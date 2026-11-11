मौलाना आजाद के शिक्षा मिशन को आगे बढ़ाने की जरूरत, मुस्लिम समाज में शैक्षिक पिछड़ेपन पर AIMC ने जताई चिंता
मदरसों ने देश में शिक्षा, ज्ञान और स्वतंत्रता आंदोलन के क्षेत्र में जरूरी योगदान दिया है. मदरसों के शिक्षाविद् ने सामाजिक परंपरा को मजबूत किया.
Published : November 11, 2026 at 8:07 PM IST
नई दिल्ली: देश की आजादी के बाद शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और आधुनिक भारत की नींव रखने में अहम भूमिका निभाने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर बुधवार को ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल, दिल्ली की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया. कार्यक्रम में वक्ताओं ने मौलाना आजाद के शैक्षिक योगदान को याद करते हुए कहा कि उनके विचारों को केवल भाषणों और आयोजनों तक सीमित रखने के बजाय जमीन पर उतारने की जरूरत है. खासतौर पर मुस्लिम समाज में शिक्षा की स्थिति, महिलाओं की शिक्षा और नई पीढ़ी को आधुनिक व तकनीकी ज्ञान से जोड़ने पर चिंता जताई गई. वक्ताओं ने कहा कि जिस समाज में शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जाती, वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से आगे नहीं बढ़ सकता.
प्रोफेसर हसीना हाशिया ने मौलाना अबुल कलाम आजाद के जीवन, स्वतंत्रता आंदोलन और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान पर विस्तार से चर्चा की. उन्होंने कहा कि मौलाना आजाद केवल स्वतंत्रता सेनानी या राजनेता नहीं थे, बल्कि वे महान शिक्षाविद, पत्रकार, लेखक, विचारक और इस्लामी विद्वान भी थे. उनका जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का में हुआ था. उनका मूल नाम मुहियुद्दीन अहमद था. बचपन में ही उनका परिवार भारत आ गया और कोलकाता उनकी कर्मभूमि बना. उन्होंने बताया कि मौलाना आजाद ने कम उम्र में ही अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी. महज 15 साल की उम्र में उन्होंने 'लिसान-उस-सिद्क' नाम से पत्रिका शुरू कर पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. इसके बाद 1912 में कोलकाता से 'अल-हिलाल' अखबार निकाला. इसके माध्यम से उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की नीतियों का विरोध करने के साथ भारतीयों में राजनीतिक चेतना और आजादी की भावना जगाने का काम किया.
यूजीसी और आईआईटी जैसी संस्थाओं के विकास में रहा योगदान
प्रोफेसर हसीना हाशिया ने कहा कि मौलाना आजाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे. उन्होंने 1947 से 1958 तक इस जिम्मेदारी को संभाला. उनके कार्यकाल में देश में उच्च शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए पहल हुईं. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और आईआईटी जैसे संस्थानों के विकास में उनकी भूमिका का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मौलाना आजाद चाहते थे कि देश के युवाओं को केवल किताबी ज्ञान न मिले, बल्कि उन्हें तकनीकी और व्यावहारिक शिक्षा भी मौजूद हो. उन्होंने बताया कि भारतीय कला, साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी जैसी संस्थाओं की स्थापना भी उनके शिक्षा और सांस्कृतिक दृष्टिकोण का हिस्सा थी.
महिला शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई पर था विशेष जोर
प्रोफेसर हसीना हाशिया ने कहा कि मौलाना आजाद महिलाओं की शिक्षा को समाज के विकास के लिए बेहद जरूरी मानते थे. उनका मानना था कि महिलाओं को बेहतर शिक्षा और ज्ञान के अवसर दिए बिना किसी भी समाज की पूरी प्रगति संभव नहीं है. वे विज्ञान, तकनीक और कौशल आधारित शिक्षा के साथ गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई पर भी जोर देते थे. उन्होंने कहा कि आज शिक्षा के क्षेत्र में कौशल विकास और व्यावहारिक ज्ञान की जो बातें की जा रही हैं, मौलाना आजाद ने दशकों पहले ही इनकी जरूरत को समझ लिया था. उनका मानना था कि देश के हर नागरिक तक शिक्षा पहुंचाना सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है.
विभाजन के विरोधी थे मौलाना आजाद
मौलाना आजाद के राजनीतिक जीवन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शामिल थे. वर्ष 1923 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने. इसके बाद 1940 से 1946 तक भी उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली. उन्होंने देश के विभाजन का विरोध किया और हिंदू-मुस्लिम एकता को राष्ट्रीय मजबूती का आधार माना. उन्होंने मौलाना आजाद की प्रमुख रचनाओं में 'गुबार-ए-खातिर', 'तर्जुमानुल कुरान', 'हमारी आजादी' और 'इंडिया विंस फ्रीडम' का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि मौलाना आजाद का जीवन शिक्षा, स्वतंत्रता, एकता और सामाजिक सद्भाव के लिए समर्पित रहा. वर्ष 1992 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया.
मुस्लिम समाज की शैक्षिक स्थिति पर आत्ममंथन जरूरी
शाह अजमल फारूक नदवी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का वास्तविक उद्देश्य केवल मौलाना आजाद को याद करना नहीं, बल्कि उनके शिक्षा संबंधी विचारों को समझना और समाज की मौजूदा स्थिति पर आत्ममंथन करना भी है. उन्होंने कहा कि भारतीय मुसलमानों के सामने शिक्षा आज भी बड़ी चुनौती है. यह विडंबना है कि जिस धर्म की पहली शिक्षा ही 'इकरा' यानी पढ़ने से शुरू होती है, उसी समाज में शिक्षा को अपेक्षित प्राथमिकता नहीं मिल पा रही है. उन्होंने इस्लाम की शुरुआती शिक्षाओं का जिक्र करते हुए कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को शिक्षा देने पर जोर दिया. उन्होंने बद्र की लड़ाई के बाद युद्धबंदियों की रिहाई के लिए बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था का उदाहरण देते हुए कहा कि इससे उस दौर में भी शिक्षा को दिए गए महत्व का पता चलता है.
