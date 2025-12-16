ETV Bharat / bharat

तेंदुए की समस्याओं को क्षेत्रीय नजरिए से सुलझाने की जरूरत, इंसान और जंगली जानवरों का टकराव चरम पर

गन्ने के इन खेतों में तेंदुओं को जंगली सूअर और कुत्तों जैसे शिकार आसानी से मिल जाते हैं. अक्सर, अगर कोई तेंदुआ और इंसान अचानक आमने-सामने आ जाते हैं, तो डरा हुआ तेंदुआ इंसान पर हमला कर देता है. पुणे जिले के जुन्नार तालुका में ऐसी घटनाएं हुई हैं. उन्होंने कहा कि, इंसानों को परेशान करने वाले तेंदुओं से निपटना चाहिए. हालांकि, यादव तराटे पाटिल ने कहा कि यह सोचना कि राज्य में हर जगह तेंदुए इंसानों के लिए खतरा हैं, एक बड़ी गलतफहमी है. तेंदुए खुद को ढालने वाले जानवर होते हैं . तेंदुआ एक ऐसा जानवर है जो किसी भी स्थिति में खुद को ढाल लेता है.

अमरावती शहर के पास पोहरा मालखेड जंगल में 35 से 40 तेंदुए हैं. हालांकि यह इलाका शहर के बहुत पास है, लेकिन अब तक इस जंगल से तेंदुओं के इंसानों पर हमला करने की एक भी घटना नहीं हुई है. हालांकि, पुणे, नासिक और अहमदनगर (अहिल्यानगर) इन तीन जिलों में इंसान-तेंदुए का टकराव ज्यादा देखा गया है. इन तीनों जिलों में गन्ने के खेत तेंदुओं के लिए बहुत सुरक्षित जगह माने जाते हैं.

इनमें से सबसे अधिक, लगभग 2,500 से 3,000, मध्य प्रदेश में हैं, जबकि महाराष्ट्र में लगभग 1900 से 2000 तेंदुए हैं. यादव तराटे ने कहा कि इन नंबरों की तुलना करने पर यह साफ है कि तेंदुओं की आबादी में काफी कमी आई है. वैसे देखा जाए तो महाराष्ट्र के तीन जिलों में हालात गंभीर हैं. हालांकि, यह कहना गलत होगा कि तेंदुओं की वजह से पूरे महाराष्ट्र में हालात खराब हैं.

तेंदुए की आबादी में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है. 1997 में, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था जिसमें कहा गया था कि भारत में 45,000 तेंदुए हैं. 2017 में, यह पता चला कि भारत में केवल 9,710 तेंदुए बचे हैं. इसके बाद, वन विभाग ने तेंदुए की आबादी बढ़ाने के लिए प्रयास किए, और 2024-25 के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में लगभग 14,000 तेंदुए हैं.

तेंदुओं का मुद्दा सिर्फ संख्या का नहीं है, बल्कि उनके रहने की जगह, फूड चेन, इंसानी दखल और वाइल्डलाइफ मैनेजमेंट जैसे कई फैक्टर तेंदुओं के डर से जुड़े हैं. महाराष्ट्र स्टेट वाइल्डलाइफ बोर्ड के पूर्व सदस्य और वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट यादव तराटे पाटिल ने तेंदुओं की पूरी स्थिति, उनके रहने की जगह और इंसान-वाइल्डलाइफ संघर्ष के बारे में ईटीवी भारत के साथ जरूरी जानकारी शेयर की.

अमरावती (महाराष्ट्र): चाहे ग्रामीण इलाके हों या शहरी, महाराष्ट्र में आजकल हर जगह तेंदुआ चर्चा का विषय बना हुआ है. तेंदुओं का डर हर जगह है. वहीं कुछ इलाकों में इंसान-जंगली जानवरों का टकराव अपने चरम पर पहुंच गया है. हालांकि, पूरे राज्य में हालात एक जैसे नहीं हैं.

यह न सिर्फ घने जंगलों में रहता है, बल्कि घास के मैदानों, खेती वाले इलाकों, गांवों के पास के इलाकों और अक्सर शहरों के पास भी रहता है. क्योंकि यह हिरण, जंगली सूअर, बंदर, खरगोश, कुत्ते, बकरी, पक्षी और छोटे जानवरों का शिकार करता है. इसलिए यह अक्सर इंसानी बस्तियों की तरफ खिंचा चला आता है. यह अक्सर ऐसे इलाकों में अपना घर बनाता है. तेंदुआ जहां भी खाना और पानी पाता है, वहां बेखौफ रहता है. यादव तराटे पाटिल ने कहा कि ऐसे तेंदुओं को पकड़ना या भगाना कोई हल नहीं है. लेकिन, परेशान करने वाले तेंदुओं के खिलाफ सही कार्रवाई की जानी चाहिए.

