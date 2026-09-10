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सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिगों के सोशल मीडिया इस्तेमाल में सुरक्षा उपायों पर केंद्र से जवाब मांगा

कोर्ट ने केंद्र सरकार को 18 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर सुरक्षा उपायों वाली याचिका पर नोटिस जारी किया.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (PTI)
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By Sumit Saxena

Published : September 10, 2026 at 7:39 PM IST

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिगों के सोशल मीडिया इस्तेमाल के लिए सुरक्षा उपाय करने और 18 साल से कम उम्र के किसी बच्चे के साथ किसी भी ऐसे मंच को अनुबंध करने से रोकने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर गुरुवार को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी तथा कानून एवं न्याय मंत्रालयों से जवाब मांगा.

यह मामला सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ के सामने आया. पीठ ने एनजीओ 'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस' की याचिका पर दोनों मंत्रालयों को नोटिस जारी किया. एनजीओ की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फुल्का की छोटी दलीलों पर ध्यान देने के बाद पीठ ने कहा, "हमें भारत में कुछ सुरक्षा उपायों की जरूरत है."

याचिका में केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई कि वह “सोशल मीडिया मध्यस्थों समेत डिजिटल मंचों को यह बताने के लिए सही कदम उठाए कि अठारह साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे के साथ उनके द्वारा किया गया कोई भी अनुबंध शुरू से ही अमान्य है और उसके आधार पर उठाए गए किसी भी कदम को तुरंत रोक दिया जाए.”

याचिका में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का अनुरोध किया गया है. साथ ही कहा गया है कि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 11 के तहत नाबालिगों को अनुबंध करने का कानूनी अधिकार नहीं है, इसके बाद भी सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल मंचों पर स्वतंत्र रूप से अकाउंट बनाने और उनका प्रयोग करने की अनुमति है.

याचिका में कहा गया कि नाबालिगों को अभी भी सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपने आप एक्सेस करने की इजाज़त है, लेकिन ऑनलाइन उनकी कानूनी अक्षमता और संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोई एक जैसा, लागू करने लायक सिस्टम नहीं है.

याचिका में कहा गया कि यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि नाबालिग में अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती और नाबालिग द्वारा किया गया अनुबंध शुरू से ही अमान्य होता है.

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