शिक्षित समाज ही अपने अधिकारों के लिए मजबूती से खड़ा हो सकता है
शाह अजमल फारूक नदवी ने सच्चर समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए मुस्लिम समाज की शैक्षिक स्थिति पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि समाज को यह समझना होगा कि केवल अपने अधिकारों की बात करने से बदलाव नहीं आएगा. इसके लिए शिक्षा हासिल करना जरूरी है. उन्होंने मौलाना आजाद के विचारों का जिक्र करते हुए कहा कि शिक्षा के बिना समाज की स्थिति ऐसी हो जाती है, जैसे किसी व्यक्ति के पैरों में खड़े होने की ताकत न हो. शिक्षा ही समाज को अपने पैरों पर खड़ा होने और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की शक्ति देती है. उन्होंने कहा कि समाज में धार्मिक नारों और चर्चाओं के साथ शिक्षा पर भी उतना ही ध्यान देने की जरूरत है. जब तक बच्चों और युवाओं को बेहतर शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक सामाजिक और आर्थिक स्थिति में व्यापक बदलाव संभव नहीं है.
मौलाना आजाद के विचारों पर राष्ट्रीय संगोष्ठी के शोधपत्र होंगे प्रकाशित: शाह अजमल फारूक नदवी ने बताया कि इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज (आईओएस) में भी मौलाना आजाद की शख्सियत और उनके विचारों पर अध्ययन किया गया है. संस्थान की ओर से इस विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई थी. इसमें प्रस्तुत शोधपत्रों का संकलन प्रोफेसर अब्दुल अजीज ने तैयार किया है, जिसे जल्द प्रकाशित किया जाएगा.
मौलाना आजाद के हिंदू-मुस्लिम एकता के विचार आज भी प्रासंगिक
प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने कहा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के विचार आज के दौर में और भी अधिक प्रासंगिक हो गए हैं. उन्होंने कहा कि मौलाना आजाद ने हमेशा हिंदू-मुस्लिम एकता को देश की आजादी से भी बड़ा महत्व दिया था. प्रो. वासे ने कहा कि आज देश को सबसे ज्यादा जरूरत मानवता, आपसी विश्वास और भाईचारे की है. समाज में नफरत और विभाजन पैदा करने वाली ताकतें देश को कमजोर करती हैं. भारत की असली ताकत उसकी विविधता और सभी धर्मों के लोगों का साथ रहना है. उन्होंने ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की सराहना करते हुए कहा कि संगठन ने केवल मौलाना आजाद को याद करने तक कार्यक्रम सीमित नहीं रखा, बल्कि अच्छे अंक लाने और कक्षाओं में नियमित उपस्थिति दर्ज कराने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित करके शिक्षा को प्रोत्साहित करने का काम किया है.
शिक्षित मां से ही तैयार होगी शिक्षित पीढ़ी
प्रो. अख्तरुल वासे ने महिला शिक्षा को समाज के भविष्य से जोड़ते हुए कहा कि जिस समाज की माताएं शिक्षित होती हैं, उसकी अगली पीढ़ी को बेहतर शिक्षा और संस्कार मिलते हैं. उन्होंने कहा कि बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाना परिवार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा, "जिस उम्मत की माएं शिक्षित होती हैं, उसके बेटे कभी जाहिल नहीं होते." उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि बेटियों की शिक्षा को प्राथमिकता दें, जिससे वे भविष्य में अपने बच्चों को भी बेहतर शिक्षा दे सकें. उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार केवल पुरुषों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि महिलाओं को भी हर स्तर पर शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए.
14 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा के विचार को लागू करने में हुई देरी
प्रो. अख्तरुल वासे ने कहा कि मौलाना आजाद ने बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की जो सोच रखी थी, उसे लागू करने में देश को काफी समय लगा. उन्होंने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की संवैधानिक व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में किए गए वादों को पूरी तरह जमीन पर उतारना अभी भी जरूरी है. उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी पूरा हो सकता है, जब बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों को विकास की मुख्यधारा में शामिल किया जाए. देश की तरक्की के लिए हर समुदाय को समान अवसर देना जरूरी है.
प्रो. वासे ने कहा कि मदरसों ने देश में शिक्षा, ज्ञान और स्वतंत्रता आंदोलन के क्षेत्र में जरूरी योगदान दिया है. उन्होंने कहा कि मदरसों से ऐसे विद्वान और शिक्षाविद् निकले, जिन्होंने देश की सामाजिक और बौद्धिक परंपरा को मजबूत किया. उन्होंने सवाल उठाया कि जब पहले एक ही शैक्षणिक व्यवस्था से इमाम गजाली, उमर खय्याम और निजामुलमुल्क जैसे विद्वान तैयार हो सकते थे, तो आज ऐसी प्रतिभाएं क्यों नहीं तैयार हो सकतीं? इसके लिए शिक्षा व्यवस्था में बदलाव और आधुनिक विषयों को शामिल करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि धार्मिक शिक्षा के साथ विज्ञान, तकनीक और आधुनिक विषयों को जोड़कर नई पीढ़ी को बेहतर अवसर दिए जा सकते हैं.
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