तेंदुआ (ETV Bharat)

अफवाहों से डर का माहौल

कुछ इलाकों में सिर्फ अफवाहों की वजह से डर का माहौल बन जाता है. हाल ही में अमरावती जिले के एक गांव में अफवाह फैली कि एक तेंदुआ आ गया है. गांव वाले डर गए थे. किसान अपने खेतों में जाने से बचने लगे थे. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम के साथ, हम और कुछ वाइल्डलाइफ के शौकीन लोग लगातार आठ दिनों तक गांव में गश्त करते रहे, पैरों के निशान ढूंढते रहे, लेकिन इलाके में तेंदुए की मौजूदगी का एक भी सबूत नहीं मिला. उन्होंने कहा कि, लोगों को अफवाहों पर यकीन नहीं करना चाहिए. अगर सच में कहीं तेंदुआ दिखे, तो उन्हें हेल्पलाइन 1926 या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संपर्क करना चाहिए. यादव तराटे पाटिल ने लोगों से अपील की है कि वे अपने इलाके के वाइल्डलाइफ में दिलचस्पी रखने वालों को भी इसके बारे में बताएं.

मध्य प्रदेश की तरह संरक्षण की जरूरत

तेंदुआ अपना नेचुरल हैबिटैट छोड़कर इंसानी बस्तियों में तभी आता है जब उसके हैबिटैट में खाने की कमी हो जाती है। यह पक्का करने के लिए कि तेंदुआ अपने नेचुरल हैबिटैट में रहे, मध्य प्रदेश में इस बात का ध्यान रखा गया है कि उसके नेचुरल हैबिटैट में इंसानी दखल ज़्यादा न हो. यह पक्का करने के लिए कि हिरण, खरगोश, नीलगाय और जंगली सूअर, जो उसके पसंदीदा शिकार हैं, उसके हैबिटैट में बड़ी संख्या में मौजूद रहें, उस इलाके में जंगलों की कटाई रोक दी गई है. घास के मैदान बनाने पर ज़ोर दिया गया है. यादव तराटे पाटिल ने कहा कि अगर हमारे इलाके में भी मध्य प्रदेश की तरह तेंदुओं की देखभाल की जाए, तो तेंदुओं से होने वाली दिक्कतों पर बात ही नहीं होगी.

तेंदुआ पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में कैसे मदद करता है

यह हिरण, जंगली सूअर, खरगोश और बंदर जैसे जानवरों की आबादी को कंट्रोल में रखता है, जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं. तेंदुआ अप्रत्यक्ष रूप से खेती की रक्षा करता है और शाकाहारी जानवरों की आबादी को कंट्रोल करके, यह जंगल को बचाने में मदद करता है. बीमार, बूढ़े, कमजोर जानवरों और चूहों का शिकार करके, तेंदुआ रेबीज और प्लेग जैसी बीमारियों के खतरे को रोकता है. तेंदुए की वजह से जंगल सुरक्षित रहता है और जंगल का बैलेंस बना रहता है.

तेंदुआ (ETV Bharat)

तेंदुआ 'शेड्यूल वन' में लिस्टेड जानवर है. भारत में वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को वाइल्डलाइफ की सुरक्षा के लिए लागू किया गया था. इस कानून के अनुसार, अलग-अलग जानवरों को कैटेगरी में बांटा गया है और उनकी जरूरतों के आधार पर उनका शेड्यूल तय किया गया है. कुल छह शेड्यूल हैं, और बाघ, शेर, तेंदुआ, हाथी और गैंडे जैसे जानवर पहले शेड्यूल में आते हैं.

शेड्यूल वन वह कैटेगरी है जो सबसे ज्यादा सुरक्षा देती है. शेड्यूल वन में शामिल जानवरों को कानून सबसे ज्यादा सुरक्षा देता है. यादव तराटे पाटिल ने कहा कि तेंदुए की वजह से हिरण, जंगली सूअर, बंदर और नीलगाय जैसे जानवरों की आबादी कंट्रोल होती है. यह भी कहा गया कि तेंदुआ इकोसिस्टम का रक्षक है और नेचुरल बैलेंस बनाए रखने में बायोडायवर्सिटी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है.

शेड्यूल एक के नतीजे

तराटे पाटिल ने ये बातें साफ की है कि, तेंदुए का शिकार करना, पकड़ना या उसे घायल करना एक जुर्म है, जिसके लिए तीन से सात साल की सजा और जुर्माना हो सकता है. हालांकि तेंदुए हर जगह दिखते हैं, लेकिन उनकी आबादी कम हो गई है. सरकार उनके बचने को पक्का करने की कोशिश कर रही है. इंसानों के लिए खतरा बने तेंदुओं को मारने के बजाय, उन्हें पकड़कर उनके कुदरती ठिकाने पर छोड़ने पर ध्यान दिया जा रहा है. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तेंदुओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है.

