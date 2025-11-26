पश्चिम बंगाल में अभी तक करीब 14 लाख SIR फॉर्म कलेक्ट नहीं किए गए: चुनाव आयोग
पश्चिम बंगाल में अब तक करीब 14 लाख SIR फॉर्म की पहचान 'अनकलेक्टेबल' के तौर पर की गई है.
कोलकाता: चुनाव आयोग ने मंगलवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में अब तक करीब 14 लाख SIR फॉर्म की पहचान 'अनकलेक्टेबल' के तौर पर की गई है. एक अधिकारी ने कहा कि ये फॉर्म कलेक्ट नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि इनमें वोटर या तो गैर-हाजिर थे, डुप्लीकेट थे, मर चुके थे या हमेशा के लिए कहीं और चले गए थे.
जानकारी के मुताबिक सोमवार को यह आंकड़ा 10.33 लाख था. उन्होंने कहा, "मंगलवार दोपहर तक, यह संख्या 13.92 लाख थी... हमें उम्मीद है कि जैसे-जैसे और अपडेट आएंगे, यह आंकड़ा रोज बढ़ता रहेगा."
बूथ लेवल ऑफिसर (BLO), जिन्हें राज्य भर के घरों से डेटा इकट्ठा करने का काम सौंपा गया है, फॉर्म बांटने और जरूरी जानकारी इकट्ठा करने में एक्टिव रूप से लगे हुए हैं.
294 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर काम में तैनात
अधिकारियों ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 80,600 से ज़्यादा BLO, लगभग 8,000 सुपरवाइजर, 3,000 असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और 294 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को इस बदलाव के काम में लगाया गया है. अभी तक राज्य में चल रहे SIR के बीच तीन BLO की मौत हो चुकी है.
उन्होंने कहा, 'बीएलओ को डेटा एंट्री में मदद करने के लिए डीएम, ईआरओ और बीडीओ ऑफिस में हेल्प डेस्क हैं. जहां भी इंटरनेट की दिक्कतें हैं, वहां अलग से वाईफाई हब बनाए गए हैं.' चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने कहा कि अगर कोई बीएलओ बीमार पड़ता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसकी मेडिकल केयर के लिए जिम्मेदार होगा.
कहां हो रहा SIR?
गौरतलब है कि दूसरे चरण में अंडमान-निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में SIR जारी है. इससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (CEO) से हाल के दिनों में अलग-अलग राज्यों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बीच बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) की हुई मौतों के संबंध में रिपोर्ट मांगी है.
