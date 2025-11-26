ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल में अभी तक करीब 14 लाख SIR फॉर्म कलेक्ट नहीं किए गए: चुनाव आयोग

कोलकाता: चुनाव आयोग ने मंगलवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में अब तक करीब 14 लाख SIR फॉर्म की पहचान 'अनकलेक्टेबल' के तौर पर की गई है. एक अधिकारी ने कहा कि ये फॉर्म कलेक्ट नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि इनमें वोटर या तो गैर-हाजिर थे, डुप्लीकेट थे, मर चुके थे या हमेशा के लिए कहीं और चले गए थे.

जानकारी के मुताबिक सोमवार को यह आंकड़ा 10.33 लाख था. उन्होंने कहा, "मंगलवार दोपहर तक, यह संख्या 13.92 लाख थी... हमें उम्मीद है कि जैसे-जैसे और अपडेट आएंगे, यह आंकड़ा रोज बढ़ता रहेगा."

बूथ लेवल ऑफिसर (BLO), जिन्हें राज्य भर के घरों से डेटा इकट्ठा करने का काम सौंपा गया है, फॉर्म बांटने और जरूरी जानकारी इकट्ठा करने में एक्टिव रूप से लगे हुए हैं.

294 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर काम में तैनात

अधिकारियों ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 80,600 से ज़्यादा BLO, लगभग 8,000 सुपरवाइजर, 3,000 असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और 294 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को इस बदलाव के काम में लगाया गया है. अभी तक राज्य में चल रहे SIR के बीच तीन BLO की मौत हो चुकी है.