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मौलाना आजाद के शिक्षा मिशन को आगे बढ़ाने की जरूरत, मुस्लिम समाज में शैक्षिक पिछड़ेपन पर AIMC ने जताई चिंता

दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: देश की आजादी के बाद शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और आधुनिक भारत की नींव रखने में अहम भूमिका निभाने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर बुधवार को ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल, दिल्ली की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया. कार्यक्रम में वक्ताओं ने मौलाना आजाद के शैक्षिक योगदान को याद करते हुए कहा कि उनके विचारों को केवल भाषणों और आयोजनों तक सीमित रखने के बजाय जमीन पर उतारने की जरूरत है. खासतौर पर मुस्लिम समाज में शिक्षा की स्थिति, महिलाओं की शिक्षा और नई पीढ़ी को आधुनिक व तकनीकी ज्ञान से जोड़ने पर चिंता जताई गई. वक्ताओं ने कहा कि जिस समाज में शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जाती, वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से आगे नहीं बढ़ सकता.

प्रोफेसर हसीना हाशिया ने मौलाना अबुल कलाम आजाद के जीवन, स्वतंत्रता आंदोलन और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान पर विस्तार से चर्चा की. उन्होंने कहा कि मौलाना आजाद केवल स्वतंत्रता सेनानी या राजनेता नहीं थे, बल्कि वे महान शिक्षाविद, पत्रकार, लेखक, विचारक और इस्लामी विद्वान भी थे. उनका जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का में हुआ था. उनका मूल नाम मुहियुद्दीन अहमद था. बचपन में ही उनका परिवार भारत आ गया और कोलकाता उनकी कर्मभूमि बना. उन्होंने बताया कि मौलाना आजाद ने कम उम्र में ही अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी. महज 15 साल की उम्र में उन्होंने 'लिसान-उस-सिद्क' नाम से पत्रिका शुरू कर पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. इसके बाद 1912 में कोलकाता से 'अल-हिलाल' अखबार निकाला. इसके माध्यम से उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की नीतियों का विरोध करने के साथ भारतीयों में राजनीतिक चेतना और आजादी की भावना जगाने का काम किया.