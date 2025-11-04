ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग कानून पर केंद्र से मांगा जवाब, अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से एक ऑनलाइन गेमिंग कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र से विस्तृत जवाब मांगा. यह कानून ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाता है और बैंकिंग सेवाओं व उनसे संबंधित विज्ञापनों पर रोक लगाता है.

यह मामला जस्टिस जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की बेंच के समक्ष आया. पीठ को बताया गया कि केंद्र ने याचिकाओं पर की गई अंतरिम प्रार्थना पर अपना जवाब दाखिल कर दिया है. हालांकि, बेंच ने कहा कि, वह चाहती है कि केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मुख्य याचिका पर ही एक विस्तृत जवाब दाखिल करें.

बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों को जवाब की एक प्रति पहले ही दे दी जाए और अगर वे कोई जवाब दाखिल करना चाहते हैं, तो वे जल्द से जल्द ऐसा कर सकते हैं. अब इस मामले की सुनवाई 26 नवंबर को होगी. सुप्रीम कोर्ट ऑनलाइन गेमिंग कानून को चुनौती देने वाली स्थानांतरित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी.

सुनवाई के दौरान, मामले में एक पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता सीए सुंदरम ने बेंच के समक्ष दलील दी कि यह व्यवसाय एक महीने से अधिक समय से पूरी तरह से बंद है. एक अन्य वकील ने बेंच को बताया कि मामले में एक नई रिट याचिका दायर की गई थी, लेकिन उसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया.

वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल शतरंज खिलाड़ी है और एक ऐप लॉन्च करने वाला है, और इस बात पर जोर दिया कि यह उसकी आजीविका का स्रोत है. बेंच ने कहा कि भारत एक अजीब देश है और याचिकाकर्ता एक खिलाड़ी है, और यह उसकी आय का एकमात्र स्रोत है, इसलिए याचिकाकर्ता कार्यवाही में शामिल होना चाहता है. बेंच को बताया गया कि याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा आयोजित ऑनलाइन टूर्नामेंट में भाग लेता है और वह भागीदारी शुल्क भी देता है. पीठ ने लंबित याचिकाओं को संलग्न कर दिया.