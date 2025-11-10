ETV Bharat / bharat

NDSA टीम ने किया मुल्लापेरियार बांध का निरीक्षण, सुरक्षा और संरचना का लिया जायजा

सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण की टीम ने मुल्लापेरियार बांध का निरीक्षण किया और सुरक्षा उपायों का जायजा लिया.

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 10, 2025 at 3:29 PM IST

थेनी: राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (NDSA) के चेयरपर्सन अनिल जैन के नेतृत्व में सात सदस्यीय निगरानी टीम ने शुक्रवार को मुल्लापेरियार बांध का निरीक्षण किया. टीम ने बांध की सुरक्षा और संरचनात्मक स्थिति का आकलन किया. यह निरीक्षण सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप किया गया ताकि 100 साल से अधिक पुराने बांध की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, जो लंबे समय से तमिलनाडु और केरल के बीच चिंता और कानूनी जांच का विषय रहा है.

केंद्र सरकार ने जनवरी 2024 में एनडीएसए टीम का गठन किया था, जिसका प्रमुख अनिल जैन को नियुक्त किया गया था. एनडीएसए टीम ने इससे पहले 22 मार्च, 2024 को बांध का पहला निरीक्षण किया था. निरीक्षण का दूसरा चरण सोमवार 10 नवंबर को मुल्लापेरियार जलाशय क्षेत्र में हुआ. केरल के इडुक्की जिले में थेक्कडी से नाव के जरिये टीम बांध स्थल तक पहुंची.

तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व करते हुए जल संसाधन विभाग के सचिव जयकांतन और कावेरी तकनीकी समिति के अध्यक्ष सुब्रमण्यन प्रतिनिधिमंडल में शामिल हुए. केरल का प्रतिनिधित्व करते हुए, अतिरिक्त मुख्य सचिव (जल संसाधन) बिस्वजीत सिन्हा, मुख्य अभियंता (सिंचाई) प्रीश, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारी राकेश डोडेजा और बेंगलुरु से आईआईएससी अनुसंधान अधिकारी आनंद रामासामी ने एनडीएसए सदस्यों के साथ भाग लिया.

टीम की तरफ से तकनीकी सुझाव दिए जाने की उम्मीद
इस दौरान, टीम ने मुख्य बांध, छोटे बांध, स्पिलवे शटर, सुरंगों, रिसाव के स्तर और समग्र जल संग्रहण स्थिति का निरीक्षण किया. अधिकारियों द्वारा बांध के रखरखाव और सुरक्षा उपायों के संबंध में तमिलनाडु और केरल दोनों सरकारों को तकनीकी सुझाव दिए जाने की उम्मीद है.

क्षेत्रीय निरीक्षण के बाद, निगरानी समिति सोमवार शाम मदुरै में एक निजी होटल में समीक्षा बैठक आयोजित करेगी, जहां विचार-विमर्श और अंतिम टिप्पणियां संकलित की जाएंगी. इसके बाद एक विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी, जो निष्कर्षों की समीक्षा करेगी और मुल्लापेरियार बांध के संचालन और रखरखाव पर आगे के निर्देश जारी करेगी.

