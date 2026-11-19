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मैनपावर की कमी से जूझ रही NDRF अब स्थानीय बचाव दलों के भरोसे, चक्रवात 'अक्वान' के लिए 5 राज्यों में 31 टीमें तैनात

सांकेतिक फोटो ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: देश में एक साथ आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के दौरान हर प्रभावित स्थान पर तुरंत पहुंचना राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है. बल की 16 बटालियनों की सीमित क्षमता को देखते हुए, इस प्रमुख आपदा प्रबंधन एजेंसी ने अब राज्य आपदा मोचन बलों, जिला प्रशासन और स्थानीय सामुदायिक बचाव दलों के साथ तालमेल तेज कर दिया है. इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपदा के समय राहत और बचाव कार्य में कोई रुकावट न आए.

मैनपावर की चुनौती और स्थानीय सहयोग की रणनीति

हाल के दिनों में आए तीन चक्रवातों—'अर्नब', 'मुरासू' और 'अक्वान'—ने देश की आपदा तैयारियों और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र की कड़ी परीक्षा ली है. नई दिल्ली में गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए एनडीआरएफ के महानिदेशक पीयूष आनंद ने स्वीकार किया कि बल के सामने मैनपावर यानी कर्मचारियों की कमी एक लगातार बनी रहने वाली चुनौती है.

उन्होंने कहा, "मैनपावर की समस्या हमेशा रहती है. कई मौकों पर हमारे लिए हर जगह तुरंत टीमें भेजना संभव नहीं हो पाता. इसलिए, हम राज्य-स्तरीय टीमों, ग्रामीण स्तर के स्वयंसेवकों और अन्य स्थानीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि राहत और बचाव कार्यों पर कोई असर न पड़े." 20 मिनट में रवानगी और त्वरित तैनाती का नियम

तेजी से मदद पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ ने अपनी कार्यप्रणाली में भी अहम बदलाव किए हैं. महानिदेशक ने बताया कि विभिन्न राज्यों में तैनात स्थानीय कमांडेंट को यह अधिकार दिया गया है कि आपदा आने पर वे अपने स्तर पर ही टीमों को रवाना कर सकें. इससे केंद्रीय आदेशों का इंतजार किए बिना ही त्वरित कार्रवाई संभव हो पा रही है. इसके अलावा, बल अपने रिस्पॉन्स टाइम को कम करने पर भी काम कर रहा है. मौजूदा मानक संचालन प्रक्रिया के तहत, आपातकालीन कॉल मिलने के 20 मिनट के भीतर एनडीआरएफ की टीम को अपने बेस से रवाना होना अनिवार्य है. इसके लिए संवेदनशील क्षेत्रों में चौबीसों घंटे स्टैंडबाय व्यवस्था रखी गई है.