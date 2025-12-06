ETV Bharat / bharat

भारत के बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का संकट... जूनागढ़ में 'जीरो पॉल्यूशन', जानिए इसका राज

अधिकारी शुद्ध वातावरण का कारण शहर में प्रदूषण फैलाने वाली बड़ी यूनिट्स का न होना और इसके बड़े जंगल को मानते हैं. उन्होंने कहा, "बहुत सारे पेड़ों की वजह से, जूनागढ़ की हवा गुजरात के बड़े शहरों के मुकाबले ज्यादा साफ और सांस लेने के लिए सही है."

वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच जूनागढ़ के पर्यावरण ने लोगों को आकर्षित कर रहा है, और शहर जीरो पॉल्यूशन की तरफ इशारा कर रहा है. इसके पीछे का कारण जूनागढ़ शहर और जिले में प्रदूषण पैदा करने वाली इंडस्ट्रीज की कमी. साथ ही बहुत बड़ा जंगल क्षेत्र होने की वजह से जूनागढ़ शहर इन दिनों में भी वायु प्रदूषण से मुक्त दिख रहा है, जबकि राज्य के बड़े शहरों में सांस लेना भी दुश्वार होता है.

जूनागढ़ (गुजरात): 'पॉल्यूशन' शब्द आज दुनिया भर में कई लोगों को परेशान कर रहा है. देश की राजधानी दिल्ली के साथ-साथ देश के कई बड़े शहरों के लोग बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से परेशान है, लेकिन गुजरात का एक शहर ऐसा भी है जहां वायु प्रदूषण कोसों दूर है, हम बात कर रहें हैं- जूनागढ़ की.

प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधि

गुजरात प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड (GPCB) के रीजनल ऑफिसर एओ त्रिवेदी ने कहा कि जूनागढ़ में ऐसी कोई इंडस्ट्री या गतिविधि नहीं है जो जूनागढ़ की हवा को बहुत ज्यादा दूषित कर सके. उन्होंने कहा, "अक्टूबर और दिवाली के त्योहारों के दौरान भी, जब पटाखों और लोगों के एक जगह से दूसरी जगह आने-जाने की वजह से पूरे देश में प्रदूषण स्तर अचानक बढ़ जाता है, जूनागढ़ में वायु गुणवत्ता में सिर्फ कुछ समय के लिए गिरावट आती है. इसका असर कुछ ही दिनों तक रहता है. उसके बाद, हवा फिर से शुद्ध हो जाती है."

त्रिवेदी के मुताबिक, प्रदूषण पैदा करने वाली आम चीजों में निर्माण, पत्थर तोड़ने वाली यूनिट, फैक्ट्रियां, न्यूक्लियर और जनरल एनर्जी प्रोडक्शन, सड़क की धूल और गलत तरीके से ठोस अपशिष्ट का निपटान शामिल हैं. उन्होंने कहा, "इनमें से कोई भी जूनागढ़ में ऐसे स्तर पर काम नहीं करता जिससे वहां का वातावरण खराब हो सके."

उन्होंने कहा कि एयर क्वालिटी के मुख्य संकेतक में PM10 और PM2.5 लेवल शामिल हैं. PM10 का मतलब मोटे पार्टिकल्स से है जो प्रदूषण के नुकसानदायक असर को कम कर सकते हैं. हालांकि, PM2.5 को बहुत खतरनाक माना जाता है. त्रिवेदी ने बताया कि इस लेवल पर प्रदूषित कण सांस की नली से होते हुए फेफड़ों में गहराई तक जा सकते हैं, इसीलिए PM2.5 को बहुत नुकसानदायक माना जाता है.

