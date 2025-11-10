ETV Bharat / bharat

NDSA टीम ने किया मुल्लापेरियार बांध का निरीक्षण, सुरक्षा और संरचना का लिया जायजा

NDSA टीम ने किया मुल्लापेरियार बांध का निरीक्षण, सुरक्षा और संरचना का लिया जायजा ( ETV Bharat )

थेनी: राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (NDSA) के चेयरपर्सन अनिल जैन के नेतृत्व में सात सदस्यीय निगरानी टीम ने शुक्रवार को मुल्लापेरियार बांध का निरीक्षण किया. टीम ने बांध की सुरक्षा और संरचनात्मक स्थिति का आकलन किया. यह निरीक्षण सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप किया गया ताकि 100 साल से अधिक पुराने बांध की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, जो लंबे समय से तमिलनाडु और केरल के बीच चिंता और कानूनी जांच का विषय रहा है. केंद्र सरकार ने जनवरी 2024 में एनडीएसए टीम का गठन किया था, जिसका प्रमुख अनिल जैन को नियुक्त किया गया था. एनडीएसए टीम ने इससे पहले 22 मार्च, 2024 को बांध का पहला निरीक्षण किया था. निरीक्षण का दूसरा चरण सोमवार 10 नवंबर को मुल्लापेरियार जलाशय क्षेत्र में हुआ. केरल के इडुक्की जिले में थेक्कडी से नाव के जरिये टीम बांध स्थल तक पहुंची. मुल्लापेरियार बांध का निरीक्षण करने पहुंची राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण की टीम (ETV Bharat)