. आमतौर पर सामान्य आलू मीठा होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है. इसका स्वाद लाजवाब है.

Neelkanth Potato
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

'एंटीऑक्सीडेंट का पावर हाउस': नालंदा जिले के हरनौत उद्यान वैज्ञानिक कुमारी विभा रानी और उद्यान महाविद्यालय, नूरसराय के सीनियर साइंटिस्ट शशांक शेखर सोलंकी भी इस आलू के फायदे बताए. विशेषज्ञों का मानना है कि नीलकंठ आलू एंटीऑक्सीडेंट का पावर हाउस है. इस आलू में एंथोसायनिन पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका रंग बैंगनी होता है.

"यह बैंगनी रंग का तत्व शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है. आलू 100% शुगर फ्री नहीं है, लेकिन सामान्य आलू के मुकाबले कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च बहुत कम है. इसलिए डायबिटीज के मरीज सीमित मात्रा में खा सकते हैं." -कुमारी विभा रानी, वैज्ञानिक, हरनौत उद्यान

Neelkanth Potato
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

कैंसर से बचाव में सहायक: साइंटिस्ट शशांक शेखर सोलंकी कहते हैं कि इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स कैंसर जैसी घातक बीमारियों से बचाव में सहायक है. वैज्ञानिक सलाह देते हैं कि इस आलू को छिलके समेत बनाना और खाना चाहिए, क्योंकि मुख्य तत्व छिलके और उसके ठीक नीचे होते हैं. छिलका हटाने पर इसके औषधीय गुण निकल जाते हैं.

"इस आलू को खाने के तरीके अलग है. इसे कभी भी छिलका हटाकर नहीं खाएं, बल्कि छिलके के साथ खाएं. इसके छिलके और इसके नीचे मुख्य तत्व पाए जाते हैं. इसमें औषधीय गुण होता है, जो कई गंभीर बीमारियों में फायदा करता है." -साइंटिस्ट शशांक शेखर सोलंकी

आलू के साथ सेहत और समृद्धि उगा रहे सुरेंद्र: जागरूकता की कमी के कारण अभी भी आम बाजार में इसकी पहुंच कम है, लेकिन सुरेंद्र राम जैसे किसान और कृषि वैज्ञानिकों की पहल ने यह साबित कर दिया है कि अगर सही तकनीक अपनाई जाए तो बिहार कीबलुई मिट्टी में यह नीलकंठ आलू भी सेहत और समृद्धि दोनों उगाई जा सकती है.

