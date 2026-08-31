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खराब मौसम के बावजूद इस साल करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने अमरनाथ यात्रा की

उप राज्यपाल सिन्हा ने अधिकारियों, सुरक्षाकर्मियों, सफाई कर्मचारियों, टट्टू चलाने वालों, पिट्ठू उठाने वालों, पालकी उठाने वालों, लंगर वॉलंटियर्स और मेडिकल स्टाफ का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने "मुश्किल इलाके और खराब मौसम के बावजूद एक आसान, सुरक्षित और सम्मानजनक यात्रा पक्की की."

सिन्हा ने कहा कि यह तीर्थयात्रा मिलकर किए गए इरादे का जश्न है, जिसने मुश्किलों को फर्ज में, चुनौतियों को मौकों में और सेवा को आध्यात्मिक अभ्यास में बदल दिया.

57 दिन की यात्रा के सफल आयोजन के बाद, जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को श्री लोक भवन में अमरनाथ श्राइन बोर्ड, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सेना, सीएपीएफ, जम्मू और कश्मीर पुलिस, बीआरओ, मेडिकल पेशेवर, सेवा प्रदाताओं और अन्य हितधारकों के अधिकारियों को सम्मानित किया.

सूचना एवं जनसंपर्क निदेशक (DIPR) की तरफ से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया, "लगभग 82 प्रतिशत तीर्थयात्रियों ने पहले 20 दिनों के अंदर दर्शन किए और 95 प्रतिशत ने पहले महीने के अंदर."

3 जुलाई से 28 अगस्त तक लगभग 4.80 लाख भक्तों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए. वहीं 10 दिनों से ज़्यादा समय तक खराब मौसम ने गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दीं.

श्रीनगर: खराब मौसम की वजह से आई रुकावटों के बावजूद इस साल जम्मू-कश्मीर में करीब 4.80 लाख श्रद्धालुओं ने अमरनाथ यात्रा पूरी की. यह जानकारी रविवार को सरकार ने दी.

सिन्हा ने कहा, "यह कामयाबी किसी एक संस्था या विभाग की नहीं, बल्कि पूरी 'टीम जम्मू कश्मीर' की है." उप राज्यपाल ने सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, राजनीतिक पार्टियों और धार्मिक नेताओं को धन्यवाद दिया जिन्होंने यात्रा को पूरा समर्थन दिया, और फिर से कहा कि तीर्थयात्रा के दौरान दिखाया गया अनुशासन, ऊर्जा और समन्वय अब जम्मू और कश्मीर के विकास लोकाचार का एक हमेशा रहने वाला हिस्सा बन जाना चाहिए.

उन्होंने कहा, “मुझे विश्वास है कि जम्मू और कश्मीर के प्रत्येक नागरिक ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस यात्रा के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी पूरी की और पूरे देश के सामने केंद्र शासित प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को ऊंचा उठाया.

यह पवित्र यात्रा भारत की सनातन परंपरा और मानवता, सह-अस्तित्व और सामूहिक सेवा के उसके मूल्यों को दर्शाती है. उन्होंने कहा, "देश भर से आए तीर्थयात्री न केवल धार्मिक अनुभव लेकर घर लौटे, बल्कि क्षेत्र की संस्कृति और मेहमाननवाजी का संदेश भी लेकर लौटे."

आधिकारिक बयान के अनुसार, 54,000 सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड हुए, जिनमें 31,000 टट्टू ऑपरेटर, पिट्ठू उठाने वाले और पालकी उठाने वाले, 6,400 टेंट और दुकान ऑपरेटर और 7,700 लंगर वॉलंटियर शामिल हैं.

लगभग 1.87 लाख तीर्थयात्रियों ने पालकी और टट्टू सेवाओं का लाभ उठाया और मार्ग में 93 स्थानों पर 595 क्लिनिकल बेड और 26 ऑक्सीजन बूथ के साथ चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की गईं.

इसमें कहा गया कि कुल 1,430 डॉक्टर और नर्सिंग कर्मी 24 घंटे ड्यूटी पर थे, जिन्हें 48 एम्बुलेंस की मदद मिली. सफाई के लिए, जीरो-वेस्ट यात्रा पहल के तहत 7,900 टॉयलेट लगाए गए और उतने ही सफाई कर्मचारियों ने उनकी देखभाल की. सरकार ने कहा कि यात्रा क्षेत्र में तीर्थयात्रियों की क्षमता बढ़ाकर 63,000 और जम्मू और कश्मीर संभागों में 54,000 कर दी गई है.

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