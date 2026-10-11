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अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को मजिस्ट्रेट कोर्ट से मिली रिहाई, लगाई ये शर्त

करीब 24 घंटे हिरासत में रहने के बाद CJP के तीन नेता रिहा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी में 10 अक्टूबर को चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के बीच हिरासत में लिए गए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के तीन नेताओं अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को रिहा कर दिया गया है. तीनों को करीब 24 घंटे तक हिरासत में रखे जाने के बाद रविवार सुबह 9 बजे कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया. पेशी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया. CJP ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तीनों की रिहाई की जानकारी साझा करते हुए इसे पुलिस की कार्रवाई के बाद मिली राहत बताया.

दिल्ली पुलिस एक्स पर जानकारी देते हुए बताया किअभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरभ दास को धारा 126/170 बीएनएसएस के तहत निवारक गिरफ्तारी के लिए 10.10.2026 को गिरफ्तार किया गया था. सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उन्हें 11.10.2026 को दिल्ली कैंट स्थित एसईएम न्यायालय में पेश किया गया. शांति और अच्छे व्यवहार को बनाए रखने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए ₹50,000/- का जमानत बांड भरा गया और उन्हें एसईएम न्यायालय द्वारा रिहा कर दिया गया.