मैनपावर की कमी से जूझ रही NDRF अब स्थानीय बचाव दलों के भरोसे, चक्रवात 'अक्वान' के लिए 5 राज्यों में 31 टीमें तैनात
लगातार तीन चक्रवातों के बीच सीमित संसाधनों से जूझ रही एनडीआरएफ अब स्थानीय प्रशासन और ग्रामीण स्वयंसेवकों को पहली सुरक्षा पंक्ति बनाएगी.गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : November 19, 2026 at 4:55 PM IST
नई दिल्ली: देश में एक साथ आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के दौरान हर प्रभावित स्थान पर तुरंत पहुंचना राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है. बल की 16 बटालियनों की सीमित क्षमता को देखते हुए, इस प्रमुख आपदा प्रबंधन एजेंसी ने अब राज्य आपदा मोचन बलों, जिला प्रशासन और स्थानीय सामुदायिक बचाव दलों के साथ तालमेल तेज कर दिया है. इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपदा के समय राहत और बचाव कार्य में कोई रुकावट न आए.
मैनपावर की चुनौती और स्थानीय सहयोग की रणनीति
हाल के दिनों में आए तीन चक्रवातों—'अर्नब', 'मुरासू' और 'अक्वान'—ने देश की आपदा तैयारियों और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र की कड़ी परीक्षा ली है. नई दिल्ली में गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए एनडीआरएफ के महानिदेशक पीयूष आनंद ने स्वीकार किया कि बल के सामने मैनपावर यानी कर्मचारियों की कमी एक लगातार बनी रहने वाली चुनौती है.
उन्होंने कहा, "मैनपावर की समस्या हमेशा रहती है. कई मौकों पर हमारे लिए हर जगह तुरंत टीमें भेजना संभव नहीं हो पाता. इसलिए, हम राज्य-स्तरीय टीमों, ग्रामीण स्तर के स्वयंसेवकों और अन्य स्थानीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि राहत और बचाव कार्यों पर कोई असर न पड़े."
20 मिनट में रवानगी और त्वरित तैनाती का नियम
तेजी से मदद पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ ने अपनी कार्यप्रणाली में भी अहम बदलाव किए हैं. महानिदेशक ने बताया कि विभिन्न राज्यों में तैनात स्थानीय कमांडेंट को यह अधिकार दिया गया है कि आपदा आने पर वे अपने स्तर पर ही टीमों को रवाना कर सकें. इससे केंद्रीय आदेशों का इंतजार किए बिना ही त्वरित कार्रवाई संभव हो पा रही है.
इसके अलावा, बल अपने रिस्पॉन्स टाइम को कम करने पर भी काम कर रहा है. मौजूदा मानक संचालन प्रक्रिया के तहत, आपातकालीन कॉल मिलने के 20 मिनट के भीतर एनडीआरएफ की टीम को अपने बेस से रवाना होना अनिवार्य है. इसके लिए संवेदनशील क्षेत्रों में चौबीसों घंटे स्टैंडबाय व्यवस्था रखी गई है.
तीन चक्रवातों में दिखी समन्वित ताकत
लगातार आए तीन चक्रवातों ने इस समन्वित व्यवस्था की उपयोगिता को साबित किया है. चक्रवात 'अर्नब' के दौरान कैबिनेट सचिव डॉ. टी.वी. सोमनाथन की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (एनसीएमसी) ने तैयारियों की कमान संभाली थी, जबकि एनडीआरएफ ने आंध्र प्रदेश और ओडिशा में बड़े पैमाने पर राहत अभियान चलाया. इसी तरह, चक्रवात 'मुरासू' के समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्थिति की समीक्षा की और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू से बात कर तैयारियों का जायजा लिया. उस दौरान पांच राज्यों में 38 टीमें तैनात की गई थीं, जिनमें से 14 अकेले आंध्र प्रदेश में थीं.
चक्रवात 'अक्वान' के लिए 5 राज्यों में तैनाती
वर्तमान में चक्रवात 'अक्वान' से निपटने के लिए एनडीआरएफ ने पांच राज्यों में कम से कम 31 सक्रिय टीमें तैनात की हैं, जबकि 18 अतिरिक्त टीमों को रिजर्व रखा गया है. राज्यवार आंकड़ों के मुताबिक, ओडिशा में 14 टीमें तैनात हैं और तीन रिजर्व में हैं. आंध्र प्रदेश को आवंटित 14 टीमों में से नौ मैदान में उतर चुकी हैं और पांच स्टैंडबाय पर हैं. तमिलनाडु में तीन टीमें तैनात और 10 रिजर्व हैं, जबकि तेलंगाना में तीन और छत्तीसगढ़ में एक टीम मोर्चा संभाले हुए है.
एनडीआरएफ की संरचना और क्षमता
गौरतलब है कि वर्ष 2006 में आठ बटालियनों के साथ स्थापित हुई एनडीआरएफ का विस्तार अब 16 बटालियनों तक हो चुका है. प्रत्येक बटालियन में 1,149 जवान होते हैं, जिन्हें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल्स जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है. हर बटालियन में 18 विशेष खोज और बचाव टीमें होती हैं, जिनमें से प्रत्येक टीम में 47 विशेषज्ञ—जैसे स्ट्रक्चरल इंजीनियर, तकनीशियन, इलेक्ट्रीशियन, डॉग स्क्वाड हैंडलर और मेडिकल स्टाफ—शामिल होते हैं.
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