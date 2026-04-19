उन जजों को बाहर निकालने की जरूरत है जो लालच का शिकार हो गए: जस्टिस नागरत्ना
सुप्रीमकोर्ट की जज ने कहा कि जजों को बाहरी दबावों या अपने सहयोगियों के दबाव से मुक्त होना चाहिए, उन्हें अपनी स्वतंत्रता बनाए रखनी चाहिए.
Published : April 19, 2026 at 9:13 AM IST
बेंगलुरु: सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बी. वी. नागरत्ना ने शनिवार को कहा कि जजों को बाहरी दबावों या अपने सहयोगियों के दबाव से मुक्त होना चाहिए और उन्हें अपनी स्वतंत्रता बनाए रखनी चाहिए. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो जज अपनी आय के ज्ञात स्रोतों के भीतर गुजारा नहीं कर पाते और जो लालच और प्रलोभन का शिकार हो जाते हैं, उन्हें इस व्यवस्था से बाहर कर दिया जाना चाहिए.
उन्होंने कहा, 'किसी जज द्वारा दिया गया कोई भी दागदार फैसला, उस जज पर और खुद न्यायपालिका पर एक काला धब्बा होता है.' न्यायमूर्ति नागरत्ना बेंगलुरु में आयोजित न्यायिक अधिकारियों के 22वें द्विवार्षिक राज्य स्तरीय सम्मेलन में बोल रही थीं, जिसका विषय था 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में न्यायपालिका की नई परिकल्पना.'
उन्होंने कहा कि जिला न्यायपालिका के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में पर्याप्त वृद्धि हुई है. इसका श्रेय वेतन आयोग की सिफारिशों को जाता है, जिन्हें उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार किया और राज्य सरकार ने लागू किया. न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, 'जो न्यायाधीश अपनी ज्ञात आय के स्रोतों के भीतर गुजारा नहीं कर पाते और लालच तथा प्रलोभन का शिकार हो जाते हैं, उन्हें इस व्यवस्था से बाहर कर दिया जाना चाहिए. मैं यह भी कहना चाहूँगी कि न्यायाधीशों को बाहरी दबावों या अपने सहकर्मियों के दबाव से मुक्त होना चाहिए. उन्हें साहस और स्वतंत्रता की भावना विकसित करनी चाहिए.'
उन्होंने कहा कि फैसले लेने में किसी तरह का तालमेल नहीं हो सकता. 'किसी जज का कोई दागदार फैसला उस जज पर और खुद न्यायपालिका पर एक काला धब्बा होता है. इसलिए, आइए हम मुकदमेबाज जनता और देश के प्रति अपने फर्ज़ को पहचानें और उसके प्रति सचेत रहें, जस्टिस नागरत्ना ने कहा.
उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट को यह याद दिलाना जरूरी है कि जिला न्यायपालिका के जजों को अपने फर्ज़ निभाते समय हाई कोर्ट से सुरक्षित और समर्थित महसूस करना चाहिए. यह उनके आवेदनों पर निष्पक्ष विचार करके और आर्टिकल 235 के तहत पदोन्नति, पोस्टिंग, तबादलों और छुट्टियों से जुड़ी शक्तियों का इस्तेमाल करके सुनिश्चित किया जाना चाहिए. जिला स्तर पर जजों की आजादी और मनोबल, दोनों को बनाए रखने के लिए हाई कोर्ट द्वारा एक निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन जरूरी है.
उन्होंने कहा कि जिला न्यायपालिका में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के प्रति जागरूकता होनी चाहिए और महिला न्यायाधीशों के लिए सुरक्षा, गरिमा और काम करने के अनुकूल माहौल होना चाहिए. इसमें न केवल भौतिक बुनियादी ढांचा शामिल है, बल्कि संस्थागत संवेदनशीलता और किसी भी तरह के भेदभाव या उत्पीड़न से सुरक्षा भी शामिल है. इन पहलुओं को मजबूत करना एक ऐसी न्यायपालिका बनाने के लिए जरूरी है जो न केवल कुशल हो, बल्कि अपने सभी सदस्यों के लिए समावेशी और सुरक्षित भी हो.
उन्होंने कहा कि यदि न्यायाधीश एआई पर अत्यधिक निर्भर होने लगें, तो इससे संज्ञानात्मक प्रभाव उत्पन्न हो सकता है. उन्होंने कहा कि एआई सूक्ष्म रूप से मनुष्यों द्वारा सूचना प्रसंस्करण और निर्णय लेने के तरीके को प्रभावित करके मानवीय संज्ञानात्मक क्षमता के लिए खतरा पैदा करता है, जिससे संज्ञानात्मक स्वायत्तता को खतरा होता है.
न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, 'इसलिए, न्यायिक स्वतंत्रता की पारंपरिक अवधारणा को अनुचित एआई प्रभाव से स्वतंत्रता को शामिल करने के लिए विकसित होना चाहिए. इसका अर्थ है यह सुनिश्चित करना कि न्यायाधीशों का तर्क पर अंतिम नियंत्रण बना रहे और एआई का उपयोग हर समय और हर स्तर पर सीमित रहे. आधुनिक युग में न्यायिक स्वतंत्रता का अर्थ केवल बाहरी शक्ति से मुक्ति नहीं है, बल्कि एल्गोरिथम के प्रभाव से मुक्ति भी है.'
उन्होंने कहा कि न्याय का भविष्य एआई से नहीं, बल्कि सिर्फ जजों द्वारा ही तय किया जा सकता है. इसमें टूल्स की मदद ली जा सकती है, लेकिन इसका मार्गदर्शन हमेशा संवैधानिक मूल्यों, कानून के शासन और समानता व निष्पक्षता के प्रति प्रतिबद्धता से ही होना चाहिए.
उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमेशा हाशिए पर ही रहना चाहिए. एक टूल के तौर पर एक सहायक के तौर पर, एक सपोर्ट सिस्टम के तौर पर, लेकिन फैसले लेने की प्रक्रिया के मूल में कभी नहीं. मूल में हमेशा मानवीय विवेक ही होना चाहिए, जिसका मार्गदर्शन कानूनी तर्क, संवैधानिक मूल्यों और न्याय की गहरी भावना से हो.
अगर किसी भी मोड़ पर टेक्नोलॉजी मानवीय विवेक की जगह लेने लगती है, तो हम न्यायपालिका जैसी उस संस्था को ही कमजोर करने का जोखिम उठा लेंगे, जिसे हम मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं. इस कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार, कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विभू बाखरू और न्यायपालिका से जुड़े अन्य सदस्य भी शामिल हुए.